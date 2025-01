Gegen das Vergessen: Der Horror im Fußballstadion

Ein schmaler Sandweg führt zum ehemaligen Barackenlager im Kölner Stadtteil Müngersdorf. Eine Skulptur und mehrere Infotafeln erinnern an die rund 3.500 meist jüdischen Gefangenen, die einst von hier in die Vernichtungslager deportiert wurden. In der Umgebung reihen sich Kleingärten aneinander, dahinter mehrere Sportplätze. Das Lager der Gestapo, errichtet 1941, befand sich in der Nähe eines Wohngebietes, im Alltag der Bevölkerung. „Hier wurden Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht“, sagt Thorben Müller und blickt in einen Halbkreis von interessierten Zuhörern. Der angehende Historiker ist Mitarbeiter des NS-Dokumentationszentrums in Köln. Oft gibt er Führungen, auch im Sportpark Müngersdorf. „Die Gefangenen im Lager haben vermutlich den Jubel im Stadion gehört“, sagt er. „So eng lagen Freude und Terror zusammen.“

Von der Gedenkstätte im Norden des Sportparks sind es zehn Gehminuten bis zum RheinEnergieStadion, in dem der 1. FC Köln seine Heimspiele in der Zweiten Bundesliga bestreitet. Einige Teilnehmer der Führung sind Fans des Vereins. Das möchte das NS-Dokumentationszentrum nutzen: Sport als Plattform für Wissensvermittlung. Insbesondere in diesem Jahr, in dem sich an diesem Montag, dem 27. Januar, die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 80. Mal jährt. Daran wurde auch am Wochenende, unterstützt von der Deutschen Fußball Liga GmbH (DFL) und allen Bundesligavereinen, erinnert. Jedes Jahr rund um dieses Datum gedenke die Fußballfamilie der verfolgten, deportierten und ermordeten Menschen im Nationalsozialismus, erklärt die DFL zur Initiative „!Nie Wieder – Erinnerungstag im deutschen Fußball“.

Der Fußball als Plattform für das Gedenken an die Opfer der Nazis: Dieses Thema erreicht von Jahr zu Jahr mehr Aufmerksamkeit

In Köln zeigt Thorben Müller nun auf einem Tablet alte Fotos und Zeitungsartikel. Der Kölner Sportpark Müngersdorf, eingeweiht 1923, war bis Mitte der 1930er-Jahre die größte Sportanlage im Dritten Reich. Auf den Freiflächen veranstalteten die Nazis Wehrübungen mit Tausenden von Soldaten. Im Kölner Stadion besiegte das deutsche Fußballnationalteam 1941 Ungarn 7:0. „Dieses Spiel war Propaganda und sollte das Durchhaltevermögen der Bevölkerung stärken“, erklärt Müller.

Auf seiner Führung geht es an diesem Tag auch um Kontinuitäten, um Sportler und Funktionäre, die vor 1945 erfolgreich waren – und auch danach. Am westlichen Rand des Sportparks stoppt Müller an der Peco-Bauwens-Allee. Der gebürtige Kölner Bauwens war in den 1920er- und 1930er-Jahren ein erfolgreicher Schiedsrichter. Nach dem Krieg war er für zwölf Jahre Präsident des Deutschen Fußball-Bunds (DFB). Und das trotz seiner Rolle im Nationalsozialismus.

Thorben Müller legt dar, dass Bauwens als Bauunternehmer selbst Zwangsarbeiter einsetzte. Einige von ihnen sollen im Deportationslager in der Nähe des Stadions inhaftiert gewesen sein. Nach dem Krieg war das lange kein Thema. 1954 wurde Deutschland Fußball-Weltmeister. Und DFB-Chef Bauwens hielt im Löwenbräukeller in München eine Rede, die einen Redakteur des Bayerischen Rundfunks an die Sprache aus dem „Tausendjährigen Reich“ erinnerte. Der Redakteur brach die Übertragung ab. Bei der Führung in Müngersdorf fragen sich Teilnehmer jetzt, warum in Köln eine Straße nach Bauwens benannt ist.

