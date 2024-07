„Lange zäh, dann spektakulär dramatisch“: Pressestimmen zum EM-Finale

Im Finale gegen England hat sich Spanien am Sonntagabend zum Rekord-Europameister gekrönt. Der Deutschland-Bezwinger holte sich in einem spannenden, aber selten hochklassigen Endspiel in Berlin mit einem 2:1 (0:0) den Titel. Für die Spanier trafen der 22-jährige Nico Williams (47. Minute) nach Vorarbeit des 17 Jahre alten Lamine Yamal sowie der eingewechselte Oyarzabal (86.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für England erzielte Cole Palmer (73.).

EM-Finale zwischen Spanien und England: Pressestimmen aus Deutschland

„Der Höhenflug wurde gekrönt: Spanien ist verdient neuer Europameister. Das Team kann zaubern, das wusste man. Gegen England hat es sich zum Sieg gekämpft.“ - Kicker

„Spaniens unbezwingbare Ballzauberer um Nico Williams und Lamine Yamal haben ihren makellosen Erfolgslauf historisch vollendet. Der Favorit erklomm im Berliner Olympiastadion mit einem 2:1 (0:0) gegen England zwölf Jahre nach dem letzten Triumph erneut den EM-Thron und krönte sich mit dem vierten Titel zum alleinigen Rekord-Europameister. Mikel Oyarzabal avancierte dabei zum Held des Abends.“ - Eurosport

„Spanien holt sich den Rekord-Titel! Im EM-Finale von Berlin schlägt ein Joker spät zu und schockt England. Die Furia Roja hat die entscheidenden Zentimeter auf ihrer Seite.“ - Sport1

„Spaniens unbezwingbare Ballzauberer haben ihren makellosen Erfolgslauf historisch vollendet.“ - Spox

„Für England geht das Warten auf den ersten Titel seit 1966 weiter. Spanien verliert im Finale von Berlin nur selten die Kontrolle und gewinnt durch einen späten Treffer des eingewechselten Mikel Oyarzabal.“ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Lange zäh, dann spektakulär dramatisch: Beim 2:1-Erfolg der spanischen Elf gegen England wird deutlich, dass für die Sieger eine neue Erfolgsära möglich ist. Für Harry Kane endet auch das EM-Finale mit riesiger Enttäuschung.“ - Süddeutsche Zeitung

„England wollte den Fußball heimbringen, in Spanien fühlt er sich wohler: ‚La Roja‘ um Jungstar Lamine Yamal krönt sich zum Rekordsieger. Rodri verletzt sich und wird geehrt, England durchlebt das Trauma von 2021 erneut.“ - Spiegel

Pressestimmen aus Spanien zum EM-Finale gegen England

„Wieder Könige Europas.“ - Marca

„Der Vierte ist schon da. Wir sind wieder Europameister.“ - Mundo Deportivo

„Spanien hat sich zum vierten Mal die Europa-Krone aufgesetzt. Und Deutschland übertroffen.“ - Sport

„Spanien gewinnt den EM-Titel und ist das unbesiegbare Team. Es hat ein Jahrzehnt gedauert, bis der spanische Fußball eine weitere goldene Generation hervorgebracht hat. Nach etwas mehr als zehn Jahren, einem Wimpernschlag im Spitzensport, hat die Nationalmannschaft erneut ein ganzes Land begeistert.“ - La Vanguardia

Englands Presse zum EM-Finale 2024

„So nah... und doch so fern. England verliert die Europameisterschaft in den letzten Minuten des historischen Finales.“ - The Mirror

„Three Lions erleiden erneut Herzschmerz - Southgate und seine Helden scheitern an der letzten Hürde.“ - The Sun

„Wenn der Fußball nach Hause kommt, dann nur, weil dieses Finale Spanien gehörte. Der vierte EM-Rekordtitel war der Lohn für eine großartige Leistung in Berlin, auch wenn es kurzzeitig so aussah, als würde England einen weiteren unlogischen Fluchtversuch schaffen.“ - The Guardian (mit dpa)