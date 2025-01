ERC Ingolstadt: Spielabbruch in Bremerhaven

Das DEL-Spitzenspiel am Freitagabend zwischen den Fischtown Pinguins Bremerhaven und dem ERC Ingolstadt war bereits nach 20 Minuten schon wieder beendet. Unmittelbar vor Beginn des zweiten Drittels musste die Partie abgebrochen werden, da bei einem der beiden Tore eine Ammoniak-Leitung angeboren wurde und sich die giftige Flüssigkeit auf dem Eis verbreitete. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Panther durch Tore von Fabio Wagner (8.) und Philipp Krauß (13.) bereits mit 2:0 in Führung. Ob das Match für den ERCI gewertet oder doch wiederholt wird, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden. Am Sonntag (19.15 Uhr) treffen die Oberbayern in der heimischen Saturn-Arena auf die Nürnberg Ice Tigers.

„Nachdem man in Bremerhaven in der Regel nicht viele Möglichkeiten bekommt, muss man nahezu jede sich bietende Chance für einen Treffer nutzen. Ansonsten wird es sehr schwer“, meinte Panther-Stürmer Wojciech Stachowiak im Vorfeld dieser Partie gegen die mit Abstand beste Defensive der Liga. Der Hauptunterschied zwischen beiden Top-Mannschaften im ersten Abschnitt lag tatsächlich in der Effizienz. Während die Hausherren bei ihren Gelegenheiten durch Phillip Bruggisser (4./16.), Jan Urbas (5./12.) und Rayan Bettahar (6.) entweder am stark reagierenden ERCI-Schlussmann Devin Williams scheiterten oder knapp das Ziel verfehlten, machte es die Oberbayern auf der Gegenseite deutlich besser.

Fabio Wagner trifft zur Ingolstädter Führung

Nachdem Kenny Agostino seinen Schläger bei einem Zweikampf verloren hatte, wechselte er kurzfristig die Sportart und servierte Fabio Wagner mit einem schönen (regelkonformem) Schlittschuh-Pass den Puck. Dieser ließ sich nicht lumpen und traf mit etwas Mithilfe von Pinguins-Goalie Maximilian Franzreb zur Führung (8.). Für den Panther-Kapitän, der zur neuen Saison bekanntlich nach München wechseln wird, war es der 100. DEL-Punkt seiner tollen Karriere. Zum „Zungeschnalzen“ war hingegen der zweite Ingolstädter Treffer in der 13. Minute. Nach einem Scheibengewinn zog Riley Sheen hinter den gegnerischen Kasten und bediente von dort aus Philipp Krauß. Der deutsche Nationalstürmer verzögerte kurz, um schließlich das Spielgerät unter der Latte zu versenken. Viel hätte nicht gefehlt und der French-Truppe wäre kurz darauf sogar das 3:0 geglückt. Doch Stachowiak scheiterte nach einem großartigen Antritt an Franzreb (16.).

„Wir sind bislang sehr gut in dieser Partie, da wir uns auf den Gegner erstklassig eingestellt haben“, meinte Torschütze Philipp Krauß in der ersten Pause am Mikrofon bei MagentaSport. Gleichzeitig warnte er jedoch davor, „nun einen Bus vor unserem Tor zu parken. So etwas geht normalerweise immer schief“. Zu mehr sollte es dann am Freitagabend allerdings aus den bekannten Gründen dann nicht mehr kommen.

ERC Ingolstadt: Williams - Preto, Wagner; Bodie, Hüttl; Breton, Ellis - Keating, Pietta, Ph. Krauß; J. Krauß, Bertrand, Dunham; Sheen, Stachowiak, Schmölz; Agostino, Powell, Simpson. - Tore: 0:1 Wagner (8.), 0:2 Ph. Krauß (13.).