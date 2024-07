EM-Spielort Gelsenkirchen: Die Veltins-Arena im Check

In Gelsenkirchen finden Spiele der Europameisterschaft 2024 statt. Hier gibt es alle Infos rund um Sitzplätze, Spiele und Anfahrt zur Veltins-Arena.

"United by football" lautet das Motto der Fußballeuropameisterschaft 2024. In ganz Deutschland werden Spiele ausgetragen - sei es München, Stuttgart, Hamburg, Berlin oder Gelsenkirchen. Die Veltins-Arena beheimatet normalerweise den FC Schalke 04. Für die Euro 2024 wurde kurzerhand der Name geändert. Grund dafür ist, dass kein Stadion einen Sponsorennamen tragen soll. Damit verabschiedet sich die Veltins-Arena und wird während des Turniers zur "Arena auf Schalke".

In diesem Artikel stellen wir Ihnen den EM-Spielort in Gelsenkirchen näher vor. Wie viele Sitzplätze gibt es in der Arena? Wie viele Spiele werden in der "Arena auf Schalke" ausgetragen? Wie läuft die Anreise ab? Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

EM-Spielort Gelsenkirchen: Wie viele Sitzplätze gibt es in der Veltins-Arena?

Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen besteht bereits seit 2001. Für Fußballfans stehen bei Heimspielen des FC Schalke 04 insgesamt 62.278 Plätze zur Verfügung. Während der Europameisterschaft umfasst die Arena eine Kapazität von 49.471 Plätzen und zählt dabei zu den kleineren EM-Spielorten 2024. Abseits des Fußballs finden in der Arena auf Schalke auch weitere Veranstaltungen statt. In der Arena gibt es normalerweise auch zahlreiche Musikveranstaltungen. Künstler, wie U2, Robbie Williams, Bon Jovi, AC/DC, Bruce Springsteen, Metallica, Depeche Mode, Helene Fischer, Herbert Grönemeyer oder PUR waren bereits auf der Bühne zu sehen. Auch Sportevents aus anderen Disziplinen, wie z.B. Boxen oder Biathlon, fanden bereits auf Schalke statt. Hier gibt es ein paar Eckdaten zum EM-Spielort Gelsenkirchen:

Name: Veltins-Arena

Name bei der EM: Arena auf Schalke

Arena auf Ort: Gelsenkirchen , Nord-Rhein-Westfalen

, Nord-Rhein-Westfalen Verein: FC Schalke 04

Kapazität: 62.278 Plätze (regulär), 49.471 Plätze (EM 2024)

Europameisterschaft 2024: Diese Spiele finden in der "Arena auf Schalke" statt

Laut Spielplan der Europameisterschaft 2024 finden insgesamt vier Spiele in Gelsenkirchen statt. Mehrere EM-Teilnehmer kommen in die "Arena auf Schalke", unter anderem England, Serbien und Spanien. Es finden drei Gruppenspiele im Ruhrpott statt sowie ein Achtelfinale, das erst nach der Gruppenphase feststeht. Das sind die Spiele, die auf Schalke stattfinden:

16. Juni 2024: Serbien - England

- 20. Juni 2024: Spanien - Italien

- 26. Juni 2024: Georgien - Portugal

- 30. Juni 2024: Achtelfinale

Arena auf Schalke: So läuft die Anreise ab

Die allermeisten werden wahrscheinlich auf MagentaTV, ARD, ZDF und RTL zurückgreifen, denn das sind die Sender, die die EM 2024 live im TV und Stream übertragen. Für diejenigen, die ein Ticket für ein Spiel in Gelsenkirchen ergattern konnten, haben wir Infos zur Anreise zusammengetragen.

Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland soll nachhaltig sein. Die Anreise zu den Spielen soll weitesgehend mit dem ÖPNV erfolgen. Mit einer Eintrittskarte für ein Spiel in Gelsenkirchen hat man Anspruch auf eine kostenlose 36-Stunden-Fahrkarte für den ÖPNV im gesamten VRR und VRS. Am Spieltag ab 6.00 Uhr und bis zum Folgetag um 18.00 Uhr, können mit einem Fußballticket für Gelsenkirchen die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos mitgenutzt werden.

Die Anfahrt vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen zur Veltins-Arena ist mit der Straßenbahn möglich. Im ersten Untergeschoss des Bahnhofs befindet sich die U-Bahn-Haltestelle Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Mit der Linie 302 (Richtung Buer) kommt man direkt zur Arena. Die Fahrt dauert etwa 15 Minuten. Eine Anreise mit dem Fahrrad ist ebenfalls möglich.

Euro 2024: Das ist das Maskottchen

Für die Europameisterschaft gibt es 2024 ein Maskottchen namens Albärt. Den Namen konnten Fans vorab mitbestimmen. Zur Auswahl standen Albärt, Bärnardo, Bärnheart oder Herzi von Bär. Das Ergebnis der Umfrage teilte die UEFA am 5. Juli 2023 mit. Albärt ist ein flauschiger Bär, der gemäß dem Jahr 2024 die Nummer 24 auf seinem Trikot trägt.