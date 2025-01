ERC Ingolstadt: Keine Gastgeschenke für den Ex-Trainer

Wer sich unmittelbar nach der 6:2-Gala des ERC Ingolstadt am Montagabend (30. Dezember) mit Leon Hüttl über das folgende Gastspiel beim Tabellenschlusslicht Düsseldorfer EG unterhielt, könnte im Nachgang durchaus zu der Erkenntnis gekommen, als hätte der deutsche Nationalverteidiger etwas geahnt. „Wir dürfen keinen Gegner unterschätzen. Das ist uns in dieser Spielzeit schon einmal passiert - und das gilt es zu vermeiden“, meinte Hüttl und ergänzte: „Deshalb müssen wir jetzt gegen Düsseldorf genau so auftreten wie zuletzt gegen Mannheim.“

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ERC Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Düsseldorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis