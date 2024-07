EM-Finale 2024 im Live-Ticker: Aufstellung von Spanien und England

Spanien und England stehen im EM-Finale 2024. Während die „Furia Roja“ sich im Halbfinale mit 2:1 gegen Frankreich durchsetzte, bezwang Englands Nationalmannschaft mit demselben Ergebnis die Niederlande. Beide Mannschaften wurden bereits vor Beginn des Turniers als Favoriten gehandelt, doch während die Spanier im Verlauf der Europameisterschaft immer wieder mit starken Leistungen glänzten, machte England eher durch uninspirierte und teils schwache Auftritte von sich reden.

Mehrfach mussten sich die „Three Lions“ über die Verlängerung und das Elfmeterschießen den Einzug in die nächste Runde sichern. Mit dem Sieg gegen die Niederlande schaffte es das Team von Gareth Southgate aber schließlich ins Finale - dort treffen die Engländer auf Spanien mit Nationaltrainer Luis de la Fuente.

Wie schlugen sich die Finalisten während der bisherigen EM und wie gehen sie ins Endspiel? Wie kann man das Finale der diesjährigen Europameisterschaft live verfolgen? Die Antworten auf diese Fragen gibt es hier.

EM-Finale 2024: Wann findet das Endspiel statt?

Das Finale zwischen Spanien und England findet laut Spielplan der EM am Sonntag, dem 14. Juli 2024 statt. Um Punkt 21 Uhr erfolgt der Anpfiff, ausgetragen wird das Endspiel im Berliner Olympiastadion, der Heimspielstätte des Zweitligisten Hertha BSC. Alle bisherigen EM-Spiele wurden in insgesamt zehn verschiedenen Stadien ausgetragen.

Spanien gegen England im EM-Finale 2024: Live-Ticker mit Aufstellung

Wenn Sie das EM-Finale 2024 nicht im TV oder Stream verfolgen können oder möchten, bieten wir Ihnen hier eine kostenlose und bequeme Alternative: Unseren Live-Ticker. Das Endspiel zwischen Spanien und England können Sie genauso gut in unserem Daten-Center verfolgen. Dort bleiben Sie stets auf dem Laufenden: Von den Aufstellungen über Tore bis hin zu Karten oder mögliche Einsätze des VARs - bei Nutzung des Live-Tickers erhalten Sie alle wichtigen Infos rund um den Spielverlauf in Echtzeit.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf „Live“.

Spanien gegen England: Der Weg ins Finale

Für Spanien startete die EM 2024 als Teil der Gruppe B, gemeinsam mit Kroatien, Albanien und Italien. Gleich zum Auftakt gelang den Iberern ein 3:0 gegen das zuvor ebenfalls favorisierte Kroatien. Mit zwei weiteren Siegen gegen Albanien und Italien sicherte sich die „Furia Roja“ den Gruppensieg und zog ungeschlagen ins Achtelfinale ein.

Dort gewann die spanische Elf ungefährdet mit 4:1 gegen Georgien. Im Viertelfinale wartete dann Gastgeber Deutschland - durch ein spätes 2:1 schaffte es Spanien ins Halbfinale. Mit demselben Ergebnis setzte sich die Mannschaft dort gegen die Franzosen durch. Der offensive Mittelfeldspieler Dani Olmo erzielte bislang drei Tore und zwei Vorlagen und ist damit aktuell Top-Scorer des Turniers. Zudem haben die Spanier mit Lamine Yamal ein erst sechzehnjähriges Ausnahmetalent in ihren Reihen. Einen Tag vor dem Finale feiert er seinen 17. Geburtstag.

England fand sich derweil in der Gruppe C wieder, zusammen mit Serbien, Dänemark und Slowenien. Mit zwei torarmen Remis und einem knappen 1:0-Sieg schafften es die „Three Lions“ ins Achtelfinale. Dort setzten sie sich mit 2:1 in der Verlängerung gegen die Slowakei durch, anschließend trafen sie im Viertelfinale auf die Schweiz. Nachdem es bis zum Schluss ein 1:1 auf der Anzeigetafel stand, ging es ins Elfmeterschießen - dieses gewann England mit 5:3.

Im Halbfinale folgte dann das 2:1 gegen die Niederlande. Der Siegtreffer fiel erneut spät, nämlich in der 90. Minute durch den eingewechselten Ollie Watkins. Englands Zielspieler und bester Torschütze bei dieser EM ist Harry Kane, der bislang drei Tore in diesem Turnier erzielte. Mit Spielern wie Jude Bellingham, Phil Foden, Declan Rice oder Bukayo Saka stehen den Engländern noch eine Reihe weiterer hochklassiger Akteure zur Verfügung.