EM 2024: Spielplan der Europameisterschaft

Die EM 2024 findet im kommenden Jahr in Deutschland statt. Bisher sind außer der DFB-Elf als Gastgeber noch keine Teams qualifiziert. Den Spielplan mit allen Terminen finden Sie hier.

Die Fußball-EM findet 2024 in Deutschland statt. Es ist seit der WM 2006 das größte Fußball-Turnier, das in der Bundesrepublik ausgetragen wird. Bereits 2018 hatte sich die deutsche Bewerbung für die Ausrichtung der Europameisterschaft durchgesetzt und von der UEFA den Zuschlag erhalten. Allerdings gab es nicht viel Konkurrenz: Der einzige Mitbewerber war damals die Türkei. Die Entscheidung wurde durch das UEFA-Exekutivkomitee getroffen, das sich mehrheitlich für Deutschland als Austragungsort der EM aussprach.

Die Termine der Europameisterschaft 2024 stehen bereits fest, allerdings ist die Qualifikation für das Turnier noch nicht abgeschlossen. Als Gastgeber hat bisher nur Deutschland das Ticket für die Gruppenphase, alle anderen Nationen haben über das Qualifikationsturnier vom 23. März bis zum 21. November 2023 die Möglichkeit, sich einen Startplatz für die EM zu sichern. Den Zeitplan mit allen Spielen der EM 2024 haben wir hier für Sie.

EM 2024: Spielplan der Gruppenphase im Überblick

Erst Ende November stehen endgültig alle Mannschaften fest, die an der EM 2024 in Deutschland teilnehmen. Im Anschluss an das Qualifikationsturnier folgt im Dezember 2023 die Auslosung der Gruppen und erst dann sind auch die Gegner der deutschen Elf bekannt – Deutschland tritt als Gastgeber in Gruppe A an.

Bisher wurde nur die Uhrzeit für das Eröffnungsspiel bekannt gegeben: Es findet am 14. Juni 2024 um 21 Uhr statt. Alle weiteren Spielzeiten stehen bisher noch nicht fest. Bis zur Auslosung der Gruppen können wir für die Mannschaften und Uhrzeiten nur Platzhalter angeben. Der Buchstabe steht für die Gruppe, die Zahl für Nationalteam 1-4 innerhalb der Gruppe. Wir haben hier eine Übersicht mit allen Terminen im Zeitplan der EM 2024 für Sie.

Spieltag 1:

14. Juni 2024, 21.00 Uhr: Deutschland - A2

- A2 15. Juni 2024, Uhrzeit offen: A3 - A4

offen: A3 - A4 15. Juni 2024, Uhrzeit offen: B1 - B2

offen: B1 - 15. Juni 2024, Uhrzeit offen: B3 - B4

offen: B3 - B4 16. Juni 2024, Uhrzeit offen: C1 - C2

offen: C1 - C2 16. Juni 2024, Uhrzeit offen: C3 - C4

offen: C3 - C4 16. Juni 2024, Uhrzeit offen: D1 - D2

offen: D1 - D2 17. Juni 2024, Uhrzeit offen: D3 - D4

offen: D3 - D4 17. Juni 2024, Uhrzeit offen: E1 - E2

offen: E1 - E2 17. Juni 2024, Uhrzeit offen: E3 - E4

offen: E3 - E4 18. Juni 2024, Uhrzeit offen: F1 - F2

offen: F1 - F2 18. Juni 2024, Uhrzeit offen: F3 - F4

Spieltag 2:

