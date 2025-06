Showdown um die deutsche Basketball-Meisterschaft steigt in München

Es war alles eigentlich alles angerichtet für dem großen Schlussakkord. Die Arena in Neu-Ulm seit Tagen ausverkauft, die Stimmung beeindruckend. Die Fans der Basketballer von Ratiopharm Ulm hatten ein riesiges Banner vorbereitet und vor dem Spiel nach oben gezogen. Darauf zu sehen: das Konterfei von Albert Einstein, einem der berühmtesten Söhne der Stadt. Darunter der Slogan: „Mit uns muss man immer rechnen.“ Bewiesen haben die Ulmer das in dieser Saison schon mehrfach, dass sie in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft gegen Titelverteidiger Bayern München sogar Matchball haben würden, kam für viele trotzdem eher überraschend. Manchmal sah es am Dienstagabend in Spiel vier des Play-off-Finales sogar so aus, als wären sie mit dieser Situation selbst ein wenig überfordert. Ulm wirkte über weite Strecken gehemmt - und das nutzte der Favorit aus München gnadenlos aus.

Nur ein Saisonspiel hatten sie in Liga und Play-offs vor heimischer Kulisse bis dahin verloren - im Dezember gegen Heidelberg. Diesmal leisteten sie sich viele Ballverluste und brachten nicht einmal ein Drittel ihrer Würfe aus dem Feld im Korb unter. Die Bayern hingegen ließen keinerlei Zweifel daran, dass sie ihre Titelmission noch erfüllen wollen. Trainer Gordon Herbert, der vor zwei Jahren das deutsche Nationalteam sensationell zum WM-Triumph geführt hatte, schien seine Spieler bestens eingestellt zu haben. Sie sind zurück im Titelkampf und haben nach dem Auswärtserfolg in Neu-Ulm zudem das Momentum auf ihrer Seite.

Showdown am Donnerstagabend im SAP Garden in München

„Es wird noch einmal ein großer Fight“, sagte Bayerns Shabazz Napier, bester Scorer seines Teams beim Auswärtssieg, mit Blick auf das entscheidende fünfte Spiel am Donnerstagabend (20 Uhr) im SAP Garden. „Solche Spiele gehören dazu“, meinte hingegen Ulms Nelson Weidemann. Kurz nach der Niederlage hatte er sich schon wieder kämpferisch gegeben. „Der Fokus liegt jetzt darauf, am Donnerstag wieder fit zu sein“, sagte er.