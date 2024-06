EM-Spiele am 1. Juli 2024: Wer spielt morgen bei der Europameisterschaft?

Das Achtelfinale der Europameisterschaft ist in vollem Gange. Hier finden Sie die Termine der Spiele am 1. Juli 2024 und Informationen zu den Spielorten.

Die Gruppenphase ist passé, das Achtelfinale steht an. Einige Mannschaften haben sich bereits für das Viertelfinale qualifiziert, beispielsweise die Schweiz und Deutschland. Im Achtelfinale stehen insgesamt 16 Mannschaften, die alle daran interessiert sind, den Pokal nachhause zu holen. Wer spielt morgen am 1. Juli 2024 bei der Europameisterschaft? Hier folgt die Übersicht über die Spiele mit Terminen und Infos zu den Spielorten. Außerdem bietet unser Datencenter einen Live-Ticker samt Aufstellung und Ergebnisse.

EM-Spiele am 1. Juli 2024: Wer spielt morgen bei der EM 2024?

Der Spielplan der Europameisterschaft 2024 sieht es vor: Morgen am 1. Juli spielen Frankreich, Belgien, Portugal und Slowenien. Die Partien werden entweder um 18.00 Uhr oder 21.00 Uhr ausgetragen. Wie die Übertragung der Spiele abläuft, können Sie der Klammer entnehmen:

Frankreich beendete die Gruppenphase der Europameisterschaft als Zweiter. Allerdings konnten die Franzosen lediglich einen Sieg und zwei Remis einfahren. Auch Belgien startet als Gruppenzweiter ins Achtelfinale - lediglich die Tordifferenz entschied den Gruppenplatz, da alle EM-Teilnehmer aus Gruppe E vier Punkte auf dem Konto verbuchen konnten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Portugal verlor ein Spiel der Gruppenphase, bei den anderen beiden Partien gingen die Portugiesen als Sieger vom Platz. Slowenien erzielte in allen drei Gruppenspiel ein Remis, hat demnach noch keinen Sieg bei der Europameisterschaft einfahren können.

Deutschland spielt morgen nicht, da sich die Mannschaft von Nagelsmann bereits im Spiel Deutschland - Dänemark im Achtelfinale der EM 2024 durchsetzen konnte.

Live-Ticker zur EM morgen am 1. Juli 2024: Aufstellung, Ergebnisse und Zwischenstände

Nicht jeder hat die Möglichkeit, alle EM-Spiele vor Ort oder im Fernsehen anzusehen, obwohl die Übertragung live im Free TV und Stream abläuft. Wir bieten eine Alternative: Das folgende Datencenter bietet Ticker zu allen Partien samt Aufstellung und Toren. Sie werden über alle neuesten Ereignisse informiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

EM morgen: Das sind die Spielorte

Die Spielorte und Stadien bei der Europameisterschaft in Deutschland mussten die Namen ändern. Und das aus einem einfachen Grund: Kein Stadium soll einen Sponsorennamen tragen. So wurden die Spielstätten kurzerhand umbenannt.

Die Partie zwischen Frankreich und Belgien wird in der Merkur Spiel-Arena ausgetragen. Üblicherweise bietet sie mehr als 50.000 Fußballfans Platz, doch da während der EM ein generelles Stehplatzverbot herrscht, wurden die Plätze auf 41.000 beschränkt. In der Arena in Düsseldorf wurden bereits einige Gruppenspiele ausgeführt. Nun folgt das Achtelfinale, bevor das letzte Spiel ein Viertelfinale sein wird.

Portugal und Slowenien konkurrieren im EM-Spielort Frankfurt um den Einzug ins Viertelfinale. Die Baukosten der Arena beliefen sich in etwa auf 126 Millionen Euro. Die Heimspielstätte von Eintracht Frankfurt fasst an Spieltagen der Europameisterschaft 2024 47.000 Menschen. Auch hier fanden bereits einige Spiele statt. Während der Gruppenphase musste der Frankfurter Rasen viermal herhalten, nun findet ein Achtelfinale statt.