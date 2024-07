EM-Spielort Frankfurt: Der Deutsche Bank Park im Check

Ganz Deutschland ist im EM-Fieber, viele wünschen sich ein neues Sommermärchen. Für die Heim-EM empfängt Deutschland die Nationalmannschaften der Länder, die sich für das Turnier qualifizieren konnten. Für eine Europameisterschaft im eignen Land bedarf es nicht nur eines Fußball-EM-Maskottchens, sondern auch geeigneter Spielstätten. Eines der zehn EM-Stadien bei der Europameisterschaft in Deutschland ist der Deutsche Bank Park in Frankfurt - die Spielstätte des Bundesligisten Eintracht Frankfurt.

Bei der Europameisterschaft darf kein Stadion einen Sponsorennamen tragen. Das erklärt, warum alle Arenen mit neuen Namen versehen wurden. Die bekannte Münchner Allianz Arena wurde kurzerhand "Munich Football Stadium" getauft, während der Deutsche Bahn Park während der EM "Frankfurt Arena" heißt.

Einige Fragen sind hinsichtlich des Stadions noch zu beantworten: Wie viele Sitzplätze gibt es? Wie groß ist das Stadion? Wie viele Spiele werden dort ausgetragen? Wie läuft die Anfahrt ab? Wir haben die Antworten für Sie zusammengetragen.

Euro 2024 - Spielstätte Frankfurt: Wie viele Sitzplätze gibt es?

Die Heimspielstätte von Eintracht Frankfurt fasst an Spieltagen der Europameisterschaft 2024 47.000 Menschen. Das Stadion öffnet seine Pforten jeweils drei Stunden vor Spielbeginn, unanhängig des Anpfiffs. Normalerweise finden im Frankfurter Stadion 58.000 Besucher Platz. Hier gibt es Eckdaten zum Stadion:

Baukosten: ca. 126 Millionen Euro

Bauzeit: Juli 2002 bis Oktober 2005, 5 Bauphasen

Besitzgesellschaft: Sportpark Stadion Gesellschaft für Projektentwicklung mbH

Bruttogeschossfläche: ca. 138.000 qm

Dach: weltweit größtes Stahl-Seil-Membran-Innendach

Material: knapp 80.000 m³ Beton und 12.000 Tonnen Baustahl; gebaut mit ca. 5.200 Beton-Fertigteilen

Kosten Verkehrsinfrastruktur: ca. 45 Millionen Euro

Deutsche Bank Park: Wie viele Spiele gibt es?

Laut Spielplan der Europameisterschaft finden fünf Spiele in Frankfurt statt. Vier Spiele der Gruppenphase und ein Achtelfinale werden in Hessen ausgetragen. Zehn verschiedene EM-Teilnehmer 2024 kommen in die Arena, um zu siegen. Diese Spiele gibt es in der "Frankfurt Arena" zu sehen. Das Vorrundenspiel aus Gruppe A zwischen der Schweiz und Deutschland ist eines davon.

17. Juni 2024 um 18:00 Uhr: Belgien - Slowakei

20. Juni 2024 um 18:00 Uhr: Dänemark - England

23. Juni 2024 um 21:00 Uhr: Schweiz - Deutschland

26. Juni 2024 um 18:00 Uhr: Slowakei - Rumänien

01. Juli 2024 um 21:00 Uhr: Achtelfinale

Europameisterschaft 2024: So läuft die Anfahrt in den Deutsche Bank Park

Die Bedingungen zu Spielen von Eintracht Frankfurt zu Spielen der Europameisterschaft können sich durchaus unterscheiden. Zu beachten ist, dass es keine öffentlichen Parkplätze für Autos am Stadion in Frankfurt geben wird. Alternativ bietet die Stadt Frankfurt einen kostenpflichtigen Vorverkauf von Parktickets auf drei öffentlichen Parkplätzen. Das Stadion ist von den Parkplätzen zu Fuß zu erreichen. Sechs Kilometer läuft man von der Innenstadt aus. Die Anreise zum Stadion ist weiterhin mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV möglich. Diese Möglichkeiten gibt es mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen:

Straßenbahn: 11 (Richtung Höchst Zuckschwerdtstraße), 12 (Richtung Schwanheim Rheinlandstraße) oder 14 (Richtung Gallus Gustavsburgplatz)

U-Bahnlinien U4 (Richtung Bockenheimer Warte) oder U5 (Richtung Hauptbahnhof), Umstieg am Hauptbahnhof, Straßenbahnlinie: 20 (Richtung Stadion Straßenbahn) oder 21 (Richtung Stadion Straßenbahn) – Abfahrt vom Bahnhofsvorplatz

Am Stadion wird es Parkplätze für Reise- und Minibusse von Fans und Reiseunternehmen geben.