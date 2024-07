Wer ist im Halbfinale der EM 2024? Teams, Termine und Übertragung

Das Viertelfinale der EM 2024 wurde am 5. und 6. Juli 2024 ausgespielt. Obwohl das DFB-Team im Viertelfinal-Krimi gegen Spanien kämpfte und alles gab, reichte es letztendlich nicht für den Einzug ins Halbfinale. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit erzielte Florian Wirtz den Ausgleichstreffer und rettete Deutschland so in die Verlängerung. Alles schien auf ein Elfmeterschießen hinauszulaufen, bis Mikel Merino in der 119. Minute den Siegtreffer zum 2:1-Endstand erzielte.

Ähnlich knapp liefen auch die übrigen Viertelfinal-Partien ab. Zwischen England und der Schweiz kam es nach einem 1:1 zum Elfmeterschießen, in dem sich schließlich die „Three Lions“ mit 5:3 durchsetzten. Auch das torlose Spiel zwischen Portugal und Frankreich musste am Ende über das Elfmeterschießen geklärt werden. Das Viertelfinale endete ebenfalls in einem 5:3 zugunsten der französischen Nationalmannschaft. Einzig die Partie Niederlande – Türkei wurde in der regulären Spielzeit entschieden. Nach dem Treffer von Samet Akaydin lagen die Niederländer lange zurück, bis Stefan de Vrij in der 70. Minute den Ausgleich erzielte. Nur sechs Minuten später verschuldete Mert Müldür ein Eigentor, woraufhin die Partie mit einem 2:1 zugunsten der Niederlande endete.

Welche Mannschaften treffen im Halbfinale der EM 2024 aufeinander? Wann finden die Spiele statt und wie läuft die Übertragung des EM-Halbfinales 2024? Antworten auf diese Fragen und alle Infos haben wir hier für Sie.

Welche Teams sind für das EM-Halbfinale 2024 qualifiziert?

Das Viertelfinale der EM 2024 fand am 5. und 6. Juli 2024 statt. Die Ergebnisse im Überblick:

5. Juli 2024, 18 Uhr: Spanien – Deutschland: 2:1

5. Juli 2024, 21 Uhr: Portugal – Frankreich: 3:5 (n.E.)

6. Juli 2024, 18 Uhr: England – Schweiz: 5:3 (n.E.)

6. Juli 2024, 21 Uhr: Niederlande – Türkei: 2:1

Damit haben sich diese Nationalteams für das Halbfinale qualifiziert:

Spanien

Frankreich

England

Niederlande

Halbfinale der EM 2024: Termine und Spielplan

Laut dem Spielplan der EM 2024 beginnt das Halbfinale am 9. Juli 2024. Wie die meisten Experten und Buchmacher prognostiziert haben, sind die Favoriten aus Spanien, Frankreich und England noch immer im Turnier vertreten. Die Niederlande waren zwar nicht von Anfang an ein Top-Favorit auf den Titel, allerdings sollten sich die Engländer nicht in Sicherheit wiegen. Das Team von der Insel hat bisher im Turnier nicht mit Souveränität überzeugt und sollte die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman ernst nehmen. Der Spielplan des EM-Halbfinales 2024 im Überblick:

09. Juli 2024, 21 Uhr: Spanien – Frankreich

10. Juli 2024, 21 Uhr: Niederlande – England

Für die Verlierer ist nach dem Halbfinale übrigens Schluss. Ein Spiel um Platz 3 wie bei der WM gibt es bei Europameisterschaften nicht.

Das EM-Halbfinale 2024 live im Free-TV und Stream: Wer überträgt welches Spiel?

Die Rechte zur Übertragung der EM 2024 hat sich MagentaTV gesichert und dann Sublizenzen an RTL, ARD und das ZDF verkauft. Bis auf fünf Exklusivspiele, die es nur im Pay-TV oder kostenpflichtigen Stream bei MagentaTV zu sehen gab, liefen deshalb alle Spiele des Turniers auch im Free-TV. Seit dem Viertelfinale bleiben keine Partien mehr hinter der Bezahlschranke: Das Halbfinale und das Finale gibt es im Free-TV zu sehen. Für die Übertragung des Halbfinales sind die beiden öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF zuständig. Welcher Sender welches Halbfinale zeigt, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Dienstag, 9. Juli 2024, 21 Uhr: Spanien - Frankreich ( ZDF / MagentaTV )

Mittwoch, 10. Juli 2024, 21 Uhr: Niederlande - England ( ARD / MagentaTV )