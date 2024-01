Ergebnisse der Handball-EM 2024: Alle Resultate der EM in Deutschland

Die deutsche Nationalmannschaft möchte bei dieser Heim-EM besser abschließen als 2022, alle Resultate der Handball-Europameisterschaft 2024 im Überblick.

Für die deutsche Nationalmannschaft ist die Handball-EM 2024 ein Heimspiel, denn diese findet zum ersten Mal in Deutschland statt. Los ging es am 10. Januar 2024, und das Finale ist laut offiziellem Spielplan der Handball-EM 2024 für den 29. Januar 2024 angesetzt. Bei der letzten EM im Jahr 2022 holte sich Schweden den Titel, Deutschland belegte den siebten Platz. Wie sieht es bei der EM 2024 aus? Alle Ergebnisse der EM-Matches 2024 finden Sie hier.

Handball-EM 2024: Alle Resultate der Europameisterschaft

Die Handball-EM 2024 beginnt mit einer Gruppenphase. In den sechs Gruppen sind jeweils vier Mannschaften eingeteilt. Nach der Gruppenphase wird in zwei Hauptrunden ausgespielt, wer in den Finalspielen antreten darf. Deutschland befindet sich als Gastgeber in der Gruppe A. Wer alle Spiele live verfolgen möchte, muss sich auf den Streaminganbieter Dyn verlassen, dieser hat sich die Rechte zur Übertragung der Handball-EM 2024 gesichert. Im Free-TV bei ARD und ZDF werden vereinzelte Partien und alle Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt. Sobald die Ergebnisse der Spiele feststehen, finden Sie diese hier.

Ergebnisse der Gruppenphase der Handball-EM 2024:

10. Januar 2024 18 Uhr Frankreich - Nordmazedonien 39 : 29 (17:13) 10. Januar 2024 20.45 Uhr Deutschland - Schweiz 27 : 14 (13:8) 11. Januar 2024 18 Uhr Slowenien - Färöer 29 : 32 (13:13) 11. Januar 2024 18 Uhr Niederlande - Georgien 34 : 29 (19:12) 11. Januar 2024 18 Uhr Portugal - Griechenland 31 : 24 (18:14) 11. Januar 2024 20.30 Uhr Norwegen - Polen 32 :21 (15:10) 11. Januar 2024 20.30 Uhr Schweden - Bosnien und Herzogowina 29 : 20 (14:7) 11. Januar 2024 20.30 Uhr Dänemark - Tschechien 23 : 14 (9:9) 12. Januar 2024 18 Uhr Österreich - Rumänien 31:24 (15:14) 12. Januar 2024 18 Uhr Island - Serbien 27:27 (11:10) 12. Januar 2024 20.30 Uhr Spanien - Kroatien 29:39 (14:18) 12. Januar 2024 20.30 Uhr Ungarn - Montenegro 26:24 (14:14) 13. Januar 2024 18 Uhr Polen - Slowenien Ergebnis noch offen 13. Januar 2024 18 Uhr Bosnien und Herzogowina - Niederlande Ergebnis noch offen 13. Januar 2024 18 Uhr Tschechien - Portugal Ergebnis noch offen 13. Januar 2024 20.30 Uhr Fäörer - Norwegen Ergebnis noch offen 13. Januar 2024 20. 30 Uhr Georgien - Schweden Ergebnis noch offen 13. Januar 2024 20.30 Uhr Griechenland - Georgien Ergebnis noch offen 14. Januar 2024 18 Uhr Schweiz - Frankreich Ergebnis noch offen 14. Januar 2024 18 Uhr Rumänien - Spanien Ergebnis noch offen 14. Januar 2024 18 Uhr Montenegro - Island Ergebnis noch offen 14. Januar 2024 20.30 Uhr Nordmazedonien - Deutschland Ergebnis noch offen 14. Januar 2024 20.30 Uhr Kroatien - Österreich Ergebnis noch offen 14. Januar 2024 20.30 Uhr Serbien - Ungarn Ergebnis noch offen 15. Januar 2024 18 Uhr Polen - Färörer Ergebnis noch offen 15. Januar 2024 18 Uhr Bosien und Herzogowina - Georgien Ergebnis noch offen 15. Januar 2024 18 Uhr Tschechien - Griechenland Ergebnis noch offen 15. Januar 2024 20.30 Uhr Norwegen - Slowenien Ergebnis noch offen 15. Januar 2024 20.30 Uhr Schweden - Niederlande Ergebnis noch offen 15. Januar 2024 20.30 Uhr Dänemark - Portugal Ergebnis noch offen 16. Januar 2024 18 Uhr Nordmazedonien - Schweiz Ergebnis noch offen 16. Januar 2024 18 Uhr Kroatien - Rumänien Ergebnis noch offen 16. Januar 2024 18 Uhr Serbien - Montenegro Ergebnis noch offen 16. Januar 2024 20.30 Uhr Frankreich - Deutschland Ergebnis noch offen 16. Januar 2024 20.30 Uhr Spanien - Österreich Ergebnis noch offen 16. Januar 2024 20.30 Uhr Island - Ungarn Ergebnis noch offen

Ergebnisse der Hauptrunde der Handball-EM 2024:

17. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 1. Gruppe F - 2. Gruppe E Ergebnis noch offen 17. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 2. Gruppe D - 2. Gruppe F Ergebnis noch offen 17. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 1. Gruppe D - 1. Gruppe E Ergebnis noch offen 18. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 1. Gruppe C - 2. Gruppe B Ergebnis noch offen 18. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 2. Gruppe A - 2. Gruppe C Ergebnis noch offen 18. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 1. Gruppe A - 1. Gruppe B Ergebnis noch offen 19. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 1. Gruppe F - 1. Gruppe E Ergebnis noch offen 19. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 1. Gruppe D - 2. Gruppe F Ergebnis noch offen 19. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 2. Gruppe D - 2. Gruppe E Ergebnis noch offen 20. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 1. Gruppe C - 1. Gruppe B Ergebnis noch offen 20. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 1. Gruppe A - 2. Gruppe C Ergebnis noch offen 20. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 2. Gruppe A - 2. Gruppe B Ergebnis noch offen 21. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 1. Gruppe D - 2. Gruppe E Ergebnis noch offen 21. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 2. Gruppe D - 1. Gruppe F Ergebnis noch offen 21. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 1. Gruppe E - 2. Gruppe F Ergebnis noch offen 22. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 1. Gruppe A - 2. Gruppe B Ergebnis noch offen 22. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 2. Gruppe A - 1. Gruppe C Ergebnis noch offen 22. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 1. Gruppe B - 2. Gruppe C Ergebnis noch offen 23. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 1. Gruppe D - 1. Gruppe F Ergebnis noch offen 23. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 2. Gruppe D - 1. Gruppe E Ergebnis noch offen 23. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 2. Gruppe E - 2. Gruppe F Ergebnis noch offen 24. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 1. Gruppe A - 1. Gruppe C Ergebnis noch offen 24. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 2. Gruppe A- 1. Gruppe B Ergebnis noch offen 24. Januar 2024 Uhrzeit noch offen 2. Gruppe B - 2. Gruppe C Ergebnis noch offen

Ergebnisse der Finalspiele der Handball-EM 2024:

