EM-Halbfinale Niederlande – England live im Free-TV und Stream: Übertragung heute und Live-Ticker

Die EM geht mit den beiden Halbfinal-Spielen in ihre Zielgerade. Eine der Begegnungen der letzten Vier heißt Niederlande gegen England. Wie ist die Ausgangslage? So brutal es klingen mag: England bleibt eine der großen Enttäuschungen des Turniers. Trotz ihres herausragenden Kaders bieten die „Three Lions“ zu wenig attraktiven Fußball, um für ihren Halbfinal-Einzug reinen Herzens gefeiert zu werden. Das Team von Coach Gareth Southgate hat gezeigt, dass trotz individueller Klasse ein gemeinsamer Auftritt entscheidend ist – nur dank starker Defensive gehört England zu den letzten vier im Turnier.

Im Halbfinale wollen die Niederlande verhindern, dass England zum zweiten Mal in Folge ins Finale einzieht und selbst zum ersten Mal seit 1988 um den EM-Titel spielen. Es wird ein enges Duell erwartet, wobei der Spielervergleich die Engländer individuell im Vorteil sieht.

Läuft die Partie der Niederländer gegen die Engländer live im Free-TV und Stream? Wo und wann ist Anstoß? Wir haben alle Antworten für Sie - und weitere Infos zu dieser Begegnung.

EM 2024: Niederlande vs. England - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 findet das Spiel zwischen den Niederlanden und England am 10. Juli in Dortmund statt, während das für den 9. Juli angesetzte erste Halbfinal-Spiel Spanien gegen Frankreich in München über den Rasen geht. Im Ruhrpott ist das Stadion der Signal Iduna Park, das Heimstadion von Borussia Dortmund. Während der EM trägt die ehrwürdige Arena, noch besser bekannt als „Westfalenstadion“, den Namen BVB Stadion Dortmund. Es fasst anstelle der normalerweise gut 81.000 nur 61.524 Zuschauer - wegen des Stehplatz-Verbots. Das Stadion gehört zu den zehn Spielorten der EM 2024.

Niederlande – England live im Stream: Halbfinale-Übertragung von der EM 2024

Die Übertragung der Fußball-EM 2024 spielt sich hauptsächlich im Free-TV ab - die meisten Spiele kann man also frei von Kosten geniessen. ARD, ZDF und RTL haben Folge-Lizenzen von MagentaTV gekauft. Der kostenpflichtige Streamingdienst der Telekom übertragt ausnahmslos alle EM-Spiele. Das MagentaTV Flex-Abo kostet aktuell 10 Euro im Monat.

Wer kein gebührenpflichtiges Abo kaufen möchte, dem greift das Erste der ARD unter die Arme - das nämlich ist der Sender, der - entgegen so mancher Ankündigung in Programmzeitschriften - die Partie zwischen den Niederlanden und England am Mittwochabend gratis überträgt. Und zwar sowohl in seinem konventionellen TV-Programm als auch online im Live-Stream.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels im Überblick:

Spiel: Niederlande – England, Halbfinale EM 2024

Datum: Mittwoch. 10. Juli 2024

Uhrzeit: 21 Uhr (Sendebeginn 20.15 Uhr)

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung im Free-TV: ARD

Reporterin: Christina Graf

Co-Kommentator: Thomas Broich

Moderation: Alexander Bommes

Experte: Bastian Schweinsteiger

Übertragung im Stream : ARD , MagentaTV

EM 2024: Niederlande gegen England im Live-Ticker - Tore, Teams & Höhepunkte

Möchten oder können Sie das Spiel nicht im TV verfolgen? Wir haben eine elegante Lösung für Sie: unseren Live-Ticker. Das EM-Halbfinale Niederlande gegen England können Sie auch in unserem Daten-Center verfolgen. Kein Tor, keine Fehlentscheidung des Unparteiischen und kein Spielerwechsel entgeht Ihnen.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Niederlande vs. England bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Den Kollegen von fussballdaten.de verdanken wir diese Infos: Die Nationalmannschaften der Niederlande und Englands sind sich bisher 22 Mal auf dem Platz begegnet. Beide Teams haben je siebenmal gewonnen - achtmal remis also. Das Torverhältnis der beiden Teams klafft mit 30:29 für die Männer von der Insel auch nicht allzu weit auseinander.

Wie sieht es unmittelbar vor den Halbfinal-Begegenungen mit den Top-Favoriten unter den EM-Teilnehmern 2024 aus? Die wichtigsten Buchmacher tippen folgendermaßen:

Spanien (32,3 Prozent Wahrscheinlichkeit) England (26,0) Frankreich (24,6) Niederlande (17,0)