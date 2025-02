Weltmeister und Weltenbummler: Theis verstärkt Basketballer

Über den prunkvollen Dächern von Monaco hat Daniel Theis mit hochgerecktem Daumen die Fans seines neuen Clubs gegrüßt. Bevor der Basketball-Weltmeister im neuen Dress von AS Monaco aber so richtig loslegt, hat er noch einen anderen Zwischenstop vor sich: Bamberg, seine alte Wahl-Heimat, in der er 2015, 2016 und 2017 deutsche Meisterschaften gewann. Dort trifft das deutsche Nationalteam am Sonntag (17.30 Uhr/Magentasport) auf Außenseiter Bulgarien.

Und Theis, der nach siebeneinhalb Jahren die nordamerikanische Profiliga NBA verlassen hat, ist mit dabei. «Das ist natürlich toll und zeigt, welchen Stellenwert das Nationalteam für ihn hat», sagte Bundestrainer Álex Mumbrú über den unerwarteten Zugang, der am Freitagabend in Bamberg erwartet wird. Der 32-Jährige ist auch für die EM in diesem Sommer (27. August bis 14. September) fest eingeplant.

Für Verantwortliche steht USA-Reise an

«Er war sehr interessiert und wollte unbedingt kommen. Wir haben uns natürlich gefreut. Das sind gute Zeichen, wenn die Spieler von sich aus kommen wollen», sagte Vizepräsident Armin Andres über Theis. Neben dem Power Forward sind mit Johannes Voigtmann, Johannes Thiemann, Isaac Bonga, Andreas Obst, David Krämer und Justus Hollatz sechs weitere Weltmeister dabei.

Anfang März planen die Verantwortlichen des Verbandes eine Reise in die USA, um die Bereitschaft bei den NBA-Profis abzufragen. Mit einem Einsatz von Kapitän Dennis Schröder (Detroit Pistons) wird fix geplant. Auch Franz Wagner von den Orlando Magic dürfte dabei sein. Sein Bruder Moritz Wagner fällt nach einem Kreuzbandriss monatelang aus und hat seine EM-Teilnahme bereits abgesagt.