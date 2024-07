Spanien gegen England im EM-Finale 2024: Übertragung heute im Free-TV und Stream

Nach dem Sieg gegen Deutschland im Viertelfinale hat die spanische Nationalmannschaft auch Frankreich überwunden und es ins Finale der EM 2024 geschafft. Die Franzosen gingen bereits in der 9. Minute durch Randal Kolo Muani in Führung, doch Spanien brauchte nicht lange, um den Status quo wiederherzustellen: Lamine Yamal erzielte in der 21. Minute den Ausgleichstreffer und wurde damit zum jüngsten EM-Torschützen aller Zeiten. Der 16-Jährige hatte zwei Wochen vor seinem Traumtor erst über Online-Kurse und Prüfungen den spanischen Realschulabschluss geschafft. Kurz nach dem Ausgleich versenkte dann noch Dani Olmo in der 25. Minute den Ball im französischen Tor. Frankreich konnte die spanische Abwehr nicht erneut überwinden und es blieb am Ende beim 2:1 für Spanien.

Das gleiche Ergebnis brachte auch die Engländer ins Finale: Die Mannschaft von Gareth Southgate traf im Halbfinale auf die Niederlande und konnte sich mit einem Joker-Tor in letzter Minute das Finalticket sichern. Auch hier gingen die späteren Verlierer früh in Führung. Xavi Simons traf in der 7. Minute zum 1:0 für die Niederlande. Nur zehn Minuten später konnte England durch einen verwandelten Elfmeter von Harry Kane den Ausgleich erzielen. Im Gegensatz zu den Spaniern legte das englische Team jedoch nicht direkt nach, denn erst in der 90. Minute versenkte der eingewechselte Ollie Watkins den Siegtreffer im Tor der Niederländer.

Wann findet das EM-Finale 2024 statt? Wie läuft die Übertragung des Spiels zwischen Spanien und England im Free-TV und Stream? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Finale der EM in Deutschland haben wir hier für Sie.

Spanien – England im EM-Finale 2024: Termin und Uhrzeit für den Anstoß heute

Laut Spielplan der EM 2024 treffen Spanien und England am Sonntag, dem 14. Juli 2024, im EM-Finale aufeinander. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr im Olympiastadion in Berlin. Im Gegensatz zu vielen anderen der insgesamt zehn EM-Spielorte musste das Hauptstadt-Stadion nicht für die EM 2024 umbenannt werden. Während des Turniers sind Sponsorennamen nämlich verboten, weshalb zum Beispiel der Signal-Iduna-Park in Dortmund während der EM „BVB Stadion Dortmund“ heißt.

Spanien gegen England live im TV und Stream: Übertragung des EM-Finales 2024 heute

Für die Übertragung der EM 2024 im Free-TV waren während des Turniers ARD, RTL und ZDF zuständig. Die drei Sender haben Sublizenzen von MagentaTV erworben und konnten so fast alle Spiele des Turniers im Free-TV zeigen. Vier Spiele der Gruppenphase und ein Achtelfinale gab es exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Nun steht nur noch das große Finale an und für die Übertragung der Partie zwischen Spanien und England ist die ARD zuständig. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt mit der Berichterstattung um 20.15 Uhr im Ersten. Zeitgleich können Sie das Finale auch im Live-Stream der ARD verfolgen.

Hier noch einmal die wichtigsten Infos zum Finale der EM 2024 auf einen Blick:

Spiel: Spanien - England, EM-Finale 2024

Datum: 14. Juli 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Stream: ARD , MagentaTV

Spanien vs. England im Finale der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de standen sich Spanien und England bisher 27 Mal auf dem Rasen gegenüber. Das letzte Aufeinandertreffen liegt allerdings schon fast sechs Jahre zurück und fand im Rahmen der Nations-League-Gruppenphase 2018 statt. In der Gesamtstatistik hat England mit 13 Siegen die Nase vorn. Spanien konnte zehnmal gewinnen und viermal trennten sich die beiden Nationalteams unentschieden. Auch wenn die englische Mannschaft in der Vergangenheit häufiger gewonnen hat - Experten und Buchmacher sehen Spanien als die Favoriten für den EM-Titel.