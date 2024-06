Die EM 2024 live im TV und Stream sehen: Alle Infos zur Übertragung

Wo gibt es die EM 2024 live im TV und Stream zu sehen? Alle Infos zur Übertragung der Europameisterschaft 2024 in Deutschland haben wir hier für Sie.

Die EM 2024 findet bis zum 14. Juli in Deutschland statt. Wenn Sie bei den Spielen live dabei sein möchten, müssen Sie also keine weiten Reisen auf sich nehmen. Doch selbst wenn Sie keinen Besuch an einem der Spielorte und Stadien bei der Europameisterschaft in Deutschland planen und die EM lieber von der Couch aus verfolgen möchten, haben wir gute Nachrichten für Sie: Alle Spiele des Turniers gibt es kostenlos im Free-TV zu sehen. Fans der deutschen Mannschaft können also problemlos Deutschland live im TV und Stream beim Spielen zusehen. Wie schon bei der WM 2022 in Katar hat die Telekom auch für die EM in Deutschland Übertragungsrechte - Exklusiv-Spiele im Pay-TV wird es bei der Heim-EM aber nicht geben.

Neben ARD, ZDF und der Telekom mischt bei der EM-Übertragung 2024 aber auch RTL mit. Damit Sie bei all den Sendern und Streaming-Angeboten nicht den Überblick verlieren und wissen, wann der deutsche EM-Kader spielt, haben wir hier alle Infos zur Übertragung der Fußball-EM 2024 für Sie zusammengefasst.

Die EM 2024 live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Telekom hat sich für Magenta-TV die Rechte zur Ausstrahlung sämtlicher Spiele der EM 2024 gesichert und wird alle Partien des Turniers im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream zeigen. Einige laufen exklusiv bei Magenta. Dass es bei der EM im eigenen Land aber trotzdem die meisten Spiele auch im Free-TV zu sehen geben wird, verdanken wir zum Teil unseren Gesetzgebern. Der Rundfunkstaatsvertrag schreibt nämlich vor, dass alle Partien mit deutscher Beteiligung sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale frei empfangbar sein müssen. Diese Spiele werden bei der EM 2024 deshalb auch dem Gesetz entsprechend entweder von der ARD oder vom ZDF übertragen.

Wie kommt es nun dazu, dass die meisten Begegnungen der EM 2024 im Free-TV zu sehen gibt? Die Antwort lautet Sublizenzen. Nach dem Erwerb der Übertragungsrechte schrieb die Telekom Sublizenzen aus und die beiden öffentlich-rechtlichen Sender sicherten sich das größte Rechtepaket. ARD und ZDF werden 34 der insgesamt 51 EM-Spiele zeigen. Weitere 12 Partien überträgt RTL im Free-TV. Damit können auch allen deutsche Fans, die keine Tickets für die EM 2024 erhalten haben, die Spiele live verfolgen.

Übertragung der EM 2024: Alle Spiele im Überblick - Wer überträgt was?

Welcher Sender welche Spiele im Spielplan der Europameisterschaft 2024 überträgt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nur bis zum Ende der Gruppenphase vollständig bekannt. Klar ist, dass das Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark im ZDF läuft. MagentaTV zeigt insgesamt fünf Spiele exklusiv - vier davon fanden bereits in der Gruppenphase statt und ein Achtefinalspiel gibt es ebenfalls nur auf dem Bezahlsender zu sehen. Sobald es neue Informationen gibt, ergänzen wir diese hier. Bis dahin haben wir hier eine Übersicht mit allen bekannten Terminen, damit Sie den Überblick behalten, wann welche Teilnehmer der EM 2024 auf dem Rasen stehen:

Spieltag 1:

Spieltag 2:

Spieltag 3:

Achtelfinale:

Viertelfinale:

05. Juli 2024, 18.00 Uhr: Sieger AF 3 - Sieger AF 1 ( ARD / ZDF / RTL /MagentaTV)

3 - Sieger 1 ( / / /MagentaTV) 05. Juli 2024, 21.00 Uhr: Sieger AF 5 - Sieger AF 6 ( ARD / ZDF / RTL /MagentaTV)

5 - Sieger 6 ( / / /MagentaTV) 06. Juli 2024, 18.00 Uhr: Sieger AF 7 - Sieger AF 8 ( ARD / ZDF / RTL /MagentaTV)

7 - Sieger 8 ( / / /MagentaTV) 06. Juli 2024, 21.00 Uhr: Sieger AF 4 - Sieger AF 2 ( ARD / ZDF / RTL /MagentaTV)

Halbfinale:

09. Juli 2024, 21.00: Sieger VF 1 - Sieger VF 2 ( ARD / ZDF /MagentaTV)

/ /MagentaTV) 10. Juli 2024, 21.00: Sieger VF 3 - Sieger VF 4 ( ARD / ZDF /MagentaTV)

Finale:

14. Juli 2024, 21.00: Sieger HF 1 - Sieger HF 2 ( ARD /MagentaTV)

