Türkei - Portugal heute bei der EM 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

Am 2. Spieltag der Gruppe F spielen die Türkei und Portugal bei der EM 2024 gegeneinander. Hier gibt es Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels.

Zu den EM-Teilnehmern 2024 gehören in der Gruppe F die Türkei und Portugal. Das portugiesische Team gehört zu den Top-Teams Europas und hat eine reiche Fußballgeschichte mit Weltklasse-Spielern wie Cristiano Ronaldo. Zuletzt gewann die Mannschaft im Jahr 2016 die Europameisterschaft. Währenddessen nimmt die türkische Mannschaft zum sechsten Mal an der EM teil, doch hat seit 2008 keine bedeutende Erfolge erreichen können.

Sie möchten das EM-Spiel zwischen der Türkei und Portugal nicht verpassen? Wir liefern alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin, Anstoß sowie zum Stadion und haben außerdem einen Live-Ticker für Sie.

Türkei gegen Portugal bei der EM 2024: Termin und Uhrzeit für den Anpfiff heute

Laut Spielplan der EM 2024 findet das Spiel in der Gruppe F zwischen der Türkei und Portugal am Samstag, dem 22. Juni 2024, statt. Anpfiff ist um 18 Uhr. Austragungsort ist das BVB Stadion in Dortmund, welches eines der zehn EM-Stadien ist, die in der Heim-EM die Spiele beherbergen.

EM 2024: Übertragung Türkei - Portugal heute live im Free-TV und Stream

MagentaTV, der kostenpflichtige Streamingdienst der Deutschen Telekom, hat die Lizenzen für die Übertragung der EM 2024 erworben. Dort werden alle Spiele des Turniers kostenpflichtig übertragen. Die Free-TV-Übertragung der EM 2024 übernehmen die Sender ARD, ZDF und RTL, da sie Sublizenzen erwerben konnten. Das bedeutet für die Zuschauer, dass die meisten Spiele auch im Free-TV zu sehen sind. Die in der Gruppenphase stattfindenden Deutschland-Spiele zeigen ARD und ZDF. Die Partie zwischen der Türkei und Portugal wird im Free-TV vom ZDF übertragen. Zudem können Sie das Spiel auch im kostenlosen Live-Stream des ZDF schauen.

Hier finden Sie die Eckdaten des Spiels Türkei gegen Portugal auf einen Blick:

Spiel: Türkei - Portugal , Gruppenphase EM 2024, Gruppe F

- , Gruppenphase EM 2024, Gruppe F Datum: Samstag, 22. Juni 2024

Samstag, 22. Juni 2024 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Ort: BVB Stadion, Dortmund

Stadion, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream: ZDF , Magenta-TV

EM 2024: Türkei vs. Portugal heute im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Sie wollen oder können das Spiel am 22. Juni nicht live im TV oder Stream sehen? Dann bietet Ihnen unser Live-Center eine gute Alternative. Hier gibt es alle Highlights und Tore der Begegnung, aber auch den gesamten Spielplan der EM 2024 und Informationen zu der Aufstellung der Mannschaften.

Türkei - Portugal bei der Europameisterschaft 2024: Die Bilanz der beiden Teams

Blickt man auf die Statistik, dann scheinen die Chancen für einen Sieg der Türkei schlecht zu stehen, denn in der Vergangenheit spielten die beiden Teams achtmal gegeneinander und davon konnte die türkische Nationalmannschaft nur ein einziges Spiel gewinnen. Das portugiesische Team hat also sieben Siege in der Bilanz der beiden Mannschaften vorzuweisen.