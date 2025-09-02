Nach Leverkusen-Aus tritt der entlassene Trainer ten Hag nach

Im Profi-Fußball gilt wie im richtigen Leben: Man trifft sich immer zweimal. Mindestens, meist läuft man sich noch öfter über den Weg, als einem lieb ist. Deshalb gilt es im Fall der Trennung, die Haltung zu bewahren und aufkeimende Rachegelüste zu unterdrücken. Als sich der FC Augsburg von Trainer Jess Thorup nach der abgelaufenen Saison trotz eines der besten Gesamtresultate der Augsburger und eines frühzeitig feststehenden Klassenerhalts überraschend trennte, blieb der Däne Gentleman. Kein böses Wort verlor der Übungsleiter nach dem Rauswurf, obwohl er bereits die Saisonplanung für 2025/26 im Kopf hatte. Selbst Wochen danach erklärte der Ex-Trainer im Interview: „Der Verein hat entschieden, in eine andere Richtung zu gehen. Das muss ich akzeptieren.“

Thorup kennt die Mechanismen, die nicht nur im Profi-Fußball, sondern auch im Geschäftsleben gelten: Wer nachtritt, gilt als schlechter Verlierer, was einer künftigen Festanstellung nicht förderlich ist.

Insofern ist es bemerkenswert, was in der jüngsten Vergangenheit aus Leverkusen zu hören ist. Dort hat die sportliche Leitung unter Simon Rolfes nach lediglich einem Punkt aus zwei Partien erkannt, die falsche Trainerwahl getroffen zu haben. Trainer Erik ten Hag musste früh die Koffer packen. Der Niederländer verlor sein erstes Ligaspiel mit dem neuen Klub 1:2 gegen die TSG Hoffenheim und musste am zweiten Spieltag ein peinliches 3:3 bei Werder Bremen hinnehmen. Im Weserstadion gab Bayer in Überzahl noch eine 3:1-Führung aus der Hand.

Trainersuche beim Bundesliga-Club: Keine Zeit für einen Neuaufbau in Leverkusen

Sportchef Rolfes erklärte, es sei ein Fehler gewesen, nach dem Weggang von Meistertrainer Xabi Alonso auf Erik ten Hag als Nachfolger zu setzen. Die Voraussetzungen für ten Hag waren jedoch, gelinde gesagt, schwierig. Mit Coach Alonso verließen sämtliche Bayer-Stars wie Florian Wirtz, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong oder Lukas Hradecky den Werksklub. Ein kompletter Neuaufbau war nötig geworden. Zeit ist allerdings ein kostbares Gut in der Fußball-Bundesliga. Schnelle Erfolge sind noch wichtiger, wie ten Hag feststellen musste und sich entgegen der üblichen Praxis nach seinem Rauswurf nicht artig für die Zusammenarbeit bedankte, was absolut nachvollziehbar ist. Der Niederländer trat nach: „Ich habe diese Stelle mit voller Überzeugung und Energie angetreten, aber leider war das Management nicht bereit, mir die nötige Zeit und das nötige Vertrauen zu schenken, was ich zutiefst bedauere. Ich habe das Gefühl, dass dies nie eine Beziehung war, die auf gegenseitigem Vertrauen basierte.“ Das nächste Wiedersehen von ten Hag und Bayer wird mindestens interessant.