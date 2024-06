Kroatien – Italien bei der EM 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

In der Gruppenphase der EM 2024 trifft Kroatien auf Italien. Hier gibt es alle Infos rund um die Übertragung live im Free-TV und Stream sowie einen Live-Ticker.

Bei der Heim-EM in Deutschland läuft der dritte Spieltag der Gruppenphasen. Hier entscheidet sich nun, welche der EM-Teilnehmer 2024 ins Achtelfinale weiterkommen. In der Gruppe B trifft dabei Titelverteidiger Italien auf Gruppenletzten Kroatien. In der Gruppe steht Spanien bereits sicher auf dem ersten Platz. Für Italien geht es also darum, Platz 2 in der Gruppe zu halten, um sicher in die K.o.-Runde einzuziehen. Aber auch für Kroatien ist noch nicht aller Tage Ende, denn die Mannschaft hat ebenfalls noch eine Chance darauf, eine Runde weiter zu kommen.

Sie wollen wissen, wann genau die Partie zwischen Kroatien und Italien stattfindet und wie Sie sie im TV verfolgen können? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Anstoß und Übertragung live im TV und Stream. Außerdem haben wir einen Live-Ticker im Angebot.

EM 2024: Kroatien vs. Italien - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 treffen Kroatien und Italien in der Gruppenphase am Montag, dem 24. Juni 2024, aufeinander. Das Spiel ist für 21 Uhr angesetzt und damit zeitgleich zur Partie zwischen Albanien und Spanien bei der EM 2024. Nach dem Schlusspfiff ist also schnell klar, welches Team in Gruppe B sich den zweiten Platz hinter Spanien sichern konnte und wie der Drittplatzierte der Gruppe dasteht.

Die Partie wird in der Red Bull Arena in Leipzig ausgetragen, eines der zehn EM-Stadien 2024. Da die Spielstätten während der Europameisterschaft keine Sponsorennamen tragen dürfen, heißt die Heimstätte des RB Leipzig für die Dauer des Turniers lediglich Leipzig Stadium.

Kroatien - Italien live im Free-TV und Stream: Übertragung des EM-Spiels 2024

Die Übertragung der EM 2024 liegt vor allem in den Händen des Pay-TV-Anbieters MagentaTV; dieser hat sich die Rechte gesichert, alle 51 EM-Spiele zu zeigen, fünf davon sogar exklusiv. Doch auch ohne kostenpflichtiges Abonnement bei dem Bezahlsender sitzt man als Fußball-Fan bei dieser EM nicht auf dem Trockenen, denn ARD, ZDF und RTL zeigen einen Großteil der Spiele kostenlos im linearen Fernsehen und kostenlos im Stream - darunter auf jeden Fall die Deutschland-Spiele.

Auch das Spiel zwischen Kraotien und Italien können Fans kostenlos sehen: Das ZDF übernimmt die Übertragung im Free-TV und zeigt die Partie damit im linearen TV sowie im online im Livestream des Senders.

Spiel: Kroatien - Italien , Gruppenphase EM 2024, Gruppe B

- , EM 2024, Gruppe B Datum: Montag, 24. Juni 2024

Montag, 24. Juni 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Anpfiff um 21 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig ( Leipzig Stadium )

Arena, ( ) Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream: ZDF , Magenta-TV

EM 2024: Kroatien gegen Italien im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Falls Sie die Partie zwischen Kroatien und Italien live verfolgen wollen, aber keine Zeit haben, die Fernsehübertragung anzusehen, haben wir eine Alternative für Sie: unseren Live-Ticker zur EM 2024. Hiermit verpassen Sie keine Eckbälle, roten Karten und natürlich Tore. Außerdem gibt es hier zusätzliche Informationen zu den Spielen, wie zum Beispiel die aktuelle Aufstellung.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Kroatien - Italien bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Fussballdaten.de zeichnet die bisherige Bilanz zwischen Kroatien und Italien nach: Die beiden Mannschaften sind bereits acht Mal aufeinandergetroffen und haben sich dabei überraschend oft Unentschieden getrennt: Ganze fünf Mal ging keines der beiden Teams als klarer Gewinner aus der Partie hervor. Zwei Mal gelang Kroatien der Sieg und einmal Italien. Das erste verzeichnete Spiel fand bereits 1942 statt, das jüngste am 12. Juni 2015. Auch diese Partie endete unentschieden.

Da ein Großteil der verzeichneten Spiel bereits weit in der Vergangenheit zurückliegt, lässt sich daraus allerdings nur schwer eine verlässliche Prognose für das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften während der aktuellen EM ableiten. Der bisherige Turnierverlauf scheint eher Italien zum Favoriten zu machen, denn die Mannschaft konnte bisher zumindest ein Spiel gewinnen (gegen Albanien), während Kroatien bisher nur ein Unentschieden gegen Albanien erspielt und einmal gegen Spanien verloren hat.

Auch die Turnierhistorie bevorzugt Italien, denn schließlich hat die Squadra Azzurra nicht nur die letzte EM (2021) gewonnen, sondern auch die Europameisterschaft 1968, sowie die Weltmeisterschaften in 1934, 1938, 1982 und 2006. Den Kroaten gelang es 2018 immerhin, Vizeweltmeister zu werden.