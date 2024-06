Frankreich vs. Belgien im EM-Achtelfinale 2024: Übertragung im Free-TV und Stream

Im EM-Achtelfinale treffen Frankreich und Belgien aufeinander. Hier gibt es alle Informationen rund um Anstoß, Übertragung im TV und Stream sowie einen Live-Ticker.

Bei der Europameisterschaft finden aktuell die Achtelfinalspiele statt, die Anzahl der EM-Teilnehmer 2024 hat sich im Vergleich zur Gruppenphase also bereits von 24 auf 16 verringert. In einem Achtelfinale treffen nun die Mannschaften aus Frankreich und Belgien aufeinander. Beide Teams hatten die Gruppenphase auf Platz 2 ihrer jeweiligen Gruppe beendet und kämpfen nun um den Einzug ins Viertelfinale.

Wann genau findet die Partie statt und welche Möglichkeiten hat man, sie anzusehen? Im Folgenden gibt es alle Information rund um Anstoß und Live-Übertragung im TV und Stream. Außerdem haben wir einen Live-Ticker im Angebot.

EM-Achtelfinale 2024: Frankreich vs. Belgien - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der Blick in den Spielplan der EM 2024 verrät es: Die Partie zwischen Frankreich und Belgien ist für Montag, den 1. Juli 2024, angesetzt. Anstoß ist um 18 Uhr. Ausgetragen wird die Partie in einem der zehn EM-Stadien, genauer genommen in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Frankreich - Belgien live im Free-TV und Stream: Übertragung des EM-Achtelfinales 2024

Die Übertragung der EM 2024 liegt vor allem in den Händen des Bezahlsenders MagentaTV. Lediglich dort gibt es alle 51 EM-Spiele live zu sehen, darunter auch die Partie zwischen Frankreich und Belgien. Über Sublizenzen zeigen aber auch ARD, ZDF und RTL einen Großteil der Spiele im Free-TV. Wer also kein kostenpflichtiges Abonnement abschließen will, um das Match anzusehen, für den gibt es gute Nachrichten, denn das ZDF zeigt die Begegnung ebenfalls - und zwar kostenlos, sowohl im TV als auch online im Live-Stream.

Spiel: Frankreich - Belgien , Achtefinale der EM 2024

- , der EM 2024 Datum: Montag, 1. Juli 2024

Montag, 1. Juli 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 18 Uhr

Anpfiff um 18 Uhr Ort: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf ( Düsseldorf Arena)

Merkur Spiel-Arena, ( Arena) Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream: ZDF , Magenta-TV

EM 2024: Frankreich gegen Belgien im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Sie wollen mitfiebern beim EM-Achtelfinale zwischen Frankreich und Belgien, können aber am 1. Juli um 18 Uhr nicht vor dem Fernseher Platz nehmen, um das Spiel im TV zu verfolgen? Dann haben wir einen Alternative für Sie: den Live-Ticker zur Europameisterschaft. Damit bleiben Sie immer auf dem Laufenden in den EM-Partien und erfahren von jedem Freistoß, jeder Ecke, jedem Wechsel - und natürlich auch von jedem Tor. Darüber hinaus bietet der Ticker auch weitere Informationen, beispielsweise zur aktuellen Aufstellung der Mannschaften.

Frankreich - Belgien bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de sind die beiden Mannschaften aus Frankreich und Belgien bereits vielfach aufeinandergetroffen: Insgesamt 75 Spiele gehen in die Bilanz ein. Die erste verzeichnete Partie fand dabei bereits am 1. Mai 1904 statt, also vor mehr als 120 Jahren. Das jüngste Match lieferten die beiden Teams sich im Nationsleague Halbfinale am 7. Oktober 2021. Damals besiegte Frankreich Belgien mit 2:3 - zur Halbzeit war Belgien aber noch 2:0 vorne gelegen.

Insgesamt verrät die Bilanz, dass Belgien 30 der 75 Spiele gewonnen hat; Frankreich konnte 26 Siege erringen und 19 Mal ging die Paarung unentschieden aus. Das Torverhältnis steht 162:131 für Belgien. Da viele der Spiele, die in die Statistik eingehen, aber schon eine gute Weile zurückliegen, lassen sich daraus nur bedingt Prognosen für das EM-Achtelfinale 2024 ableiten.

Näher dran ist da natürlich die EM-Gruppenphase der jeweiligen Mannschaften. Frankreich hat hier 1:0 gegen Österreich gewonnen und unentschieden gegen die Niederlande (0:0) sowie gegen Polen (1:1) gespielt. Damit zogen die Franzosen lediglich als Zweite der Gruppe D ins Achtefinale ein. Belgien hatte 0:1 gegen die Slowakei verloren, 2:0 gegen die Rumänien gewonnen sowie 0:0 gegen die Ukraine gespielt. Auch das belgische Team schloss damit die Gruppenphase auch Platz 2 (der Gruppe E) ab. Während Frankreich bereits 1984 und 2000 eine Europameisterschaft gewinnen konnte, hat Belgien bisher noch nie den EM-Titel geholt.