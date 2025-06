England – Deutschland heute live im Free-TV und Stream: Übertragung beim U21-EM Finale 2025

Das deutsche Nachwuchsteam hat es ins Finale der U21-EM 2025 geschafft: Am heutigen Samstag treffen Deutschland und England im Endspiel des Turniers aufeinander. Nach einem schwierigen Viertelfinale gegen Italien fand das Team von Antonio Di Salvo im Halbfinal-Match gegen Frankreich zur gewohnten Souveränität zurück.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft setzte sich mit einem deutlichen 3:0 gegen das Nachwuchsteam aus Frankreich durch. Nelson Weiper brachte Deutschland bereits in der achten Minute in Führung, nur sechs Minuten später erhöhte Nick Woltemade auf 2:0. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte sorgte Brajan Gruda mit dem dritten Treffer für den Schlusspunkt. Auch Torwart Noah Atubolu trug mit mehreren starken Paraden maßgeblich zum Finaleinzug bei. Frankreich hatte viele gute Chancen, schaffte es jedoch nie, den deutschen Torhüter zu überwinden.

Auch England zeigte gegen die Niederlande eine konzentrierte Vorstellung. Cole Palmer brachte die „Young Lions“ früh in Führung, doch die Niederländer konnten zwischenzeitlich ausgleichen. Den Unterschied machte am Ende Jamie Bynoe-Gittens, der in der 76. Minute das Siegtor zum 2:1 erzielte und damit das Finalticket für England löste.

Wann findet das Endspiel zwischen Deutschland und England heute statt? Wo wird das Finale der U21-EM 2025 im TV und Livestream übertragen? Alle wichtigen Infos zur Partie haben wir hier für Sie zusammengefasst.

England – Deutschland heute im Finale der U21-EM 2025: Termin - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der U21-EM 2025 stehen sich England und Deutschland am 28. Juni 2025 im Finale des Turniers gegenüber. Ausgetragen wird das Endspiel im Národný futbalový štadión in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

England – Deutschland heute live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Finale der U21-EM 2025?

Die Rechte zur Übertragung der U21-EM 2025 haben sich die ProSiebenSat.1 Media SE gesichert. Alle Spiele des Turniers gibt es im Free-TV zu sehen, wobei die Partien ohne deutsche Beteiligung auf ProSieben MAXX ausgetrahlt wurden. Für die Übertragung der Deutschland-Spiele ist dagegen Sat.1 verantwortlich. Der Privatsender zeigt also auch das heutige Finale des Turniers zwischen England und Deutschland. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Matches auch im Live-Stream über Joyn verfolgen. Alternativ stellt auch ran.de das Finale im Stream zur Verfügung.

Alle wichtigen Informationen zur Übertragung des U21-Finales zwischen England und Deutschland im Überblick:

Spiel: England vs. Deutschland, Finale der U21-EM 2025

Datum: Samstag, 28. Juni 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Národný futbalový štadión, Bratislava (Slowakei)

Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Live-Stream: Joyn , ran.de

England vs. Deutschland im Finale: Bilanz der beiden U21-Teams

Die letzte Begegnung der beiden Nationalteams liegt noch nicht einmal zwei Wochen zurück: England und Deutschland begegneten sich im letzten Spiel der Gruppenphase. Das deutsche Team konnte die Young Lions mit 2:1 besiegen und zog als Gruppenerster ins Viertelfinale ein. Insgesamt standen sich die beiden Teams laut ran.de bisher 20 Mal auf dem Rasen gegenüber. Die Statistik ist recht ausgeglichen: Acht Siege gehen auf das Konto von England, fünfmal endeten die Begegnungen in einem Unentschieden und siebenmal gingen die deutschen Nachwuchsspieler siegreich vom Platz. Das Torverhältnis lässt keinerlei Rückschlüsse für das anstehende Endspiel zu: 29:29 Tore - vollkommen ausgeglichen.