19. Juni 2024, Uhrzeit offen: A2 - A4

offen: A2 - A4 19. Juni 2024, Uhrzeit offen: Deutschland - A3

offen: - A3 19. Juni 2024, Uhrzeit offen: B2 - B4

offen: - B4 20. Juni 2024, Uhrzeit offen: B1 - B3

offen: B1 - B3 20. Juni 2024, Uhrzeit offen: C2 - C4

offen: C2 - C4 20. Juni 2024, Uhrzeit offen: C1 - C3

offen: C1 - C3 21. Juni 2024, Uhrzeit offen: D1 - D3

offen: D1 - D3 21. Juni 2024, Uhrzeit offen: D2 - D4

offen: D2 - D4 21. Juni 2024, Uhrzeit offen: E2 - E4

offen: E2 - E4 22. Juni 2024, Uhrzeit offen: E1 - E3

offen: E1 - E3 22. Juni 2024, Uhrzeit offen: F1 - F3

offen: F1 - F3 22. Juni 2024, Uhrzeit offen: F2 - F4

Spieltag 3:

23. Juni 2024, Uhrzeit offen: A4 - Deutschland

offen: A4 - 23. Juni 2024, Uhrzeit offen: A2 - A3

offen: A2 - A3 24. Juni 2024, Uhrzeit offen: B4 - B1

offen: B4 - B1 24. Juni 2024, Uhrzeit offen: B2 - B3

offen: - B3 25. Juni 2024, Uhrzeit offen: C4 - C1

offen: C4 - C1 25. Juni 2024, Uhrzeit offen: C2 - C3

offen: C2 - C3 25. Juni 2024, Uhrzeit offen: D4 - D1

offen: D4 - D1 25. Juni 2024, Uhrzeit offen: D2 - D3

offen: D2 - D3 26. Juni 2024, Uhrzeit offen: E4 - E1

offen: E4 - E1 26. Juni 2024, Uhrzeit offen: E2 - E3

offen: E2 - E3 26. Juni 2024, Uhrzeit offen: F4 - F1

offen: F4 - F1 26. Juni 2024, Uhrzeit offen: F2 - F3

Zeitplan der Fußball-EM 2024: Spielplan in der Finalrunde

Auch bei der Endrunde stehen bisher nur die Tage fest, an denen die Spiele ausgetragen werden – nur bei den Halbfinals und dem Finale sind auch die Uhrzeiten bekannt. Die K.o.-Phase des Turniers beginnt am 29. Juni 2024 mit dem ersten Achtelfinale. Sollte die DFB-Elf es auf den ersten Platz in Gruppe A schaffen, dann würde das Team auch die Finalrunde des Turniers eröffnen. Der EM-Spielplan 2024 in der Übersicht:

Achtelfinale:

29. Juni 2024, Uhrzeit offen: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe C

offen: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe C 29. Juni 2024, Uhrzeit offen: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B

offen: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B 30. Juni 2024, Uhrzeit offen: Sieger Gruppe B - Dritter A/D/E/F

offen: Sieger Gruppe B - Dritter A/D/E/F 30. Juni 2024, Uhrzeit offen: Sieger Gruppe C - Dritter D/E/F

offen: Sieger Gruppe C - Dritter D/E/F 01. Juli 2024, Uhrzeit offen: Sieger Gruppe F - Dritter A/B/C

offen: Sieger Gruppe F - Dritter A/B/C 01. Juli 2024, Uhrzeit offen: Zweiter Gruppe D - Zweiter Gruppe E

offen: Zweiter Gruppe D - Zweiter Gruppe E 02. Juli 2024, Uhrzeit offen: Sieger Gruppe E - Dritter A/B/C/D

offen: Sieger Gruppe E - Dritter A/B/C/D 02. Juli 2024, Uhrzeit offen: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe F

Viertelfinale:

05. Juli 2024, Uhrzeit offen: Sieger AF 3 - Sieger AF 1

offen: Sieger 3 - Sieger 1 05. Juli 2024, Uhrzeit offen: Sieger AF 5 - Sieger AF 6

offen: Sieger 5 - Sieger 6 06. Juli 2024, Uhrzeit offen: Sieger AF 7 - Sieger AF 8

offen: Sieger 7 - Sieger 8 06. Juli 2024, Uhrzeit offen: Sieger AF 4 - Sieger AF 2

Halbfinale:

09. Juli 2024, 21.00: Sieger VF 1 - Sieger VF 2

10. Juli 2024, 21.00: Sieger VF 3 - Sieger VF 4

Finale: