Rumänien - Ukraine bei der EM 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

In der EM-Gruppenphase trifft Rumänien auf die Ukraine. Hier gibt es alle Informationen rund um Übertragung live im Free-TV und Stream, Live-Ticker und Bilanz.

Die Allianz Arena in München bleibt auch nach dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland einer der zehn Spielorte bei der Europameisterschaft in Deutschland. Denn nur drei Tage später treffen dann Rumänien und die Ukraine auf dem Münchner Rasen aufeinander. Die beiden Länder sind nämlich nicht nur geographische Nachbarn, sondern auch Konkurrenten in der Gruppe E der EM 2024.

Doch wann genau wird die Partie zwischen den beiden Teams angepfiffen? Und wie kann man sie live verfolgen? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit, Anstoß und Übertragung von Rumänien - Ukraine live im Free-TV und Stream. Außerdem haben wir auch eine Übersicht über die bisherigen Begegnungen der beiden Mannschaften sowie einen Live-Ticker im Angebot.

Gruppenphase der EM 2024: Rumänien vs. Ukraine - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Ein Blick in den Spielplan der Europameisterschaft verrät: Rumänien und die Ukraine treffen in der Gruppenphase in der Gruppe E aufeinander. Das Spiel zwischen den beiden Mannschaften findet am Montag, dem 17. Juni 2024, statt und der Anpfiff ist für 15 Uhr angesetzt. Austragungsort ist - genauso wie beim Eröffnungsspiel der EM - die Allianz Arena in München. Die hat im Rahmen der EM 2024 übrigens vorübergehend einen neuen Namen erhalten. Nachdem Sponsoren nicht genannt werden dürfen, wird das Stadion stattdessen unter Munich Football Arena geführt.

Rumänien - Ukraine live im Free-TV und Stream: Übertragung der EM

Während die Übertragung der verschiedenen nationalen und internationalen Fußballligen mittlerweile häufig nur mit einem Pay-TV-Abonnement funktioniert, hat der einfache Fußballfan bei der EM 2024 bessere Karten: Die Übertragung der EM 2024 läuft zwar auch über den Bezahlsender MagentaTV - über Sublizenzen haben aber auch die Sender ARD, ZDF und RTL Übertragungsrechte erhalten und zeigen damit ebenfalls Spiele der Europameisterschaft im TV - und zwar kostenlos.

Für das Spiel zwischen Rumänien und der Ukraine bedeutet das konkret: Man kann die Partie kostenlos im Free-TV auf RTL verfolgen. Zusätzlich gibt es die Option, das Spiel im (jeweils kostenpflichtigen) Stream bei MagentaTV oder RTL+ anzusehen.

Spiel: Rumänien - Ukraine , Gruppenphase EM 2024, Gruppe E

- , EM 2024, Gruppe E Datum: Montag, 17. Juni 2024

Montag, 17. Juni 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 15 Uhr

Anpfiff um 15 Uhr Ort: Allianz Arena , München ( Munich Football Arena)

, ( Football Arena) Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Stream: RTL +, Magenta-TV

EM 2024: Rumänien gegen Ukraine im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Wer nicht das große Glück hatte, an Tickets für die EM 2024 zu kommen, und das Spiel auch nicht vor dem Bildschirm zu Hause verfolgen kann oder möchte, für den gibt es noch eine dritte Alternative: den EM-Liveticker. Damit bleibt man auf dem Laufenden über jede Karte, jede Auswechselung, jeden Freistoß und natürlich über jedes Tor. Dazu gibt es weitere Informationen zu den Partien, beispielsweise rund um die Aufstellung der Mannschaften. So kann man sich dort auch informieren, welche Spieler aus dem deutschen EM-Kader 2024 in welchem Spiel auflaufen.

Rumänien - Ukraine bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Allzu oft sind sich Rumänien und die Ukraine noch nicht auf dem grünen Rasen begegnet. Die von fussballdaten.de nachgezeichnete Chronik verzeichnet lediglich fünf Partien; vier davon waren Testspiele und auch ein Freundschaftsspiel ist darunter. Insgesamt konnte Rumänien drei Mal gewinnen, einmal trug die Ukraine den Sieg vom Platz und einmal ging die Begegnung dementsprechend Unentschieden aus.

Das erste verzeichnete Aufeinandertreffen fand am 26. Februar 2001 statt. Damals siegte Rumänien 1:0 nach Verlängerung. Die jüngste Begegnung wurde am 29. Mai 2016 ausgespielt und endete 4:3 zu Gunsten der Ukraine.

Die Ukraine hatte sich über den Weg der Nations League für die EM 2024 qualifiziert und trat in einem letzten Testspiel vor der EM gegen die deutsche Mannschaft an. Hier trennten sich die Teams 0:0. Rumänien gelang der EM-Einzug über die Qualifikationsgruppe I. Dabei setzte sich die rumänische Mannschaft gegen Island, Belarus, Kosovo und Andorra durch und beendete die Qualifikation auf dem ersten Platz der Gruppe. Das rumänische Team war schon häufiger in der Gruppenphase einer EM vertreten. In die K.o-Runde schaffte es das Team aber zuletzt vor 24 Jahren.

Als weitere Teilnehmer der EM 2024 warten in der Gruppe E übrigens noch Belgien und die Slowakei.