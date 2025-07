England – Spanien heute live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Finale der Frauen-EM 2025?

Am 2. Juli begann die Frauen-Europameisterschaft 2025 in der Schweiz. Nun steht das Finale bevor, in dem sich England und Spanien gegenüberstehen. Die beiden Mannschaften trafen bereits im Finale der Frauen-WM 2023 aufeinander. Damals konnte sich Spanien gegen England durchsetzen und sich den begehrten WM-Titel sichern.

Am Dienstag erspielte sich England den Platz im Endspiel, nachdem die Mannschaft in einem spannungsgeladenen Halbfinale gegen Italien gewonnen hatte. Einen Tag später musste Deutschland eine Niederlage gegen Spanien in der Verlängerung hinnehmen, wodurch der Traum vom Titel zerplatzte. Damit ist das Turnier für die deutschen Spielerinnen beendet, während Spanien im Finale steht.

Das Siegerteam der Frauen-EM 2025 darf sich über ein Preisgeld von 1,75 Millionen Euro freuen, während die zweitplatzierte Mannschaft noch 850.000 Euro erhält. Insgesamt wurde für das Turnier ein Preisgeld von 41 Millionen Euro bereitgestellt, was mehr als doppelt so viel ist wie 2022, als die teilnehmenden Nationalverbände insgesamt 16 Millionen Euro erhielten. Ein Spiel um den dritten Platz gibt es bei der Frauen-EM 2025 übrigens nicht.

Wann findet das Finale der Frauen-EM 2025 statt? Wo wird das Spiel zwischen England und Spanien live im Free-TV und Stream übertragen und wie steht es um die Bilanz der beiden Mannschaften? Hier in diesem Artikel finden Sie die Antworten auf alle wichtigen Fragen rund um das Finale der Frauen-EM 2025.

England vs. Spanien: Wann ist der Anstoß heute beim Finale der Frauen-EM 2025?

Laut dem Spielplan der Frauen-Europameisterschaft 2025 wird das Finale am Sonntag, dem 27. Juli 2025, in Basel ausgetragen. Es ist die letzte und 31. Begegnung des Turniers. Zuschauerinnen und Zuschauer sollten auf die ungewöhnliche Anstoßzeit achten, denn das Finale beginnt bereits um 18 Uhr, während alle anderen K.o.-Spiele des Turniers um 21 Uhr angepfiffen wurden. Das Finale findet im St. Jakob-Park statt. Es ist das größte Fußballstadion in der Schweiz und gleichzeitig das Heimstadion des FC Basel. Hier fanden unter anderem das Eröffnungsspiel zwischen der Schweiz und Norwegen sowie das Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Frankreich statt.

England - Spanien heute live im Free-TV und Stream: Übertragung des Finales der Frauen-EM 2025

Die Rechte zur Übertragung der Frauenfußball-EM 2025 wurden an die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF vergeben. Das Finale zwischen England und Spanien wird am 27. Juli live im ZDF gezeigt. Anpfiff ist um 18 Uhr, die Vorberichterstattung beginnt jedoch bereits um 17.15 Uhr.

Die Sendung wird von Sven Voss moderiert, während Kathrin Lehmann als Expertin im Studio zu sehen ist. Claudia Neumann übernimmt den Kommentar, unterstützt von Expertin Friederike „Fritzy“ Kromp, die vor Ort berichtet. Das EM-Finale der Frauen kann außerdem kostenlos über den ZDF-Livestream verfolgt werden.

Hier haben wir die wichtigsten Details zum EM-Finale der Frauen zwischen England und Spanien für Sie zusammengefasst:

Spiel: England – Spanien, EM-Finale der Frauen 2025

Datum: Sonntag, 27. Juli 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 18 Uhr

Ort: St. Jakob-Park, Basel, Schweiz

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF -Mediathek

England gegen Spanien bei der Frauen-EM 2025: Bilanz der beiden Teams

Laut der UEFA sind die beiden Mannschaften 2025 bereits zweimal in der UEFA Women‘s Nations League aufeinandergetroffen. Im Februar setzte sich England durch ein Tor von Jess Park mit 1:0 im Wembley-Stadion durch. Im Juni lagen die Spanierinnen zur Halbzeit nach einem Treffer von Alessia Russo zurück, drehten das Spiel jedoch mit zwei Toren von Clàudia Pina in Barcelona und gewannen mit 2:1. Außerdem standen sich England und Spanien im WM-Finale der Frauen 2023 in Sydney gegenüber, in dem Olga Carmona mit einem Tor Spanien zum 1:0-Erfolg verhalf.

In der Geschichte der Frauen-Europameisterschaften begegneten sich die beiden Teams bereits dreimal. Im Jahr 2013 gewann Spanien in der Gruppenphase mit 3:2, 2017 setzte sich England mit 2:0 ebenfalls in der Gruppenphase durch. 2022 kam es im Viertelfinale zu einer weiteren Begegnung, in der England nach Verlängerung mit 2:1 siegte.