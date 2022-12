Tickets für die EM 2024: Wann beginnt der Vorverkauf?

Die WM 2022 war für das DFB-Team früh beendet. Der Fokus liegt nun auf der EM 2024. Fußball-Fans können sich auf eine Heim-EM freuen. Hier erfahren Sie, wie man an Tickets kommt.

Weltmeisterschaft 2018, Europameisterschaft 2020, Weltmeisterschaft 2022. Drei große Turniere, drei große Enttäuschungen für die deutsche Nationalmannschaft und den deutschen Fußball. Bei der EM 2024 soll nun alles besser werden. Für das DFB-Team steht dann eine Europameisterschaft in der Heimat an. Zum ersten Mal seit dem Sommermärchen 2006 richtet Deutschland eines der beiden größten Turniere im internationalen Fußball aus. Für viele Fußball-Fans kann mit Tickets für die EM 2024 ein Traum in Erfüllung gehen. Im Folgenden ist erklärt, wie und wann man an Karten für die Europameisterschaft in Deutschland kommen kann.

EM 2024: Tickets kaufen – wann beginnt der Vorverkauf?

Der Vorverkauf von Tickets für die EM 2024 hat noch nicht begonnen. Es steht auch noch kein fixes Datum fest, ab dem die Karten erhältlich sind. Ein Blick in die Vergangenheit hilft aber dabei, den Zeitraum einschätzen zu können, ab dem die Ticketbörse öffnet könnte.

Fakt ist, dass bei den letzten Weltmeisterschaften und Europameisterschaften bereits weit vor dem Beginn des Turniers Tickets erhältlich waren. Die Karten kommen in aller Regel vor der Auslosung der Gruppen auf den Markt. Diese erfolgt im Dezember 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg. Das könnte nahelegen, dass Tickets für die EM 2024 ab Sommer 2023 erhältlich sind. Bei der EM 2020, die wegen der Corona-Pandemie im Sommer 2021 ausgetragen wurde, begann der Vorverkauf rund ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel. Bei der EM 2024 wird diese am 14. Juni 2024 steigen. Die Anzeichen für den Startschuss des Vorverkaufs verdichten sich also in Richtung Sommer 2023.

Tickets für die EM 2024 in Deutschland: Wie läuft der Vorverkauf ab?

Bei der WM 2022 blieb in Katar das ein oder andere Stadion recht leer. Ein außergewöhnliches Bild, denn eigentlich sind alle Spiele eines so großen Turniers schon viele Monate vorher ausverkauft. Auch bei der EM 2024 in Deutschland ist davon auszugehen, dass der Run auf die Tickets groß sein wird. Daher wird die UEFA wohl, wie üblich, auf eine Art Lotterie zurückgreifen.

Fußball-Fans können sich ab einem bestimmten Datum für Tickets anmelden. Sie landen dann in einem Lostopf, der ermittelt, welche Personen den Zuschlag für Karten bekommen. Der Vorverkauf und die Anmeldung werden wahrscheinlich ausschließlich über das Onlineportal der UEFA ablaufen.

EM 2024 Tickets: Preise und Kosten

Klar, die Kosten sind für alle Fußball-Fans ebenfalls interessant, wenn es um Tickets für die EM 2024 geht. Noch wurden von der UEFA noch keine Preise für die Karten bekanntgegeben. Auch in diesem Fall hilft also nur ein Blick zurück.

Bei der EM 2020, die in zehn europäischen Städten stattfand, wurden drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale in München ausgetragen. Ein Ticket für die Gruppenspiele kostete zwischen 50 und 185 Euro. In der K.o.-Runde zogen die Preise dann an. In der Allianz Arena gab es keine Karten mehr unter 75 Euro. In diesem Rahmen könnten auch die Tickets für die EM 2020 liegen. Wegen der hohen Inflation, und den anziehenden Preisen in beinahe allen Bereichen, könnten die Ticketpreise für die EM 2024 aber auch noch etwas ansteigen.

Gibt es bei der EM 2024 Stehplätze?

Viele Fußball-Fans wünschen sich im Vorfeld der EM 2024 Stehplätze. Diese wird es aber wohl nicht geben. Das teilte der DFB auf Anfrage der ARD mit. Demnach hätten sich die EM-Organisatoren gegen Stehplätze entschieden.