Gewonnene Herzen mit gebrochenem Bein

Prinz William hat sich jede Geste verkniffen, die halbwegs irritierend hätte sein können. Aleksander Ceferin vermied es bei der Siegerehrung im St. Jakob-Park, nur einen Fuß auf die Empore zu setzen. Was sich beim WM-Finale 2023 in Sydney ereignete, sollte sich einem EM-Finale 2025 in Basel nicht wiederholen: dass ein Mann die Frauen bei ihrem schönsten Moment störte. Also gehörte die Bühne allein den englischen Fußballerinnen, die mit ihrer Titelverteidigung ins Geschichtsbuch eingehen. Die Prominenz aus dem englischen Königshaus und der Präsident der Europäischen Fußball-Union (Uefa) hatten bei der Übergabe der Siegerplakette nur einer ganz fest die Hand gedrückt, die wie keine andere in diesem erbitterten Fight zwischen England und Spanien (3:1 im Elfmeterschießen) auf die Zähne gebissen hatte: Lucy Bronze.

Als die Powerfrau den Pokal küsste, fasste sie mit beiden Händen den geschwungenen Sockel an – dann richtete die 33-Jährigen ihren Blick in den wolkenverhangenen Himmel. Sie wird nun vor allem im Mutterland des Fußballs als leuchtendes Vorbild gefeiert, weil sie das Turnier mit einem gebrochenen Schienbein bestritt. „Aber niemand wusste davon. Es ist sehr schmerzhaft, aber ich werde feiern“, gestand die immer noch weltbeste Rechtsverteidigerin, die zwar mehrfach auf dem Rasen zusammensackte, aber erst zur zweiten Halbzeit der Verlängerung runterging.

Trainerin Sarina Wiegman lobt die Mentalität ihrer Spielerinnen

Als die tief berührte Erfolgstrainerin Sarina Wiegman („Wie kann das passieren? Aber es ist passiert!“) auf der Pressekonferenz die meisten Komplimente an die Spielerinnen weiterreichte, deutete die 55-jährige Niederländerin zart an, dass Bronze für die Gold-Mission über Grenzen der Vernunft gegangen war. „Sie hatte einige Probleme mit dem Schienbein“, sei aber an diesem betörenden Abend zur Symbolfigur für eine „wahnsinnige Mentalität“ geworden. Insgesamt 598 Minuten EM-Einsatzzeit sammelte die 2020 mitten in der Pandemie zur Weltfußballerin gewählte Bronze. Wenn demnächst die Ritterwürde an Wiegman verliehen wird, sollte Englands Nummer zwei vielleicht folgen.

Bronze bandagierte sich vor dem Fehlschussfestival beim Viertelfinalthriller gegen Schweden selbst den Oberschenkel, um jüngeren Spielerinnen mit einem wuchtig verwandelten Elfmeter eine Orientierung zu geben. Und so wuchsen die „Lionesses“ zu einer unbezwingbaren Gemeinschaft zusammen, die mehr Leben als jede Katze zu haben schien. Wobei sich die angenehm bodenständige Wiegmann nicht nur bei der Presse („auch sie haben ihre Familien lange nicht gesehen“) bedankte, sondern auch beim Gastgeber. Im „Dolder Grand“, dem teuersten und luxuriösesten Hotel von ganz Zürich, sei es wie in der gesamten Schweiz atmosphärisch „wunderschön“ gewesen.

Dagegen stemmte sich auf der Wegstrecke der Widrigkeiten auch Torhüterin Hannah Hampton. Die 24-Jährige, die in Sozialen Medien kurz vor der EM angefeindet wurde, weil sie angeblich nicht so gut sei wie die 2022 abgefeierte Mary Earps, behielt nicht nur bei den im Endspiel abgewehrten Strafstößen von Mariona Caldentey und Aitana Bonmati den Durchblick. Dabei schielte sie früher so stark, dass sie sich kein Glas Wasser unfallfrei eingießen konnte, wie sie einmal verriet. Hampton wurde mit einer Augenerkrankung geboren und als Kind mehrfach operiert.“

Ähnliche Genugtuung schwang auch bei Chloe Kelly mit, die sich beim Halbfinaldrama gegen Italien als Retterin betätigt, wobei die 27-Jährige erst den Nachschuss benötigte. Dass sie nun – wie vor drei Jahren – als Einwechselspielerin die Heldenrolle erhielt, ging als nächstes Märchen in die Annalen ein. Im Winter stand die extrovertierte Persönlichkeit bei Manchester City nicht mal mehr im Kader und wollte die Karriere schon beenden. „Ich hatte harte Zeiten und bin froh und dankbar, es wieder geschafft zu haben“, sagte beim FC Arsenal wieder aufgeblühte Angreiferin. Dass sie erst die Traumflanke zum Ausgleich von Alexia Russo schlug, um später mit ihren eigenen Ritualen – den Ball drehen und vor dem Anlauf hüpfen – das englische Glück perfekt machte, war vielleicht kein Zufall.

Wiegman hielt in einem fast sanften Tonfall fest: „Jede Spielerin hat ihre eigene Geschichte. Ich glaube, das hat mit unserer Mannschaft, aber auch mit ihrem Charakter zu tun.“ Zur Belohnung für den Coup gegen die Weltmeisterinnen soll es am Dienstag im offenen Bus in London bis vor den Buckingham Palace gehen. Zuvor übermittelte König Charles III. den neuen und alten Europameisterinnen seine „herzlichsten Glückwünsche“. Seit „mehr Jahren, als ich mich erinnern kann, singen die englischen Fans den berühmten Song ‚Football‘s coming home‘“, schrieb er. Der WM-Triumph der Männer 1966 sowie der EM-Titel der Frauen 2022 sei jeweils bei Heimturnieren im alten und neuen Wembley gelungen, jetzt bringe dieses Team wirklich „den Fußball nach Hause“.