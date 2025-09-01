Trainerentlassung bei Leverkusen: Es ist schwer, den Richtigen zu finden

Manchmal ist es schwer, den Richtigen zu finden. Nach der schmerzhaften Trennung von Xabi Alonso versuchte Bayer 04 Leverkusen, die Leere in ihrem Herzen und Trainerstab mit Erik ten Hag zu füllen, der zuvor mit Ajax Amsterdam und Manchester United liiert war. Nun endete die Rebound-Beziehung nach nur zwei Spieltagen in der Fußballbundesliga. Der Vizemeister bestätigte die Trennung vom 55-jährigen Niederländer mit sofortiger Wirkung. Offensichtlich genügte ten Hag den Ansprüchen des Vereins nicht.

Jörn Andersen wurde 2008 nach nur einem Pokalspiel von Mainz 05 entlassen

Dennoch braucht er sich nicht zu grämen. Denn auch andere Trainer-Vereinbeziehungen gingen schnell zu Bruch. Dieter Hecking wurde 2009 von Hannover 96 nach nur zwei Wochen und zwei Spielen vor die Tür gesetzt. Ten Hag und Leverkusen verbrachten immerhin zwei Monate zusammen.

2008 feuerte der FSV Mainz 05 Jörn Andersen nach der Niederlage gegen Regionalligist VfB Lübeck in der ersten Runde des DFB-Pokals. Da war in der Bundesliga noch kein Spiel gespielt. Offenbar konnte Andersen die Lücke im Herzen des Clubs nicht füllen, die Jürgen Klopp hinterlassen hatte, als er die Mainzer für Borussia Dortmund verließ.

Leroy Rosenior wurde nach nur 10 Minuten vom englischen Club Torquay United rausgeworfen

Noch schneller ging es bei Dettmar Cramer und Hertha BSC Berlin im Jahr 1974. Cramer ließ den Verein direkt nach dem ersten Date wissen, dass er keine gemeinsame Zukunft sieht. Als beim Mannschaftstraining einige versprochene Stars nicht auf dem Feld waren, löste er seinen Vertrag umgehend auf.

Den absoluten Rekord stellte jedoch Leroy Rosenior bei Torquay United auf. Der Club spielt heute in der sechsten englischen Liga. Nachdem er die Mannschaft bereits zwischen Juli 2002 und Januar 2006 geleitet hatte, wurde er am ersten Juni erneut als Trainer angekündigt.

Noch ist unklar, wer Erik ten Hag bei Bayer 04 Leverkusen ersetzt

Zehn Minuten später wurde Rosenior wieder entlassen. Denn während der Pressekonferenz wurde der Verein verkauft. Die neuen Besitzer hatten Zweifel, ob die Beziehung beim zweiten Anlauf halten würde, und zogen lieber früher als später den Schlussstrich. Für Rosenior war es der letzte Trainerposten. Nach dieser öffentlichen Demütigung beschloss der frühere Stürmer, die Trainerkarriere an den Nagel zu hängen.

Ob es für Erik ten Hag das Ende seiner Dating-, Pardon, Trainerkarriere ist, steht in den Sternen. Leverkusen spielt am 12. September gegen Eintracht Frankfurt. Bis dahin werden sie sicher den Richtigen gefunden haben.