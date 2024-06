EM-Eröffnungsspiel in München: Infos für den Stadionbesuch

Am Freitag findet das Eröffnungsspiel der Fußball-EM 2024 in der Münchner Allianz Arena statt. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Uhrzeit und der Anfahrt.

Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in der Allianz Arena. Wer ein Ticket ergattern konnte und das Spiel im Stadion verfolgt, sollte sich vor seinem Besuch informieren, denn nicht alles läuft genauso ab wie bei Bundesligaspielen des FC Bayern.

EM 2024: Spiele in München im Überblick

In der Allianz Arena finden sechs EM-Spiele statt – unter anderem das Eröffnungsspiel am 14. Juni. Zudem werden drei weitere Gruppenspiele, eine Achtelfinal- sowie eine Halbfinal-Partie in München ausgetragen. Das sind die Spiele im Überblick:

14. Juni, 21 Uhr: Deutschland - Schottland

- 17. Juni, 15 Uhr: Rumänien - Ukraine

- 20. Juni, 15 Uhr: Slowenien - Serbien

- 25. Juni, 21 Uhr: Dänemark - Serbien

- 2. Juli, 18 Uhr: Achtelfinale

9. Juli, 21 Uhr: Halbfinale

Anreise zur Allianz Arena bei EM-Eröffnungsspiel

Das Stadion öffnet an allen Spieltagen drei Stunden vor dem Anpfiff. Am einfachsten ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad. Ticketinhaber haben ohne zusätzliche Kosten Anspruch auf eine 36-Stunden-Fahrkarte für das MVV-Netz. Die Fahrkarte ist von 6 Uhr am Spieltag bis 18 Uhr am Folgetag gültig. Von der Innenstadt gelangt man mit der U-Bahnlinie U6 Richtung Garching Forschungszentrum zum Stadion. An der Haltestelle Fröttmaning sollte man aussteigen. Von dort läuft man noch etwa 20 Minuten bis zur Allianz Arena.

Parkplätze für Autos stehen nur begrenzt zur Verfügung und müssen vorab für 24 Euro online gebucht werden. Am Stadion angekommen sollte man einen Blick auf sein Ticket werden. Dort ist vermerkt, welchem Eingang der entsprechende Sitzplatz zugeordnet ist.

EM-Eröffnungsspiel in der Allianz Arena: Was im Stadion verboten ist

Bei den EM-Spielen dürfen Fans mehrere Dinge nicht mit in die Allianz Arena nehmen. Diese Gegenstände sind verboten: