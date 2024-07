Österreich - Türkei im Achtelfinale der EM 2024: Übertragung auch im Free-TV?

Im Achtelfinale der EM 2024 trifft Österreich auf die Türkei. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream, den Termin, die Uhrzeit und einen Live-Ticker gibt es hier.

Österreich hat bei der EM 2024 sowohl bei Experten als auch bei Zuschauerinnen und Zuschauern für Überraschung gesorgt. Die Mannschaft des deutschen Trainers Ralf Rangnick hat zwar im Auftaktspiel gegen Frankreich mit 0:1 verloren, schaffte es dann aber die beiden folgenden Gruppenspiele zu gewinnen. Im Match gegen Polen lautete der Endstand 3:1 aus Sicht der Österreicher und auch gegen die starken Niederländer setzte sich das Team mit 3:2 durch. So reichte es am Ende für Österreich sogar zum Gruppensieg, nachdem Frankreich sowohl gegen Polen als auch gegen die Niederlande über ein Unentschieden nicht hinaus kam.

Auch die Türkei zog mit zwei Siegen ins Achtelfinale der EM 2024 ein. Nach einem gelungenen 3:1-Auftakt gegen Georgien, hatte die türkische Mannschaft Portugal nur wenig entgegenzusetzen. Von der 0:3 Niederlage hat sich die Mannschaft jedoch schnell erholt und konnte mit dem 2:1-Sieg gegen Tschechien den zweiten Platz in Gruppe F und das Ticket für die K.o.-Phase sichern.

Wann findet das Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei statt? Welcher Sender überträgt und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum letzten Achtelfinale der EM 2024 haben wir hier für Sie.

Österreich - Türkei im EM-Achtelfinale 2024: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 stehen sich Österreich und die Türkei am 2. Juli 2024 gegenüber. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig. Allerdings heißt das Stadion aufgrund einer UEFA-Regel während dem Turnier anders. Weil Spnonsoren-Namen verboten sind, trägt die Arena für die EM 2024 den Namen "Leipzig Stadium" Auch die meisten anderen EM-Spielorte wurden für die Europameisterschaft umbenannt.

Österreich gegen die Türkei live im TV und Stream: Übertragung des EM-Achtelfinales 2024

Für die Übertragung der EM 2024 sind in Deutschland mehrere TV-Sender zuständig. Die Rechte hat sich die Telekom für ihren Pay-TV- und Streaming-Anbieter MagentaTV gesichert. RTL, ZDF und ARD haben Sublizenzen erworben, weshalb es die meisten Partien des Turniers auch frei empfangbar im Free-TV zu sehen sind. Das Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei gehört jedoch nicht dazu. Es ist das letzte von insgesamt fünf Exklusivspielen, die ausschließlich bei MagentaTV übertragen werden. Bei ARD, ZDF oder RTL läuft die Partie also nicht.

Alles Wichtige zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Österreich - Türkei , Achtelfinale der EM 2024

Österreich - , Achtelfinale der EM 2024 Datum: 2.. Juli 2024

2.. Juli 2024 Uhrzeit : Anpfiff um 21 Uhr

Anpfiff um 21 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Stream: MagentaTV

EM 2024 Achtelfinale: Österreich - Türkei im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Da man das Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei nicht kostenlos im Free-TV sehen kann, bieten wir Ihnen hier eine Alternative an: Unser Live-Center zur EM 2024. Hier können Sie das Match auch ohne Magenta-Abo live verfolgen und werden über alle Highlights, Tore und Karten informiert. Kurz vor Start der Partie finden Sie hier auch die Aufstellung der beiden Teams.

Österreich vs. Türkei im Achtelfinale der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de standen sich Österreich und die Türkei bisher 13 Mal auf dem Fußballplatz gegenüber. Dabei könnte die Statistik ausgeglichener nicht sein: Sechs Siege gingen an Österreich, einmal trennten sich die beiden Nationalteams unentschieden und sechsmal ging die Türkei siegreich vom Platz. Im Achtelfinale sehen die meisten Experten Österreich als Favoriten an. Die Türken haben in der Gruppenphase aber durchaus gezeigt, dass sie wissen, wie man Druck macht.