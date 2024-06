Niederlande - Frankreich bei der EM 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

Bei der Europameisterschaft 2024 treffen die Niederlande und Frankreich aufeinander. Infos rund um Übertragung heute im Free-TV und Stream und einen Live-Ticker gibt es hier.

Die Europameisterschaft 2024 ist in vollem Gange. Natürlich stehen noch zahlreiche weitere Partien im EM-Spielplan 2024 an - so auch das Spiel zwischen Niederlande und Frankreich.

Frankreich zählt zu den Topfavoriten auf den Titel. Die Rechnung sollte allerdings auch nicht ohne die Niederländer gemacht werden, die aktuell hinter Frankreich (Platz 2) auf Platz 7 der Weltrangliste stehen.

Im Kader der niederländischen Nationalmannschaft finden sich einige Spieler aus der Bundesliga. Matthijs de Ligt spielt für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München, während Ian Maatsen und Donyell Malen für den BVB auflaufen. Jeremie Frimpong spielt für Leverkusen und Wout Weghorst für Hoffenheim.

Auch der Kader der Franzosen ist gut aufgestellt. Dayot Upamecano und Kingsley Coman stehen bei den Bayern unter Vertrag. Der wohl bekannteste Spieler der Franzosen dürfte Kylian Mbappé sein.

EM 2024: Niederlande vs. Frankreich - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Die Niederlande und Frankreich gehören neben Österreich und Polen zur Gruppe D. Das Spiel der beiden europäischen Größen findet am 21. Juni 2024 statt. Anstoß ist um 21 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel in Leipzig.

Das Besondere an dieser Europameisterschaft ist, dass die Arenen mit neuen Namen versehen wurden. Das hat einen einfachen Grund: Kein Stadion soll den Namen eines Sponsoren tragen. So wird kurzerhand aus der "Red Bull Arena" in Leipzig das "Leipzig Stadium". Die Arena gehört zu einem der zehn EM-Stadien, das drei Gruppenspiele sowie ein Achtelfinale austragen wird. Das Stadion bietet für 42.600 Fußballbegeisterte Platz.

Niederlande - Frankreich heute live im Free-TV und Stream: Übertragung des EM-Gruppenspiels

Grundsätzlich gilt: Die EM-Übertragung 2024 übernimmt MagentaTV, dort sind alle Spiele der Europameisterschaft 2024 im Pay-TV und im kostenpflichtigen Stream zu sehen. Eine Heim-EM ohne die Übertragung bei den Öffentlich-Rechtlichen funktioniert allerdings auch nicht. Diese haben ein großes Paket an Sublizenzen erworben, weshalb die meisten Partien auch im Free-TV zu sehen sind.

Dazu gehört auch das Spiel zwischen den Niederlanden und Frankreich, das am 21. Juni 2024 stattfindet. Parallel zur linearen Übertragung gibt es auch einen ARD-Livestream.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des EM-Gruppenspiels im Überblick:

Spiel: Niederlande - Frankreich , Gruppenphase EM 2024, Gruppe D

- , Gruppenphase EM 2024, Gruppe D Datum: 21. Juni 2024

21. Juni 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Anpfiff um 21 Uhr Ort: Leipzig Stadium , Leipzig

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Stream: ARD , Magenta-TV

EM 2024: Niederlande gegen Frankreich im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Sie sind am besagten Spieltag verhindert? Wir haben eine Alternative für Sie, um nichts vom Spiel zwischen der Niederlande und Frankreich zu verpassen: Unser Live-Center zur Fußball-EM 2024. Neben den Highlights der Partie finden Sie hier auch Infos zur Aufstellung, zu den Mannschaften und den gesamten Spielplan des Turniers.

Niederlande - Frankreiche bei der UEFA Euro 2024: Das ist die Bilanz der beiden Teams

Die Partie zwischen den Niederlanden und Frankreich zählt zu den europäischen Klassikern. Die Teams sind bisher insgesamt 30-Mal aufeinandergetroffen. 15 der 30 Spiele gewannen die Franzosen, elfmal gingen die Niederländer als Sieger vom Platz. Folgerichtig trennten sich die Mannschaften demnach viermal mit einem Unentschieden. Das sind die Ergebnisse der letzten drei Spiele zwischen Niederlande und Frankreich: