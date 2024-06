EM-Spiele am 24. Juni 2024: Wer spielt heute bei der Europameisterschaft?

Wer spielt heute bei der EM 2024? Am 24. Juni finden nur zwei EM-Spiele statt. Die Termine, alle Infos zur Übertragung und einen Live-Ticker gibt es hier.

Die Vorrunde der EM 2024 geht in die heiße Phase: Am dritten Spieltag entscheidet sich, welche Teams es ins Achtelfinale des Turniers schaffen und welche Nationalmannschaften die Heimreise antreten müssen. Am 24. Juni fällt die Entscheidung in Gruppe B.

Spanien ist bereits sicher als Gruppenerster im Achtelfinale. Selbst bei einer Niederlage könnte den Spaniern niemand mehr den ersten Platz streitig machen. Auch wenn Italien gewinnt und die Gruppenphase ebenfalls mit sechs Punkten abschließt, hat Spanien durch den Sieg über die Squadra Azzurra im direkten Vergleich die Nase vorn. Albanien und Kroatien haben ebenfalls noch Chancen auf das Achtelfinale, müssten dafür ihre Matches aber definitiv gewinnen. Albanien müsste verlieren, damit Kroatien bei einem Sieg gegen Italien noch den zweiten Platz in der Gruppe erreichen könnte.

Wann finden die EM-Spiele heute am 24. Juni 2024 statt? Welche Sender sind für die Übertragung verantwortlich? Antworten auf diese Fragen, die genauen Termine der Spiele am 24.6.24 und einen Live-Ticker mit allen Infos zur EM in Deutschland haben wir hier für Sie.

EM-Spiele am 24. Juni 2024: Wer spielt heute bei der EM 2024?

Am Montag geht der dritte Spieltag der EM 2024 weiter. Nach den Spielen Schweiz - Deutschland und Schottland - Ungarn entscheidet sich laut EM-Spielplan am Montag in Gruppe B, welche Teams es ins Achtelfinale schaffen. Bisher hatte es fast immer drei EM-Spiele pro Tag zu sehen gegeben, am Montag laufen "nur" zwei Spiele im Free-TV und Stream.

Das sind die EM-Spiele am 24. Juni 2024, inklusive Infos zur Übertragung:

Die DFB-Elf hat das letzte EM-Spiel der Gruppenphase am 23. Juni 2024. Bis zum Beginn des Achtelfinales am 29. Juni gibt es vorerst keine Deutschland-Spiele live im TV und Stream zu sehen. Welche EM-Teilnehmer es in die K.o.-Runde geschafft haben, entscheidet sich spätestens am Mittwoch.

Live-Ticker zur EM heute am 24. Juni 2024: Aufstellung, Highlights und Ergebnisse

Sollten Sie für die Übertragung des ein oder anderen EM-Spiels keine Zeit haben, bieten wir Ihnen hier eine Alternative an: Unser Live-Center zur EM 2024. Hier finden Sie nicht nur alle Tore und Highlights sondern auch die Aufstellungen der Mannschaften und weitere Infos und Statistiken zum Turnier.

Nach den Spielen können Sie übrigens auch alle Ergebnisse der EM nachlesen. Auch die Tabellen mit Live-Punktestand finden Sie hier.

Fußball-Europameisterschaft 2024 live: Übertragung im Free-TV oder Stream

Die Übertragung der EM 2024 übernehmen MagentaTV, RTL, ZDF und ARD. Der kostenpflichtige Streaming und Pay-TV-Dienst der Telekom zeigt restlos alle EM-Spiele in voller Länge. Fünf Partien laufen sogar exklusiv bei MagentaTV - alle anderen Spiele gibt es im Free-TV zu sehen. Ein Abo gibt es derzeit für 10 Euro im Monat.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen insgesamt 34 Partien, darunter alle Deutschland-Spiele. RTL hat sich die Sublizenzen für zwölf EM-Spiele gesichert. Wie Sie der obigen Übersicht entnehmen können, laufen beide Gruppenspiele am 24. Juni im Free-TV.