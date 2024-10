England - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung des Frauenfußball-Länderspiels

Im Rahmen eines Testspiels treffen die englische Nationalmannschaft der Frauen und die deutsche Frauennationalmannschaft Ende Oktober aufeinander.

Die Engländerinnen konnten sich bisher für sechs WM-Endrunden qualifizieren, schafften es 2015 das erste Mal das Viertelfinale zu überstehen und landeten anschließend auf dem dritten Platz. In den Weltmeisterschaften darauf wurden sie Vierter und schließlich Vizeweltmeister. Der Sieger ist England noch nicht geworden, jedoch sind sie auf Platz 6 der ewigen Tabelle von allen Teams, die nicht an allen Endrunden teilnahmen. Neben ein paar Testspielen nahm die Mannschaft rund um Trainerin Sarina Wiegman zuletzt an der Woman‘s Nations League teil. Dort konnten sie keinen Gruppensieg verbuchen und waren damit nicht für Olympia 2024 in Paris qualifiziert. Nun werden Kapitänin Leah Williamson und ihr Team sich gegen Deutschland beweisen müssen.

Die deutsche Frauennationalmannschaft hat schon so einige Siege zu verbuchen. Für die Weltmeisterschaft haben sie sich beispielsweise immer qualifiziert und haben dort schon zweimal gewonnen. Die letzten Wettkämpfe, an denen das Team teilgenommen hat, waren die Qualifikation für die Europameisterschaft, die Woman‘s Nations League und Olympia in Paris. In allen Turnieren haben die deutschen Frauen sich gut geschlagen. Bei der EM-Qualifikation belegten sie den ersten Platz ihrer Gruppe und bei der Nations League konnten sie auch einen Gruppensieg davontragen. Ins Finale haben sie es zwar nicht geschafft, kickten sich aber auf den dritten Platz und qualifizierten sich für Olympia 2024 in Paris. Dort eroberten sie, nach viel Drama gegen Spanien, die Bronzemedaille. Im Frühling dieses Jahres gab es zudem einen Wechsel der Rolle der Kapitänin. Alexandra Popp trat zurück, sodass die Nationalelf nun von Giulia Gwinn angeführt wird. Doch nicht nur dort wurde ausgewechselt. Auch die Trainer-Rolle ist neu besetzt, Christian Wück übernimmt dieses Jahr von Horst Hrubesch.

Wann findet das Spiel zwischen England und Deutschland statt? Wo wird es übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

England vs. Deutschland Testspiel: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anpfiff?

Die Partie zwischen England und Deutschland findet am 25. Oktober 2024 statt. Anstoß ist um 20.30 Uhr im Wembley-Stadion in London. Im Stadion ist Platz für etwa 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

England - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung des Testspiels

Die Übertragung des Freundschaftsspiels übernimmt die ARD. Dafür können Sie einfach am 25. Oktober ab 20.15 Uhr den Fernseher einschalten oder auf den Live-Stream des Senders zurückgreifen.

Hier noch einmal alle Informationen zur Übertragung der Partie im Überblick:

Spiel: England - Deutschland, Testspiel

Datum: . 25. Oktober 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 20.30 Uhr, Start der Übertragung um 20.15 Uhr

Ort: Wembley-Stadion, London

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream : ARD

England gegen Deutschland: Bilanz der Teams

Laut der Seite fussballdaten.de sind die englischen und deutschen Frauen sich schon 28 Mal auf dem Rasen begegnet. Dabei entschied Deutschland ganze 21 Spiele für sich, fünf gingen unentschieden aus und nur zwei Matches konnte England gewinnen. Dieser Bilanz nach geht Deutschland als Favorit ins Spiel.