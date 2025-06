England - Deutschland heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der U21-EM 2025

Im Juni 2025 findet in der Slowakei die U21-Europameisterschaft im Fußball statt. Das Turnier beginnt am 11. Juni und wird in insgesamt acht Stadien ausgetragen. 16 Nationen nehmen teil, die am 3. Dezember 2024 bei der Auslosung in Bratislava in vier Gruppen mit je vier Teams eingeteilt wurden.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft spielt in Gruppe B. Dort trifft sie auf England, Tschechien und Slowenien. In den weiteren Gruppen verteilen sich die Teilnehmer wie folgt: In Gruppe A spielen Gastgeber Slowakei, Spanien, Italien und Rumänien. Gruppe C umfasst Portugal, Frankreich, Polen und Georgien. In Gruppe D treten Finnland, Dänemark, die Ukraine und die Niederlande gegeneinander an.

England hatte sich bei der vorherigen U21-Europameisterschaft im Jahr 2023 den Titel durch einen Finalsieg gegen Spanien gesichert. Es war der dritte Turniersieg der Engländer in dieser Altersklasse. 2025 muss nun das deutsche Team in der Gruppenphase gegen den Titelverteidiger antreten.

Wann das Spiel zwischen England und Deutschland bei der U21-Europameisterschaft stattfindet und wo das Duell im Free-TV und Stream übertragen wird, lesen Sie hier in diesem Artikel.

England vs. Deutschland bei der U21-Europameisterschaft 2025: Wann ist Anstoß?

Das abschließende Spiel der Gruppenphase wird laut dem Spielplan der U21-Europameisterschaft 2025 am Mittwoch, dem 18. Juni, ausgetragen. Die Partie beginnt um 21 Uhr und findet im Štadión pod Zoborom in der slowakischen Stadt Nitra statt.

England – Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der U21-Europameisterschaft 2025

Die Übertragung der U21-EM 2025 erfolgt in weiten Teilen im Free-TV und per Livestream. Der Sender Sat.1 zeigt sämtliche Begegnungen mit deutscher Beteiligung, darunter auch das Duell gegen England. Spiele ohne die deutsche Mannschaft werden parallel bei ProSieben MAXX ausgestrahlt.

Wer das komplette Turnier verfolgen möchte, kann auf verschiedene digitale Angebote zurückgreifen. Die Übertragung der U21-EM 2025 findet online auch über ran.de und die ran-App statt. Zudem zeigt die Streaming-Plattform Joyn alle Spiele im Livestream. Sowohl ran als auch Joyn stellen die Inhalte kostenfrei bereit.

Hier sind nochmal alle wichten Eckdaten zur Partie bei der U21-Europameisterschaft im Überblick:

Spiel: England – Deutschland, U21-EM, Gruppenphase, Spieltag 3

Datum: Mittwoch, 18. Juni 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Štadión pod Zoborom, Nitra (Slowakei)

Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Live-Stream : ran.de , Joyn

England gegen Deutschland bei der U21-EM 2025: Die Bilanz der beiden Teams

Die U21-Nationalteams von England und Deutschland haben nach Angaben von ran.de bislang in 19 Parteien gegeneinander gespielt. Dabei konnten die Engländer in acht Begegnungen einen Sieg verbuchen. Sechsmal ging die deutsche Auswahl als Gewinner vom Platz. Fünf Partien wurden mit einem Unentschieden abgepfiffen. Auch das Torverhältnis der bisherigen Aufeinandertreffen zeigt ein knappes Bild: England liegt mit 28 Treffern lediglich um ein Tor vor Deutschland, das auf 27 Tore kommt.

Bevor am 18. Juni 2025 das direkte Duell zwischen England und Deutschland angepfiffen wird, stehen für beide Teams zunächst zwei Partien in der Vorrunde der U21-Europameisterschaft auf dem Spielplan. Sowohl die englische als auch die deutsche Auswahl trifft in der Gruppe B auf Slowenien und Tschechien. Die Begegnung zwischen England und Deutschland markiert den letzten Spieltag der Gruppenphase. In diesem Spiel könnte sich entscheiden, welche Mannschaft das Viertelfinale erreicht.