EM-Spielort Düsseldorf: Die Merkur Spiel-Arena im Check

Die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf ist 2024 Schauplatz einiger EM-Spiele. Hier informieren wir Sie über die Sitzplätze, Spiele und die Anfahrt zur Arena.

Um den Ball wortwörtlich ins Rollen zu bringen, stellt Deutschland der Heim-EM 2024 zehn Stadien als Austragungsorte zur Verfügung. Diese sind über das ganze Land verteilt, wodurch Ticket-Inhaber mitunter weite Reisen auf sich nehmen müssen. Eines dieser Stadien ist die Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Doch weil während der EM kein Stadion einen Sponsorennamen tragen darf, wird sie aktuell auch einfach nur Düsseldorf Arena genannt.

Sie möchten mehr über die EM-Spielstätte in Düsseldorf erfahren? Dann verraten wir Ihnen alles rund um die Kapazität, die geplanten EM-Spiele und die Anfahrt zur Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Außerdem wir auch ein paar Eckdaten zum Stadion für Sie.

Euro 2024 - Spielstätte Düsseldorf: Wie viele Sitzplätze gibt es?

Die Arena in Düsseldorf ist öfters Austragungsort von Events wie Konzerten, Veranstaltungen und natürlich Fußballspielen. 2011 fand hier der Eurovision Song Contest nach dem Sieg von Lena Meyer-Landrut im Jahr davor statt. Die Arena wurde 2004 an der Stelle des alten Rheinstadions im Stadtteil Stockum der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt neu errichtet und ist seit jeher das Stadion des Fußballklubs Fortuna Düsseldorf. Ursprünglich hieß der Veranstaltungsort noch Esprit Arena, bevor 2018 der Name in Merkur Spiel-Arena umgeändert wurde. Üblicherweise bietet sie mehr als 50.000 Fußballfans Platz, doch da während der EM ein generelles Stehplatzverbot herrscht, wurden die Plätze auf 41.000 beschränkt.

Hier noch einige Eckdaten zum EM-Stadion in Düsseldorf:

Baukosten : 218 Millionen Euro

218 Millionen Euro Bauzeit: 2002 bis 2004

2002 bis 2004 Erstes Spiel: 10. September 2004

10. September 2004 Besitzgesellschaft: Multifunktionsarena Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG

Multifunktionsarena Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG Betreiber: D. LIVE GmbH & Co. KG

D. LIVE GmbH & Co. KG Ausstattungen: verschließbares Dach, Luftheizung, Gasstrahler, Fußbodenheizung

verschließbares Dach, Luftheizung, Gasstrahler, Fußbodenheizung Oberfläche: Naturrasen

Merkur Spiel-Arena: Welche EM-Spiele werden ausgetragen?

Dem Spielplan der Europameisterschaft nach finden in der Arena in Düsseldorf insgesamt fünf Spiele der EM 2024 statt. Drei dieser Begegnungen werden in der Gruppenphase ausgetragen. Das Auftakt-Spiel der Arena fand am 17. Juni mit der Partie Österreich gegen Frankreich statt. Nach der Gruppenphase wird die Arena außerdem zum Schauplatz für jeweils ein Spiel des Achtel- und des Viertelfinales. Falls Sie kein Ticket für eines der Spiele in Düsseldorf haben, können Sie natürlich auf die Übertragung der EM im TV und Stream zurückgreifen.

Hier finden Sie die Spiele der diesjährigen Europameisterschaft, die in der Merkur Spiel-Arena ausgetragen werden:

17. Juni 2024 um 21.00 Uhr: Österreich – Frankreich

– 21. Juni 2024 um 15.00 Uhr: Slowakei – Ukraine

– 24. Juni 2024 um 21.00 Uhr: Albanien – Spanien

– 1. Juli 2024 um 18.00 Uhr: 2. Gruppe D - 2. Gruppe E (Achtelfinale)

6. Juli 2024 um 21.00 Uhr: Sieger des Achtelfinales 4 - Sieger des Achtelfinales 2 (Viertelfinale)

Europameisterschaft 2024: Die Anfahrt zur Merkur Spiel-Arena

Da die Arena in der Nähe des nördlichen Messegeländes liegt, weist sie genügend Parkplätze für Zuschauerinnen und Zuschauer auf, die mit dem Auto anreisen. Zudem ist die Arena mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen, da sie eine eigene U-Bahn-Haltestelle hat. Sie können die Linie U78 nehmen, um direkt zur Haltestelle namens Merkur Spiel-Arena/Messe Nord zu gelangen. Auch nach den Veranstaltungen am Abend können Sie mit der Bahn Richtung Stadtmitte zurückfahren. Auf der eigenen Webseite der Arena wird Besuchern geraten, die Anreise mit den Öffis in Erwägung zu ziehen, da bei vielen Veranstaltungen Ihre Tickets auch als Fahrscheine im VRR-Gebiet im ÖPNV und der DB gelten. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Tickets dafür entsprechende Logos haben müssen.

Üblicherweise werden an Spieltagen zusätzliche Linien, bzw. Linienverlängerungen bereitgestellt. Diese stehen jeweils 2 Stunden vor Spielbeginn bereit. Dabei wird zur U78 noch eine zusätzliche Buslinie angeboten, die zwischen der Theodor-Heuss-Brücke und der Arena alle 15 Minuten fährt. Außerdem wird die Linie 730 verlängert, sodass sie bis zur Arena fährt. Eine weitere zusätzliche Linie ist die E730 zwischen dem S-Bahnhof in Unterrath und der Arena. Natürlich können Sie die Arena auch vom Düsseldorfer Hauptbahnhof erreichen. Die Zugfahrt vom Hauptbahnhof zur Haltestelle der Merkur Spiel-Arena dauert etwa 15 Minuten.

Falls Sie doch lieber mit dem Auto anreisen möchten, erreichen Sie die Arena vom Norden über die A52 und A3, vom Westen über die A44 und A57 und vom Süden her über die A57 und A59. Die Autobahnabfahrt AS 29 Richtung Messe-Nord/Stadion von der Autobahn A44 führt direkt zu den Großparkplätzen an der Merkur Spiel-Arena.