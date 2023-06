Ein Bär mit Hose: UEFA gibt Maskottchen für die EM 2024 bekannt

Die UEFA hat am Dienstag das Maskottchen für die EM 2024 enthüllt. Es ist ein Bär. Und vielleicht noch wichtiger: er hat eine Hose an.

Die UEFA hat das Maskottchen für die EM 2024 enthüllt und damit auch eine wichtige Frage beantwortet: Ja, das Maskottchen für die kommende Europameisterschaft in Deutschland trägt eine Hose. Bei der Weltmeisterschaft 2006, ebenfalls in Deutschland, hatte das Maskottchen Goleo, ein Löwe, keine Hose angehabt, was ein Gesprächsthema war. Aus dem Löwen ohne Hose wird nun ein Bär mit Hose, Stutzen, einem Trikot und Fußballschuhen.

EM 2024: Maskottchen enthüllt – es zollt dem Teddybären Tribut

"Das Maskottchen zollt dem beliebten Teddybären, der mutmaßlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte, Tribut", erklärte die UEFA am Dienstag. Am Dienstagnachmittag soll das Maskottchen offiziell vorgestellt worden. Am Dienstagmorgen erschien es zur freudigen Überraschung von Schülerinnen und Schülern bereits in einer Grundschule in Gelsenkirchen.

"Als Vater weiß ich, wie wichtig es ist, die Vorstellungskraft von Kindern zu fördern. Wir hoffen, dass wir mit unserem Maskottchen einen lustigen und liebenswerten Charakter geschaffen haben, der Kindern Spaß am Fußballspielen vermittelt", sagte Turnierdirektor Philipp Lahm im Rahmen der Enthüllung: "Vor allem in der digitalen Welt von heute ist es wichtig, die Kinder dort abzuholen, wo sie viel Zeit verbringen, und ihnen einen echten Mehrwert zu bieten. Und genau darum geht es beim Fußball - es geht um Bewegung und die Aufregung, auf dem Platz zu stehen, um Teamgeist und den Zusammenhalt in der Mannschaft."

Maskottchen für EM 2024 hat noch keinen Namen

Einen Namen hat der putzige Bär noch nicht. In den nächsten zwei Wochen können alle Fans und außerdem Kinder aus dem UEFA-Schulfußballprogramm abstimmen. Die folgenden Namen stehen zur Auswahl:

Albärt

Bärnardo

Bärnheart

Herzi von Bär

Noch ohne Namen wird der Bär die deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend in Gelsenkirchen unterstützen. Das DFB-Team trifft auf Kolumbien.

