EM 2028 findet voraussichtlich im Vereinigten Königreich und in Irland statt

Die Türkei hat ihre Bewerbung für die Fußball-EM 2028 zurückgezogen. Damit stehen das Vereinigte Königreich und Irland aller Voraussicht nach als Austragungsländer fest.

Während viele Fußballfans bereits in Vorfreude auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr sind, hat sich nun offenbar entschieden, wo die EM 2028 stattfinden wird. Aller Voraussicht nach werden das Vereinigte Königreich und Irland das Turnier gemeinsam austragen. Die offizielle Entscheidung fällt am 10. Oktober bei einer Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees in Nyon.

Fußball-EM 2028: Türkei zieht Bewerbung zurück

Der einzige weitere Bewerber war die Türkei, die ihre Kandidatur nun zurückgezogen hat. Das gab der europäische Fußballverband UEFA am Mittwoch bekannt. Die Türkei wolle sich stattdessen nun gemeinsam mit Italien für die EM 2032 bewerben, hieß es.

Im April hatten die EM-Organisatoren insgesamt zehn Stadien als Austragungsorte für die EM 2028 im Vereinigten Königreich und Irland benannt, darunter Dublin und Belfast auf der irischen Insel. Insgesamt würden mit England, Schottland, Wales, Nordirland sowie Irland dann insgesamt fünf Verbände die EM ausrichten.

Fußball-EM 2024 in Deutschland: Erste Ticket-Phase hat begonnen

Davor steht allerding erst einmal die EM in Deutschland im kommenden Jahr an. Die 17. Europameisterschaft im Fußball wird vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 ausgetragen. Der Start-Termin für den Ticket-Vorverkauf für die EM 2024 war der 3. Oktober 2023. Seit diesem Termin können Fans Karten für die EM 2024 in Deutschland erwerben. Wer im Stadion dabei sein möchte, hat in der ersten Verkaufsphase wahrscheinlich die beste Chance auf Tickets. (mit dpa)

