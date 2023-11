"Fußballliebe": Das ist der Ball für die Heim-EM

Er ist bunt und ziemlich detailreich: Am Mittwoch haben Manuel Neuer und Philipp Lahm den neuen Ball für die Heim-EM 2024 präsentiert.

Sport, Spiel, Spaß – und ganze drei L in einem Wort: Der offizielle Spielball für die Heim-EM in Deutschland 2024 trägt den Namen "Fußballliebe". Das gab der Sportartikelhersteller Adidas am Mittwoch in Berlin bekannt, wo auch das Finale der EM am 14. Juli 2024 stattfinden wird. Bei der Präsentation waren auch Turnierchef Philipp Lahm und Torwart Manuel Neuer dabei.

Der Ball der Heim-WM ist weiß mit schwarz-bunten Dreiecken und Kreisen. Wer genauer hinblickt, erkennt die Details: Die Namen der Spielorte sind darauf zu lesen. In Großbuchstaben steht auch der Name auf dem Ball: "FUSSBALLLIEBE". Das Design soll laut UEFA "die Bewegungen des Balles und die Dynamik des Spiels" verkörpern. Die Farben stehen für "die Vielfalt der teilnehmenden Nationen und die Einfachheit des Fußballs, die dessen enorme weltweite Popularität ausmacht."

"Fußballliebe": Adidas stellt Fußbälle für EMs und WMs schon seit 1970 her

Adidas stellt die Spielbälle für Europa- und Weltmeisterschaften schon seit den 1970er-Jahren her. Am Dienstagnachmittag wird die deutsche Nationalmannschaft erstmals in Frankfurt mit dem neuen Ball trainieren.

Die Europameisterschaft 2024 beginnt am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel der deutschen Elf gegen einen bisher noch unbekannten Gegner in München. Am 2. Dezember 2023 werden die Gruppen ausgelost. (mit dpa)

