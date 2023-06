EM-Maskottchen 2024: Diesmal ein Tier mit Hose?

2006 sorgte das WM-Maskottchen "Goleo" für Lacher – es trug keine Hose. Laut Medienberichten ist das EM-Maskottchen 2024, ein Bär, bekleideter.

Eigentlich wird das Maskottchen für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland 2024 erst am morgigen Dienstag offiziell vorgestellt. Die Bild-Zeitung will nun aber jetzt bereits eine Besonderheit des Maskottchens wissen: Es soll sich um einen Bären handeln, der eine Hose trägt.

Der Witz liegt tatsächlich im Detail. Wer sich an Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zurückerinnert, wird wissen, warum: Damals war es das Maskottchen "Goleo". Goleo war ein 2,30 Meter großer Löwe – allerdings ohne Hose. Dieser Fakt sorgte für Spott. Als "Zottelvieh" wurde der Plüschlöwe sogar verspottet.

Turnier-Direktor Philipp Lahm und DFB-Vize-Präsidentin Celia Sasic wollen morgen in Gelsenkirchen das Maskottchen offiziell verkünden. Auch der Name wird dann bekanntgegeben.

Seinen ersten Auftritt wird das EM-Maskottchen, ob Bär oder ein anderes Tier, mit oder ohne Hose, beim Testspiel zwischen Deutschland und Kolumbien in der Arena auf Schalke am Dienstag, 20. Juni, haben. Die EM in Deutschland startet am 14. Juni 2024 mit einem Eröffnungsspiel in der Allianz Arena in München. Das Finale steigt am 14. Juli 2024 im Berliner Olympiastadion.