EM-Spiele am 23. Juni 2024: Wer spielt heute bei der Europameisterschaft?

Welche Spiele stehen heute auf dem Spielplan der EM 2024? Hier gibt es Infos zu allen Terminen am 23. Juni, sowie unseren Live-Ticker zur EM 2024.

Da der 2. Spieltag der Gruppenphase vorbei ist, geht es bei der Europameisterschaft 2024 zügig weiter mit Spieltag 3 - so besagt es der Spielplan der EM 2024. Die EM-Teilnehmer haben in den ersten beiden Spieltagen jeweils zweimal gespielt. Sie haben in der Gruppenphase noch je eine Begegnung zu meistern. Somit wird auch die deutsche Nationalmannschaft auf dem grünen Rasen eines der zehn EM-Stadien, die während des Turniers als Austragungsorte dienen, für den Gruppensieg kämpfen. Die weitere Teilnahme ist der deutschen Mannschaft schon versichert, währende andere Mannschaften für die Teilnahme im Achtelfinale noch kämpfen müssen. Dafür haben sie am dritten Spieltag noch die Chance.

Sie möchten erfahren, welche Begegnungen der EM heute am 23. Juni 2024 auf dem Plan stehen? Unser Artikel bietet Ihnen die erwünschte Information, sowie unseren Live-Ticker zur EM 2024.

EM-Spiele am 23. Juni 2024: Wer spielt heute bei der EM 2024?

Der Spielplan der EM weist für Sonntag, den 23. Juni 2024, zwei Spiele der Gruppenphase auf. Mit dabei ist sogar ein Deutschland-Spiel gegen die Schweiz in der Gruppe A. In der anderen Begegnung der Gruppe tritt die Nationalmannschaft von Schottland gegen Ungarn an. Wenn Sie die beiden Spiele live mitverfolgen möchten, dann bietet Ihnen die Übertragung der Europameisterschaft 2024 im Free- oder Pay-TV diese Möglichkeit. Allerdings werden nicht alle Spiele der EM 2024 auch im linearen Fernsehen gezeigt, obwohl die Sender ARD, RTL und ZDF Teillizenzen für die Übertragung des Turniers von der Telekom erwerben konnten. Der Streamingdienst des Anbieters, MagentaTV, ist die einzig wahre Möglichkeit für das Schauen von allen Spielen der EM. Wie viele Spiele nach der Gruppenphase im Free-TV noch gezeigt werden, steht noch nicht fest. Doch vorerst finden Sie hier alle Informationen zu den Spielen am 23. Juni und deren Übertragungen auf einen Blick:

Live-Ticker zur EM morgen am 23. Juni 2024: Aufstellung, Zwischenstände und Ergebnisse

Unser Daten-Center bietet für alle, die die Spiele weder live im Fernsehen schauen möchten noch können, die Gelegenheit trotzdem alle Informationen über die Highlights, Tore und Mannschaften zu erfahren. Das betrifft natürlich auch die Spiele am 23. Juni. Im Anschluss zu den Spielen können Sie in unserem Live-Ticker auch alle Ergebnisse und weitere Termine des Spielplans auffinden.

So läuft die Fußball-Europameisterschaft 2024 ab

Nach Abschluss der Qualifikationsspiele haben sich die Nationalmannschaften der UEFA-Mitgliedsländer für die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 qualifiziert und treten vorerst in der Gruppenphase des Turniers an. Insgesamt nehmen 24 Mannschaften an diesem Heimturnier teil. In der Gruppenphase müssen sich die Teams in ihren jeweiligen Gruppen gegen vier andere Mannschaften behaupten. Jedes Team spielt dabei drei Spiele gegen die anderen Teams in seiner Gruppe. Am Ende der Gruppenphase qualifizieren sich die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe sowie die vier besten Drittplatzierten für das Achtelfinale.

Im Achtelfinale treten die 16 verbliebenen Mannschaften in einem K.O.-System gegeneinander an, wobei der Sieger eines jeden Spiels in die nächste Runde einzieht und der Verlierer ausscheidet. Die daraus resultierenden acht Mannschaften spielen dann im Viertelfinale gegeneinander, um die vier Halbfinalisten zu ermitteln. Im Halbfinale kämpfen die verbleibenden Teams um den Einzug ins Finale, wo die beiden Sieger schließlich um den Titel des Europameisters 2024 spielen.