Der Fußball als Plattform für das Gedenken an die Opfer der Nazis: Dieses Thema erreicht von Jahr zu Jahr mehr Aufmerksamkeit. Fans halten Schweigeminuten ab, verlegen Stolpersteine, erinnern an verfolgte jüdische Spieler. Zunehmend rücken dabei die Zentren des Sports in den Blickpunkt: die Stadien und Sportplätze.

„Sportvereine vermieteten Plätze und Räume. Auch sie profitierten indirekt von Zwangsarbeit“

Ein Besuch in Leipzig. Die Gedenkstätte für Zwangsarbeit liegt auf einem Gelände der Stadt, auf dem einst der größte Rüstungsbetrieb Sachsens untergebracht war. Anja Kruse, zuständig für Bildung und Vermittlung in der Gedenkstätte, fährt mit dem Zeigefinger über einen Bildschirm und tippt von einem Foto zum nächsten. Während des Krieges errichteten Unternehmen in Leipzig auf mindestens zehn Sportplätzen Baracken für Zwangsarbeiter. „Das waren keine Wiesen am Stadtrand“, sagt Kruse. „Das waren beliebte und belebte Orte, wo viele Menschen früher ihre Freizeit verbracht haben.“

Zwischen 1939 und 1945 zwangen die Nationalsozialisten mehr als zwanzig Millionen Menschen zur Arbeit für die deutsche Wirtschaft. In Leipzig waren es allein 75.000. Die Arbeitskräfte kamen aus ganz Europa, vor allem aber aus der Sowjetunion.

Icon Vergrößern Blick auf das ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz: Es wurde vor 80 Jahren befreit. Foto: Oded Balilty/dpa/AP Icon Schließen Schließen Blick auf das ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz: Es wurde vor 80 Jahren befreit. Foto: Oded Balilty/dpa/AP

In Sachsen etwa spezialisierte sich die Landmaschinenfabrik Rudolph Sack auf alles, was für Schützengräben benötigt wurde. Für die Unterbringung von 1000 Zwangsarbeitern pachtete das Unternehmen in Leipzig ein Grundstück des Vereins für Turnen und Bewegungsspiele. Dort wurden 16 Baracken errichtet, auch für eine Entbindungsstation für schwangere Arbeiterinnen. Anja Kruse spricht von einem komplexen System: „Sportvereine vermieteten Plätze und Räume. Auch sie profitierten indirekt von Zwangsarbeit.“

An den Wänden der Gedenkstätte hängen historische Karten. Besucherinnen und Besucher blättern in Ordnern und recherchieren an einem digitalen Arbeitsplatz. In ihrer Forschung ist die Gedenkstätte auf Luftbilder der Alliierten angewiesen, meist von 1944 und 1945. Darauf kann Anja Kruse alte Baracken auf den Sportplätzen erkennen, die nach dem Krieg abgerissen wurden. Mit diesen Erkenntnissen werden dann virtuelle Rundgänge entwickelt. Kruse tauscht sich in der Erinnerungsarbeit mit Sportvereinen in Leipzig aus. Sie hat den Eindruck, dass sie mit der Leidenschaft Fußball noch einmal jüngere Zielgruppen für historische Bildung erreicht.

Im Wiener Praterstadion wurden polnische und staatenlose Juden unterhalb der Tribünen festgehalten

Mindestens 170 Sportplätze wurden in Deutschland und Österreich als Zwangsarbeiterlager genutzt. Ein Forschungsnetzwerk der niedersächsischen Gedenkstätten „Gestapokeller“ und „Augustaschacht“ hat dazu eine Datenbank erstellt. Der Titel des Projekts, das andere zur Recherche animieren soll: „Von einem Ort des Jubels zu einem Ort des Unrechts“.

Ein Ort, auf den dieser Titel besonders zutrifft, ist das Praterstadion in Wien, das 1992 nach Trainer Ernst Happel umbenannt wurde. Was in Österreich allerdings nicht zum Allgemeinwissen gehört: Im September 1939 verhaftete die Gestapo in Wien mehr als 1000 polnische und staatenlose Juden – und internierte sie im Praterstadion. Die meisten wurden im Sektor B unterhalb der Tribünen festgehalten. Andere mussten die kalten Nächte auf Stroh im Freien verbringen. Viele erkrankten. Der Historiker Bernhard Hachleitner lebt in Wien nicht weit vom Stadion entfernt, er hat seine Dissertation der politischen Geschichte des Baus gewidmet. So zynisch es klingen mag, sagt er, aber Stadien wie das in Wien eigneten sich als Gefangenenlager. Im Innenraum konnten wenige Soldaten viele Inhaftierte überwachen. Auch die Infrastruktur war vorhanden: Strom, Wasser, eine Lautsprecheranlage und Zugangstore für Transporter. Zudem standen Stadien zwischen den Fußballspielen leer.

