EM 2024: Türkei - Georgien live im Free-TV oder Stream - Übertragung und Live-Ticker

Alle Infos zum Gruppenspiel der Türkei gegen Georgien bei der EM 2024 gibt es hier, inklusive Übertragung im Free-TV und Stream, Termin und einen Live-Ticker.

Das erste Spiel der Gruppe F in der Gruppenphase der Europameisterschaft 2024 findet zwischen der Türkei und dem EM-Neuling Georgien statt. Die Türkei ist zum sechsten Mal bei einer EM dabei, doch der letzte richtige Erfolg während einer Teilnahme liegt weit in der Vergangenheit. 2008 konnte die türkische Mannschaft in das Halbfinale der damaligen EM einziehen, auch wenn sie gegen Deutschland mit 2:3 unterlag. Ob Sie sich dem neuen EM-Teilnehmer Georgien gegenüber beweisen kann? Das wird die anstehende Begegnung der beiden Mannschaften zeigen.

Wenn Sie erfahren möchten, wann das Spiel Türkei gegen Georgien angesetzt ist und wo es übertragen wird, dann bietet Ihnen dieser Artikel alle Infos zum EM-Spiel. Zudem haben wir hier für Sie unseren Live-Ticker bereitgestellt.

Türkei - Georgien bei der EM 2024: Termin und Anstoß

Im Rahmen der EM 2024 findet das Spiel zwischen der türkischen und georgischen Nationalmannschaft am Dienstag, dem 18. Juni 2024, im BVB Stadion in Dortmund statt. Die Heim-EM wird in diesem Jahr in insgesamt zehn EM-Stadien ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr.

Türkei gegen Georgien live im Free-TV und Stream: Übertragung der EM 2024

Um den Zuschauern eine Free-TV-Übertragung der EM 2024 zu ermöglichen, haben die Sender ARD, ZDF und RTL Sublizenzen von MagentaTV, dem Streamingdienst der Telekom, erworben. Allerdings gilt das nicht für alle Spiele, denn fünf Spiele gibt es exklusiv bei MagentaTV zu sehen, wofür ein Abo erforderlich ist. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen.

Die Übertragung der Begegnung zwischen der Türkei und Georgien übernimmt im Free-TV der Privatsender RTL. Außerdem gibt es einen kostenpflichtigen Live-Stream bei RTL+. Dafür benötigen Sie jedoch ebenfalls ein Abo mit einem monatlichen Preis von mindestens 6,99 Euro. Wie alle anderen Spiele der EM 2024 wird auch diese Partie zusätzlich im Pay-TV bei MagentaTV übertragen.

Hier finden Sie die Infos zur Übertragung des Spiels zwischen der Türkei und Georgien in einer Übersicht:

Spiel: Türkei - Georgien , Gruppenphase EM 2024, Gruppe F

- , EM 2024, Gruppe F Datum: am Dienstag, dem 18. Juni 2024

am Dienstag, dem 18. Juni 2024 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: BVB Stadion in Dortmund

Stadion in Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Stream: RTL+ , MagentaTV

Türkei gegen Georgien im Live-Ticker: EM-Highlights mit Toren und Aufstellung

Unser Live-Ticker bietet allen, die die Spiele nicht im TV oder Stream sehen werden können, die Infos zur Begegnung sowie zum Spielplan der gesamten EM. Obendrein finden Sie hier auch Informationen zu den Aufstellungen und natürlich die Highlights der Partie.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Türkei - Georgien bei der EM 2024: Bilanz der beiden Mannschaften

In der Vergangenheit trafen die beiden Teams aus der Türkei und Georgien nur dreimal aufeinander. Zwei dieser Spiele waren WM-Qualifikationsspiele, ein weiteres war ein Testspiel. Die türkische Mannschaft gewann zwei Begegnungen und eine weitere endete mit einem Unentschieden.