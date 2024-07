EM-Spielort Leipzig: Die Red Bull Arena im Check

Die Leipziger Red Bull Arena ist einer von zehn EM-Spielorten 2024. Hier gibt es alle Infos rund um Sitzplätze, EM-Spiele und Anreise zum Fußball-Stadion.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in Deutschland statt. Der Gastgeber begrüßt bei der Heim-EM bundesweit Teilnehmer der EM in zehn verschiedenen EM-Stadien. Das Fußball-EM-Maskottchen soll dabei für die richtige Stimmung sorgen. Laut dem Spielplan der Europameisterschaft ist auch das Red Bull Stadion in Leipzig für das Turnier relevant, denn vier Spiele der EM 2024 werden dort ausgetragen. Das Auftakt-Spiel der Arena fand bereits am 18. Juni zwischen Portugal und Tschechien statt. Insgesamt stehen vier Spiele für die Red Bull Arena im Plan. Da die UEFA das Nutzen von Sponsorennamen verbietet, wird die Arena während der EM umbenannt und heißt für diesen Zeitraum schlicht und einfach Leipzig Stadium.

Falls Sie weitere Informationen zur Red Bull Arena erfahren möchten, dann bietet Ihnen unser Artikel alles, was ihr Herz begehrt. Von der Menge an Sitzplätzen, den geplanten EM-Spielen und der Anfahrt zur Arena - hier haben wir für Sie die wichtigsten Daten zur Leipziger Red Bull Arena.

EM 2024 - Spielort Leipzig: Wie viele Sitzplätze gibt es in der Red Bull Arena?

Das auch als Zentralstadion bezeichnete Stadion in Leipzig ist Schauplatz von vier EM-Spielen in diesem Jahr. Es wurde 2006 extra für die damalige Fußball-Weltmeisterschaft erneuert und heißt seit 2010 offiziell Red Bull Arena. Im Mai 2024 wurde die Red Bull Arena an die UEFA übergeben und die Vorbereitungen für die EM begannen zügig. Das Heimstadion des RB Leipzig hat für die EM ein kleines "Face-Lift" erhalten. Umfassende Umbaumaßnahmen wie in Stuttgart gab es jedoch nicht.

Neben dem Namen wurde auch die Kapazität des Stadions verändert. Da bei der EM aus Sicherheitsgründen keine Stehplätze erlaubt sind, sinkt die Anzahl an Plätzen im Leipziger Stadion. Üblicherweise bietet die Arena insgesamt knapp 47.000 Plätze für die Besucher, doch durch die Streichung der Stehplätze sinkt diese Zahl während der EM auf 42.000. Sektor B der Arena ist normalerweise eine komplette Stehplatzfläche, die bei den Heimspielen der Roten Bullen rot-weiß aufblüht.

Auch die Medientribüne wurde durch den Umzug in den Unterrang in Sektor C erweitert, sodass jetzt für 300 Journalisten Platz geboten werden kann. Podeste für Kameras, Pitch-Studios für TV-Übertragungen und Kommentatorenplätze wurden durch den Ausbau von Sitzschalen aufgebaut. Die offiziellen Farben des RB Leipzig sind zwar durch den rot-weißen "RBL"-Schriftzug noch im Stadion vertreten, doch auch die blauen Farbtöne der UEFA sind jetzt präsent.

Die Eckdaten zur Red Bull Arena sehen folgendermaßen aus:

Baukosten : 116 Millionen Euro

116 Millionen Euro Bauzeit: von 2000 bis 2004

von 2000 bis 2004 Erstes Spiel: 7. März 2004

7. März 2004 Besitzgesellschaft: Red Bull Arena Besitzgesellschaft mbH

Arena Besitzgesellschaft mbH Betreiber: RasenBallsport Leipzig GmbH

GmbH Spielfläche: 105 m × 68 m

105 m × 68 m Oberfläche: Naturrasen

Red Bull Arena bei der EM 2024: Welche Partien werden in Leipzig gespielt?

Drei der in der Leipziger Arena vorgesehenen EM-Spiele sind aus der Gruppenphase des Turniers. Das letzte Spiel in Leipzig ist allerdings Teil des Achtelfinales. So sehen die Termine und Uhrzeiten der EM-Spiele in Leipzig aus:

18. Juni 2024 um 21.00 Uhr: Portugal - Tschechien

- 21. Juni 2024 um 21.00 Uhr: Niederlande - Frankreich

- 24. Juni 2024 um 21.00 Uhr: Kroatien - Italien

- 2. Juli 2024 um 21.00 Uhr: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe F (Achtelfinale)

Euro 2024 in Leipzig: Anfahrt zur Red Bull Arena

Die Red Bull Arena ist durch das verstärkte Angebot an öffentlichen Verkehrsmittel in Leipzig aus allen Teilen der Stadt optimal zu erreichen. Zu den verschiedenen Eingängen der Arena gelangen Sie über verschiedene Haltestellen. So ist der Stadioneingang A über das Sportforum Süd mit den Straßenbahnlinien 3, 7, 8 und 15, sowie mit der Sonderlinie 56 erreichbar. Währenddessen können Sie zu den Stadioneingängen B und C von der Haltestelle Sportforum Ost mit der Sonderlinie 54 und von den Haltestellen Am Mückenschlösschen und Feuerbachstraße mit den Linien 4 und 51 gelangen. Die Sonderlinien sind allerdings nur für die EM-Spieltage geplant. Vom Hauptbahnhof aus können Sie mit den Straßenbahnlinien 3 (Richtung Knautkleeberg), 4 (Richtung Gohlis, Landsberger Straße), 7 (Richtung Böhlitz-Ehrenberg) und 15 (Richtung Miltitz) ebenfalls anreisen.

Die Stadt Leipzig rät den mit dem Auto anreisenden Besuchern, die Leipziger Park and Ride-Plätze (P+R) zum Parken nutzen, da an den EM-Spieltagen das Umfeld des Stadions großräumig für den Autoverkehr gesperrt wird. Von diesen Parkplätzen aus können Sie mit der Straßenbahn oder dem Bus das Stadion leicht erreichen.

Wenn Sie keine Tickets für die EM-Spiele haben, haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, die Übertragung der EM im Pay- oder Free-TV zu schauen.