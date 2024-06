EM-Spiele am 22. Juni 2024: Wer spielt heute bei der Europameisterschaft?

Wer spielt heute bei der EM 2024? Hier finden Sie alle Termine am 22. Juni 2024. Sie erfahren auch, wo es die Übertragung im Free-TV oder Live-Stream gibt.

Die EM-Spiele heute am 22. Juni 2024 schließen Spieltag 2 ab. Danach haben alle EM-Teilnehmer zweimal gespielt. Im EM-Spielplan steht für alle noch ein drittes Spiel in der Gruppenphase an. Danach werden sich einige Mannschaften verabschieden, während es für die besten im Achtelfinale weitergeht.

Am 22. Juni steht bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 unter anderem das Spiel Türkei gegen Portugal an. Auch Belgien spielt am Samstag. Die Mannschaft braucht dringend einen Sieg, da sie im ersten Spiel eine Niederlage gegen die Slowakei kassiert hatte.

Wer spielt heute bei der EM 2024? Hier finden Sie nicht nur die Termine der Spiele, sondern auch die Infos zur Übertragung im Free-TV oder Live-Stream. Außerdem finden Sie auch direkt in diesem Artikel einen Live-Ticker für alle Partien.

EM-Spiele am 22. Juni 2024: Wer spielt heute bei der EM 2024?

Am Samstag stehen wieder drei Spiele an, die um 15 Uhr, um 18 Uhr und um 21 Uhr beginnen. Los geht es nachmittags mit dem Duell zwischen Georgien und Tschechien.

Das sind alle EM-Spiele am 22. Juni 2024 samt Angabe der Sender, die die Übertragung übernehmen:

Bei uns finden Sie übrigens auch die Übersicht über die EM-Spiele am 21. Juni 2024. Am Sonntag, 23. Juni, startet Spieltag 3 der Fußball-Europameisterschaft 2024. Dann ist auch wieder ein Deutschland-Spiel live im TV und Stream zu sehen.

Live-Ticker zur EM heute am 22. Juni 2024: Aufstellung, Zwischenstände und Ergebnisse

Alle EM-Spiele können Sie bei uns im Datencenter auch im Live-Ticker verfolgen. Damit verpassen Sie keinen Zwischenstand, kein Tor und kein anderes wichtiges Ereignis der Partien. Auch die Aufstellungen werden kurz vor den Spielen im Ticker veröffentlicht.

Nachträglich können sie außerdem alle Ergebnisse der EM im Datencenter nachlesen. Sie finden dort auch die Live-Tabellen zu den Gruppen. Ins Achtelfinale ziehen alle Erst- und Zweitplatzierten ein - und außerdem die vier besten Gruppendritten. Deutschland hat das Achtelfinale bereits sicher erreicht. Es geht aber noch darum, Gruppenerster zu werden.

Fußball-Europameisterschaft 2024 live: Übertragung im Free-TV oder Stream

Die Telekom hat die Rechte erworben, alle 51 EM-Spiele auf der Plattform Magenta-TV zu zeigen. Dort sind also auch am 22. Juni alle Partien zu sehen - allerdings nur, wenn man ein kostenpflichtiges Abo besitzt.

Die Telekom hat aber für die meisten Spiele auch Sublizenzen zur Übertragung der EM 2024 an Free-TV-Sender vergeben. ARD und ZDF zeigen insgesamt 34 Spiele, RTL noch einmal zwölf weitere.

Heute am 22. Juni 2024 sind alle drei Spiele auch kostenlos im Free-TV zu sehen. Die Partie Georgien gegen Tschechien wird auf RTL gezeigt. Das ZDF übernimmt die Übertragung der anderen beiden Spiele - also von Türkei gegen Portugal und von Belgien gegen Rumänien.