EM-Spiele in der Allianz Arena: Die wichtigsten Infos für den Stadion-Besuch

Sechs Spiele der Fußball-EM 2024 finden in der Münchner Allianz Arena statt. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen für den Stadion-Besuch.

Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in der Allianz Arena. Wer bei einer der sechs Partien in München vor Ort sein will, sollte sich vor seinem Besuch informieren, denn nicht alles läuft genauso ab wie bei Bundesligaspielen des FC Bayern.

EM 2024: Spiele in der Allianz Arena im Überblick

In der Allianz Arena finden sechs EM-Spiele statt – unter anderem das Eröffnungsspiel am 14. Juni. Zudem werden drei weitere Gruppenspiele, eine Achtelfinal- sowie eine Halbfinal-Partie in München ausgetragen. Das sind die Spiele im Überblick:

14. Juni, 21 Uhr: Deutschland - Schottland

- 17. Juni, 15 Uhr: Rumänien - Ukraine

- 20. Juni, 15 Uhr: Slowenien - Serbien

- 25. Juni, 21 Uhr: Dänemark - Serbien

- 2. Juli, 18 Uhr: Achtelfinale

9. Juli, 21 Uhr: Halbfinale

Anreise zur Allianz Arena bei EM-Spielen

Das Stadion öffnet an allen Spieltagen drei Stunden vor dem Anpfiff. Am einfachsten ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad. Parkplätze für Autos stehen nur begrenzt zur Verfügung und müssen vorab online gebucht werden.

EM-Spiele in der Allianz Arena: Was Fans nicht mit ins Stadion nehmen dürfen

Bei den EM-Spielen dürfen Fans mehrere Dinge nicht mit in die Allianz Arena nehmen. Diese Gegenstände sind verboten:

Lesen Sie dazu auch