EM-Spiele am 19. Juni 2024: Wer spielt morgen bei der Europameisterschaft?

Wer spielt morgen bei der EM 2024? Spielt Deutschland am 19. Juni 2024? Hier finden Sie die Termine und die Infos zur Übertragung im Free-TV oder Live-Stream.

Die drei EM-Spiele morgen am 19. Juni 2024 markieren den Start in den Spieltag 2. Nachdem alle EM-Teilnehmer einmal gespielt haben, stehen nun die jeweils zweiten Spiele in der Gruppenphase an.

Auch Deutschland spielt am Mittwoch bei der Fußball-Europameisterschaft 2024. Der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann war beim Auftakt ein 5:1-Sieg gegen Schottland gelungen. Nun soll gegen Ungarn der nächste Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die DFB-Elf gegen Ungarn die K.o.-Runde sogar schon erreichen.

Wer spielt morgen bei der EM 2024? Hier erfahren Sie, welche Termine am 19. Juni 2024 im EM-Spielplan anstehen. Außerdem bekommen Sie hier die Infos, welche Sender die Übertragung im TV oder Live-Stream übernehmen. Unser Datencenter bietet darüber hinaus einen Live-Ticker.

EM-Spiele am 19. Juni 2024: Wer spielt morgen bei der EM 2024?

Morgen finden drei EM-Spiele statt, die um 15, 18 und 21 Uhr starten. Deutschland bestreitet seine zweite Partie ab 18 Uhr.

Das sind die EM-Spiele morgen am 19. Juni 2024, mit denen Spieltag 2 der Europameisterschaft startet:

Das dritte und letzte Spiel der Gruppenphase steht für Deutschland danach am Sonntag gegen die Schweiz an. Wenn die deutsche Mannschaft erfolgreich ist, geht es dann im Achtelfinale weiter. Sie hat natürlich das Ziel, auch über Viertelfinale und Halbfinale ins EM-Finale am 14. Juli einzuziehen.

Live-Ticker zur EM morgen am 19. Juni 2024: Aufstellung, Ergebnisse und Zwischenstände

Unser Datencenter bietet einen Live-Ticker, durch den sich alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 verfolgen lassen. Sie können dort jede wichtige Aktion lesen. Der Ticker liefert kurz vor den jeweiligen Spielen auch Infos zur Aufstellung.

Das Datencenter ermöglicht außerdem einen Blick zurück: Sie können alle Ticker nachlesen und bekommen die bisherigen Ergebnisse der EM 2024 im Überblick - inklusive Tabellen zu den Gruppen. Die zeigen, welche Mannschaften auf Achtelfinal-Kurs sind.

Fußball-Europameisterschaft 2024 live: Übertragung im Free-TV oder Stream

Die gute Nachricht zur Übertragung der EM 2024: Am 19. Juni 2024 laufen alle drei Spiele im Free-TV und überwiegend kostenlos im Live-Stream. RTL zeigt die Partie Kroatien gegen Albanien. In der ARD laufen das Deutschland-Spiel gegen Ungarn und das Duell Schottland vs. Schweiz.

Magenta-TV zeigt alle 51 Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024. Die Plattform der Telekom ist allerdings kostenpflichtig. Es muss also ein Abo abgeschlossen werden.

Für die meisten EM-Spiele hat die Telekom Sublizenzen an Free-TV-Sender vergeben. ARD und ZDF zeigen zusammen 34 Partien, RTL noch einmal 12. Dass alle Deutschland-Spiele gratis zu empfangen sein müssen, ist sogar gesetzlich regelt. Das schreibt der Rundfunkstaatsvertrag vor.