EM-Spiele in der Allianz Arena: Wo können Fans parken?

Sechs Spiele der Fußball-EM 2024 finden in der Münchner Allianz Arena statt. Wer mit dem Auto anreisen will, sollte sich vorab um einen Parkplatz kümmern. Die wichtigsten Infos zur Anreise.

Für Sport-Fans steht in diesem Jahr mit der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ein großes Highlight an. Auch in der Münchner Allianz Arena werden Spiele ausgetragen. Wer eins der begehrten Tickets ergattern konnte, sollte sich vor seinem Besuch informieren. Denn nicht alles läuft genauso ab wie bei Bundesligaspielen des FC Bayern. Auch beim Parken gibt es Änderungen.

EM 2024: Spiele in der Allianz Arena im Überblick

In der Allianz Arena finden sechs EM-Spiele statt – unter anderem das Eröffnungsspiel am 14. Juni. Zudem werden drei weitere Gruppenspiele, eine Achtelfinal- sowie eine Halbfinal-Partie in München ausgetragen. Das sind die Spiele im Überblick:

14. Juni, 21 Uhr: Deutschland - Schottland

- 17. Juni, 15 Uhr: Rumänien - Ukraine

- 20. Juni, 15 Uhr: Slowenien - Serbien

- 25. Juni, 21 Uhr: Dänemark - Serbien

- 2. Juli, 18 Uhr: Achtelfinale

9. Juli, 21 Uhr: Halbfinale

EM-Spiele in der Allianz Arena: Anreise zum Stadion

Am besten ist die Allianz Arena mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Wer mit dem Zug am Hauptbahnhof oder Ostbahn ankommt, erreicht mit der S-Bahn in wenigen Minuten den zentralen Umsteigepunkt Marienplatz. Dort kann man in die U6 Richtung Garching-Forschungszentrum einsteigen und bis zur Haltestelle Fröttmaning fahren. Die Fahrzeit beträgt vom Marienplatz etwa 16 Minuten. Von dort aus kann man zu Fuß zum Stadion gehen.

Die Allianz Arena ist auch gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Die Strecke ist im Münchner Fahrradnetz sehr gut ausgeschildert. Am Stadion stehen 400 Fahrradabstellplätze im Norden (Busparkplatz Nord) direkt neben den Eingängen zur Verfügung.

"Bitte nutze während der EURO 2024 nicht das Auto für eine Fahrt nach München", heißt es von Seiten der Veranstalter. An den Spieltagen wird ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet, zudem könnten die Parkplätze am Stadion nur von im Voraus angemeldeten Autos genutzt werden. Wer trotzdem mit dem Auto anreist, kommt über die A9 (Autobahnabfahrt 73, München-Fröttmaning-Süd) oder die A99 (Autobahnabfahrt 12b, München-Fröttmaning-Nord) zur Allianz Arena.

Parken an der Allianz Arena während EM-Spielen

Direkt am Stadion gibt es Parkhäuser. Dort können aber nur Besucher parken, die vorab online eine Parkberechtigung gebucht haben. Buchungen sind grundsätzlich bis zum Tag vor dem jeweiligen Spieltag möglich, doch die Verfügbarkeit ist begrenzt. Die Parkhäuser P2 und P3 öffnen immer vier Stunden vor Anpfiff. Alternativ können Autofahrer auch einen der 38 Park-and-Ride-Standorte mit Anbindung an das MVV-Netz nutzen.