Georgien - Tschechien bei der EM 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

Hier finden Sie Infos zum Spiel Georgien gegen Tschechien bei der EM 2024. Infos zu Termin und Anstoß, zur Übertragung im TV und Stream und einen Live-Ticker gibt es hier.

Die EM 2024 findet in Deutschland statt und versammelt die qualifizierten Nationalmannschaften Europas im Wettstreit für den Titel des Europameisters. Zunächst treten 24 Teams in der Gruppenphase in sechs Gruppen an, um sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren. Am 2. Spieltag der Gruppenphase treten laut dem Spielplan der EM 2024, die Nationalmannschaften aus Georgien und Tschechien gegeneinander an.

Während Tschechien bereits mehrfach bei großen Turnieren teilgenommen hat, tritt die georgische Nationalmannschaft in diesem Jahr zum ersten Mal bei der EM an. Trotz des Fortschrittes, den die Mannschaft aus Georgien in den letzten Jahren machen konnte, wird das EM-Spiel gegen Tschechien wahrscheinlich eine echte Herausforderung sein.

Sie möchten wissen, wann die Partie stattfindet und wo Sie diese im TV oder Stream live sehen können? Dann verraten wir Ihnen in diesem Artikel alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung der Begegnung von Georgien gegen Tschechien in der Gruppenphase der EM 2024. Außerdem finden Sie hier unser Live-Center mit allen möglichen Infos zur EM.

Georgien gegen Tschechien bei der EM 2024: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der Termin für die Partie ist für den 22. Juni 2024 angesetzt. Los geht es pünktlich um 15 Uhr. Der Austragungsort des Spiels ist das Volksparkstadion in Hamburg. Die Heim-EM wird in verschiedenen Städten und zehn EM-Stadien ausgetragen.

Georgien - Tschechien live im Free-TV und Stream: Übertragung der Europameisterschaft 2024

Fußball-Fans dürfen sich freuen, denn die meisten Spiele der EM 2024 werden auch im Free-TV gezeigt. Die Sender ARD, ZDF und RTL haben Sublizenzen für die Free-TV-Übertragung der EM 2024 von MagentaTV, dem kostenpflichtigen Streamingdienst der Telekom, erworben. Dort kann man für 10 Euro im Monat ein Abo abschließen und alle Spiele der EM 2024 schauen, während die Sender im Free-TV nicht alle Spiele zeigen werden. Die Deutschland-Spiele werden allesamt von ARD oder ZDF übertragen.

Doch wo wird die Partie Georgien gegen Tschechien übertragen? Ohne Zweifel auf MagentaTV. Und wird es auch im Free-TV eine Übertragung geben? Tatsächlich gehört dieses Spiel zu den wenigen Spielen, die im linearen Fernsehen ausgestrahlt werden. RTL wird am 22. Juni das Spiel zwischen Georgien und Tschechien bei der EM 2024 ab 15 Uhr live übertragen.

Hier finden Sie die Rahmendaten der Partie auf einen Blick:

Spiel: Georgien - Tschechien , Gruppenphase EM 2024, Gruppe F

- , EM 2024, Gruppe F Datum: Samstag, 22. Juni 2024

Samstag, 22. Juni 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 15 Uhr

Anpfiff um 15 Uhr Ort: Volksparkstadion in Hamburg

Volksparkstadion in Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Stream: RTL +, Magenta-TV

EM 2024: Georgien gegen Tschechien im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Sollten Sie das Spiel zwischen Georgien und Tschechien am 22. Juni nicht live im TV oder Stream schauen können, dann verpassen Sie mit unserem Live-Center zur EM 2024 zumindest keine Highlights der Partie. Zusätzlich gibt es hier auch den gesamten Spielplan des Turniers sowie Infos zu den Mannschaften und deren Aufstellungen.

Georgien - Tschechien bei der EM 2024: Bilanz der beiden Mannschaften

Nicht nur die Teilnahme bei der EM ist für Georgien eine neue Erfahrung, sondern auch das Spiel gegen die Nationalmannschaft aus Tschechien. Tatsächlich standen sich die beiden Mannschaften noch nie auf dem Fußballfeld gegenüber.