EM 2024: Spielplan der Europameisterschaft

Die EM 2024 findet 2024 in Deutschland statt. Seit dem 2. Dezember 2023 stehen auch die Gruppen fest. Den Spielplan mit allen Terminen finden Sie hier.

Die Fußball-EM findet 2024 in Deutschland statt. Dafür werden insgesamt zehn Spielorte und Stadien in Deutschland eingebunden. Es ist seit der WM 2006 das größte Fußball-Turnier, das in der Bundesrepublik ausgetragen wird. Bereits 2018 hatte sich die deutsche Bewerbung für die Ausrichtung der Europameisterschaft durchgesetzt und von der UEFA den Zuschlag erhalten. Allerdings gab es nicht viel Konkurrenz: Der einzige Mitbewerber war damals die Türkei. Die Entscheidung wurde durch das UEFA-Exekutivkomitee getroffen, das sich mehrheitlich für Deutschland als Austragungsort der EM aussprach.

Hier finden Sie den Zeitplan mit einer Übersicht über alle Spiele der EM-Teilnehmer 2024. Darunter sind auch die Partien, in denen der EM-Kader von Deutschland antritt.

EM 2024: Spielplan der Gruppenphase im Überblick

Am 2. Dezember 2023 wurden die Gruppen für die Europameisterschaft 2024 ausgelost. Die 24 Mannschaften wurden in sechs Gruppen aufgeteilt. Deutschland tritt als Gastgeber in Gruppe A an und muss sich gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz durchsetzen. Nach dem Ende der EURO Playoffs im März 2024 waren auch die letzten EM-Teilnehmer bekannt. Es haben sich die Ukraine, Polen und Georgien qualifiziert. All diese Teams kann man also in der Übertragung der EM 2024 im TV und Stream sehen - zumindest in der Gruppenphase. Wer keine Tickets für die EM 2024 bekommen hat, der kann sich auch auf die Fernsehübertragung verlassen, um Deutschland bei der EM live zu sehen.

Alle Teams und auch die Uhrzeiten der Begegnungen stehen fest. Wir haben hier eine Übersicht mit allen Terminen im Zeitplan der EM 2024 für Sie.

Spieltag 1:

14. Juni 2024, 21 Uhr: Deutschland - Schottland

15. Juni 2024, 15 Uhr: Ungarn - Schweiz

- 15. Juni 2024, 18 Uhr: Spanien - Kroatien

- 15. Juni 2024, 21 Uhr: Italien - Albanien

- 16. Juni 2024, 15 Uhr: Polen - Niederlande

16. Juni 2024, 18 Uhr: Slowenien - Dänemark

16. Juni 2024, 21 Uhr: Serbien - England

17. Juni 2024, 15 Uhr: Rumänien - Ukraine

- 17. Juni 2024, 18 Uhr: Belgien - Slowakei

- 17. Juni 2024, 21 Uhr: Österreich - Frankreich

- 18. Juni 2024, 18 Uhr: Türkei - Georgien

- 18. Juni 2024, 21 Uhr: Portugal - Tschechien

Spieltag 2:

19. Juni 2024, 15 Uhr: Kroatien - Albanien

- 19. Juni 2024, 18 Uhr: Deutschland - Ungarn

- 19. Juni 2024, 21 Uhr: Schottland - Schweiz

- 20. Juni 2024, 15 Uhr: Slowenien - Serbien

- 20. Juni 2024, 18 Uhr: Dänemark - England

- 20. Juni 2024, 21 Uhr: Spanien - Italien

- 21. Juni 2024, 15 Uhr: Slowakei - Ukraine

- 21. Juni 2024, 18 Uhr: Polen - Österreich

21. Juni 2024, 21 Uhr: Niederlande - Frankreich

- 22. Juni 2024, 15 Uhr: Georgien - Tschechien

- 22. Juni 2024, 18 Uhr: Türkei - Portugal

- 22. Juni 2024, 21 Uhr: Belgien - Rumänien

Spieltag 3:

23. Juni 2024, 21 Uhr: Schweiz - Deutschland

- 23. Juni 2024, 21 Uhr: Schottland - Ungarn

- 24. Juni 2024, 21 Uhr: Albanien - Spanien

- 24. Juni 2024, 21 Uhr: Kroatien - Italien

- 25. Juni 2024, 18 Uhr: Frankreich - Polen

25. Juni 2024, 18 Uhr: Niederlande - Österreich

- 25. Juni 2024, 21 Uhr: Dänemark - Serbien

- 25. Juni 2024, 21 Uhr: England - Slowenien

- 26. Juni 2024, 18 Uhr: Slowakei - Rumänien

- 26. Juni 2024, 18 Uhr: Ukraine - Belgien

- 26. Juni 2024, 21 Uhr: Tschechien - Türkei

- 26. Juni 2024, 21 Uhr: Portugal - Georgien

Den aktuellen zwischenstand aller Ergebnisse finden Sie hier live in unserem Datencenter:

Zeitplan der Fußball-EM 2024: Spielplan in der Finalrunde

Die K.o.-Phase des Turniers beginnt am 29. Juni 2024 mit dem ersten Achtelfinale. Sollte die DFB-Elf es auf den ersten Platz in Gruppe A schaffen, dann würde das Team auch die Finalrunde des Turniers eröffnen. Der EM-Spielplan 2024 in der Übersicht:

Achtelfinale:

29. Juni 2024, 21 Uhr: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe C

29. Juni 2024, 18 Uhr: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B

30. Juni 2024, 21 Uhr: Sieger Gruppe B - Dritter A/D/E/F

30. Juni 2024, 18 Uhr: Sieger Gruppe C - Dritter D/E/F

01. Juli 2024, 21 Uhr: Sieger Gruppe F - Dritter A/B/C

01. Juli 2024, 18 Uhr: Zweiter Gruppe D - Zweiter Gruppe E

02. Juli 2024, 18 Uhr: Sieger Gruppe E - Dritter A/B/C/D

02. Juli 2024, 21 Uhr: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe F

Viertelfinale:

05. Juli 2024, 21 Uhr: Sieger AF 3 - Sieger AF 1

3 - Sieger 1 05. Juli 2024, 18 Uhr: Sieger AF 5 - Sieger AF 6

5 - Sieger 6 06. Juli 2024, 21 Uhr: Sieger AF 7 - Sieger AF 8

7 - Sieger 8 06. Juli 2024, 18 Uhr: Sieger AF 4 - Sieger AF 2

Halbfinale:

09. Juli 2024, 21.00 Uhr: Sieger VF 1 - Sieger VF 2

10. Juli 2024, 21.00 Uhr: Sieger VF 3 - Sieger VF 4

Finale: