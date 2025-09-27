Paralympicssieger Josia Topf beendet WM mit vier Medaillen

Paralympicssieger Josia Topf hat zum Abschluss der Para-Schwimmweltmeisterschaften in Singapur seine vierte Medaille gewonnen. Nach zweimal Gold und einmal Silber sicherte sich der 22-Jährige über 100 Meter Freistil (Startklasse S3) die Bronzemedaille.

Damit beendet das Team von Bundestrainerin Ute Schinkitz die Welttitelkämpfe mit insgesamt zehn Medaillen: fünfmal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze.

Topf, der schon bei den Paralympics in Paris im vergangenen Jahr einen kompletten Medaillensatz geholt hatte, gewann zudem die WM-Titel über 50 Meter Freistil und 150 Meter Lagen sowie Silber über 50 Meter Rücken.

Vier deutsche Weltmeister

Topf war mit vier Medaillen der erfolgreichste deutsche Schwimmer. Zudem verteidigte Paralympicssieger Taliso Engel mit Weltrekord seinen Titel über 100 Meter Brust. Tanja Scholz durfte sich über die Goldmedaillen über 150 Meter Lagen und 50 Meter Brust freuen.