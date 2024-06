Portugal - Slowenien im EM-Achtelfinale 2024: Übertragung im Free-TV und Stream

Portugal und Slowenien stehen im EM-Achtelfinale 2024. Hier gibt es alle Informationen rund um Anstoß, Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker.

Für die slowenische Mannschaft ist es eine kleine Sensation: Bisher hatte sie es bei einer EM noch nie weiter als bis in die Vorrunde geschafft - und nun steht sie im Achtelfinale. Dort wartet als Gegner allerdings die portugiesische Mannschaft, die 2016 die EM gewonnen hat.

Wann genau findet die Partie statt? Und wie kann man sie verfolgen? Im Folgenden bieten wir alle Informationen rund um Anstoß und Übertragung im TV und Live-Stream des Achtelfinales zwischen Portugal und Slowenien. Außerdem haben wir einen einen Live-Ticker zum Spiel im Angebot.

Portugal - Slowenien im EM-Achtelfinale 2024 - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der Spielplan der EM 2024 legt fest: Das Achtefinale zwischen Portugal und Slowien wird am Montag, dem 1. Juli 2024, ausgespielt. Anpfiff ist dabei um 21 Uhr.

Ausgetragen wird die Partie im Deutsche Bank Park in Frankfurt, einem der zehn EM-Stadien. Da die Stadien für die Europameisterschaft keine Sponsorennamen tragen dürfen, heißt das Stadion während der EM übrigens offiziell Frankfurt Arena.

Portugal vs. Slowenien live im Free-TV und Stream: Übertragung des EM-Achtelfinales 2024

Die Rechte für die komplette Übertragung der EM 2024 hat der Bezahlsender MagentaTV erworben - alle 51 Spiele der Europameisterschaft gibt es also nur hier zu sehen. Über Sublizenzen dürfen aber auch die Free-TV Sender RTL, ARD und ZDF einen Großteil der Spiele kostenlos im Fernsehen und Live-Stream zeigen.

Wer das Spiel zwischen Portugal und Slowenien live verfolgen möchte, hat deshalb verschiedene Optionen: Zum einen bietet MagentaTV einen Live-Stream an. Dieser ist allerdings kostenpflichtig, man muss dafür also ein Abonnement abschließen. Darüber hinaus gibt es die Partie aber auch kostenlos in der ARD zu sehen. Hier kann man das Match in gewohnter Manier im linearen Fernsehen ansehen oder aber auch auf den Live-Stream des öffentlich-rechtlichen Senders zurückgreifen und die Partie damit online verfolgen.

Hier sind die Informationen zum EM-Achtelfinale 2024 zwischen Portugal und Slowenien in der Übersicht:

Spiel: Portugal - Slowenien , Achtefinale der EM 2024

- , Achtefinale der EM 2024 Datum: Montag, 1. Juli 2024

Montag, 1. Juli 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Anpfiff um 21 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt ( Frankfurt Arena)

Park, ( Arena) Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Stream: ARD , Magenta-TV

Kurz vorher findet übrigens das EM-Achtelfinale 2024 zwischen Frankreich und Belgien statt. Anpfiff ist hier 18 Uhr.

EM 2024: Portugal - Slowenien im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Wenn Sie das Achtelfinale zwischen Portugal und Slowenien live verfolgen wollen, aber am 1. Juli um 21 Uhr nicht vor dem Fernseher oder Live-Stream Platz nehmen wollen, haben wir eine Alternative für Sie: den Live-Ticker der Augsburger Allgemeinen. Damit sind Sie hautnah am Spiel dran und verpassen keinen Freistoß, keine Ecke und natürlich auch kein Tor. Außerdem gibt es hier auch interessante Hintergrundinfos zum Nachlesen, zum Beispiel zur Aufstellung der EM-Teilnehmer 2024.

Portugal gegen Slowenien bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Die Paarung Portugal - Slowenien ist bisher ein recht unbeschriebenes Blatt. Lediglich einmal sind die beiden Mannschaften aufeinandergetroffen und das auch noch nicht vor allzu langer Zeit: Am 26. März 2024 besiegte Slowenien die portugiesische Auswahl 2:0. Portugal hat dafür auf der Haben-Seite einen gewonnen EM-Titel aus dem Jahr 2016, während die slowenische Mannschaft es bisher weder bei einer EM noch bei einer WM über die Vorrunde hinaus geschafft hatte.

Auch der bisherige Verlauf der aktuellen EM spricht eher für die Mannschaft aus Portugal. Diese gewann zuerst 2:1 gegen Tschechien und bezwang dann auch die Türkei mit 3:0. Im letzten Spiel der Gruppenphase traten die Portugiesen allerdings weniger überzeugend auf und verloren 0:2 gegen Georgien. Insgesamt schlossen sie die Gruppenphase auf dem ersten Platz der Gruppe E ab. Slowenien spielte dagegen drei Mal unentschieden - erst gegen Dänemark, dann gegen Serbien und zum Schluss gegen England. Damit beendete die Mannschaft die Gruppenphase auf dem dritten Platz der Gruppe C. Da allerdings die vier besten Gruppendritten ebenfalls weitergekommen sind, durfte auch Slowenien ins Achtelfinale einziehen.