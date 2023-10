Tickets für die EM 2024: Vorverkauf beginnt am Dienstag

Fußball-Fans können sich im kommenden Jahr auf eine Heim-EM freuen. Der Ticketvorverkauf startet am Dienstag. Hier erfahren Sie, wie Sie bei der EM 2024 Live dabei sein können.

Weltmeisterschaft 2018, Europameisterschaft 2020, Weltmeisterschaft 2022. Drei große Turniere, drei große Enttäuschungen für die deutsche Nationalmannschaft und den deutschen Fußball. Bei der EM 2024 soll nun alles besser werden – mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Für das DFB-Team steht dann eine Europameisterschaft in der Heimat an. Zum ersten Mal seit dem Sommermärchen 2006 richtet Deutschland eines der beiden größten Turniere im internationalen Fußball aus. Für viele Fußball-Fans kann mit Tickets für die EM 2024 ein Traum in Erfüllung gehen. Im Folgenden ist erklärt, wie und wann man an Karten für die Europameisterschaft in Deutschland kommen kann.

EM 2024: Tickets kaufen – wann beginnt der Vorverkauf?

Der Start-Termin für den Ticket-Vorverkauf für die EM 2024 ist der 3. Oktober 2023. Ab diesem Termin können Fans Karten für die EM 2024 in Deutschland erwerben. Wer im Stadion dabei sein möchte, hat in der ersten Verkaufsphase wahrscheinlich die beste Chance auf Tickets. Ab Dienstag (2. Oktober) um 14 Uhr bis zum 26. Oktober werden insgesamt über 1,2 Millionen Tickets für die EM vergeben. Das sind mehr als in jeder danach folgenden Phase.

Die Europäische Fußball-Union UEFA verspricht "eine faire und transparente Verlosung". Wann sich Fans in dem Zeitfenster bis zum 26. Oktober für die Tickets bewerben, ist egal. Pro Person gibt es maximal vier Tickets. Angesichts der größeren Entfernungen der Stadien können Fans nur für ein Spiel pro Tag Karten erhalten. Wie schon bei der WM in Katar soll es die Tickets ausschließlich digital geben.

Es gibt jedoch einen Nachteil: Fans wissen – mit Ausnahme von Gastgeber Deutschland – bei ihren Oktober-Bewerbungen nicht, welche Mannschaften sie sehen. Die Auslosung der EM-Endrunde findet erst am 2. Dezember in Hamburg statt. Sportlich hat sich bislang noch kein Team qualifiziert.

Fans, denen im Rahmen der Verlosung im Oktober 2023 keine Tickets zugeteilt wurden, werden automatisch in das Fan-First-Programm aufgenommen. Diese Fans werden zuerst informiert, wenn neue Tickets für die EM verfügbar sind.

Eine weitere Million Tickets werden nach der Endrundenauslosung am 2. Dezember in enger Zusammenarbeit mit den betreffenden Nationalverbänden an die Fans der teilnehmenden Teams verkauft. Weitere Tickets sind für Fans der Nationalmannschaften, die sich über die Playoffs zwischen 21. bis 26. März 2024 für die EM qualifizieren, reserviert.

Wo gibt es Tickets für die EM 2024?

Bei der WM 2022 blieb in Katar das ein oder andere Stadion recht leer. Ein außergewöhnliches Bild, denn eigentlich sind alle Spiele eines so großen Turniers schon viele Monate vorher ausverkauft. Auch bei der EM 2024 in Deutschland ist davon auszugehen, dass der Run auf die Tickets groß sein wird. Die Bewerbung für die Tickets läuft über die offizielle UEFA-Ticketsing-Plattform. Fans können bereits jetzt einen Account auf dem Ticketportal erstellen, um bereit zu sein, wenn der Verkauf beginnt.

EM 2024 Spielorte: Für welche Stadien gibt es Tickets?

Die Spielorte und Stadien für die EM 2024 stehen bereits fest. Tickets wird es für zehn Stadien geben. Das Eröffnungsspiel wird in München stattfinden, das Endspiel in Berlin.

Berlin , Olympiastadion : 3 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, Finale

: 3 , 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, Finale München , Allianz Arena : 4 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

: 4 , 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale Dortmund , Signal-Iduna-Park : 4 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

: 4 , 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale Stuttgart , Mercedes-Benz-Arena : 4 Gruppenspiele , 1 Viertelfinale

: 4 , 1 Viertelfinale Hamburg , Volksparkstadion : 4 Gruppenspiele , 1 Viertelfinale

: 4 , 1 Viertelfinale Gelsenkirchen , Veltins-Arena : 3 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale

: 3 , 1 Achtelfinale Frankfurt , Deutsche Bank Park : 4 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale

: 4 , 1 Achtelfinale Köln , RheinEnergieStadion : 4 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale

: 4 , 1 Achtelfinale Düsseldorf , Merkur Spiel-Arena : 3 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale

: 3 , 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale Leipzig , Red Bull Arena: 3 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale

EM 2024 Tickets: Preise und Kosten

Klar, die Kosten sind für alle Fußball-Fans ebenfalls interessant, wenn es um Tickets für die EM 2024 geht. Die Ticketpreise reichen von 30 Euro (günstigste Kategorie der Vorrunde) bis 1000 Euro (höchste Kategorie im Finale von Berlin). Eine Million Tickets sind für weniger als 60 Euro erhältlich.

Bei der EM 2020, die in zehn europäischen Städten stattfand, wurden drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale in München ausgetragen. Ein Ticket für die Gruppenspiele kostete zwischen 50 und 185 Euro. In der K.-o.-Runde zogen die Preise dann an. In der Allianz-Arena gab es keine Karten mehr unter 75 Euro.

Gibt es bei der EM 2024 Stehplätze?

Viele Fußball-Fans wünschten sich im Vorfeld der EM 2024 Stehplätze. Diese wird es aber nicht geben. Die EM-Organisatoren haben sich gegen Stehplätze entschieden.