In dem Gespräch für diesen Artikel möchte Hachleitner jetzt einen Aspekt hervorheben: Die jüdischen Gefangenen mussten im Praterstadion „rassebiologische“ Untersuchungen des Naturhistorischen Museums in Wien über sich ergehen lassen. „Es wurden unter anderem Nasen vermessen und Gesichtsmasken aus Gips angefertigt. Offenbar wollte man die Juden vor ihrer Vernichtung dokumentieren“, sagt er. Nach den Untersuchungen wurden die mehr als 1000 jüdischen Gefangenen zum Wiener Westbahnhof gebracht – und von dort ins Konzentrationslager Buchenwald. Nur 26 von ihnen überlebten den Holocaust. Schon wenige Tage nachdem man sie ins KZ gebracht hatte, fanden im Oktober 1939 im Praterstadion wieder Fußballspiele statt.

Hachleitner und andere Historiker haben immer wieder versucht, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen. Mit Ausstellungen, Aufsätzen, Interviews. Zu wirklich größeren Gedenkaktionen waren aber Politik und Fußballverband in Österreich offenbar nicht bereit. Seit 2003 erinnert eine Gedenktafel am Stadion an die Inhaftierung und Deportation der Juden. Ins Auge fällt sie einem nicht.

In Politik, Kultur und Wirtschaft waren es oft kleine Initiativen, die große Institutionen unter Druck gesetzt haben. Auch im Fußball machen engagierte Fans und Mitglieder klar, dass Verbände und Vereine von einer Geschichtsaufarbeitung nur profitieren können. Inzwischen gehen etliche Profiklubs in Deutschland über symbolisches Gedenken hinaus. Etwa, indem ihre Mitarbeitenden mit Fans für Bildungsreisen in KZ-Gedenkstätten fahren. Auch für solche Exkursionen hat der Historiker Andreas Kahrs mit Kollegen eine Organisation entwickelt: „What matters“, worauf es ankommt. „Für unsere Teilnehmenden hat der gemeinsame Ausflug unter den Farben ihres Vereins einen wichtigen Lerneffekt“, sagt er. „Oft engagieren sie sich danach im Stadion weiterhin gegen Diskriminierung und gegen die extreme Rechte.“

„Die Nazis haben sich diese Orte mit ihrem Pragmatismus gezielt gesucht“

Auf den Bildungsreisen mit Fans spricht Kahrs über jüdische Opfer und nationalsozialistische Täter, über Identität und Stadtgeschichte. In Dortmund etwa besichtigen sie das einstige Gelände der Eintracht. Fotos aus dem April 1942 zeigen, wie Familien mit Koffern in langen Reihen auf dem Sportplatz standen. Sie warteten darauf, in der angrenzenden Sporthalle registriert zu werden. Rund 800 Juden wurden in die Vernichtungslager deportiert. Aus Dortmund folgt Kahrs ihren Spuren bis nach Polen, bis in die Kleinstadt Włodawa an der Grenze zu Belarus. Auf dem Sportplatz von Włodawa wurden 1942 mehr als 5000 jüdische Menschen zusammengetrieben. Sie wurden später im Vernichtungslager Sobibor ermordet. „Die Nazis haben sich diese Orte mit ihrem Pragmatismus gezielt gesucht“, sagt Kahrs. „Fußballplätze waren umzäunt und boten die größte freie Fläche.“

Der Historiker wünscht sich, dass weitere Forschungen die Fußballplätze in Osteuropa in den Blick nehmen. Fotos von der Deportation in Włodawa existieren nicht, nur der Bericht einer jüdischen Überlebenden. Auf dem Sportplatz wird auch heute noch Fußball gespielt. Der lokale Verein sträubte sich gegen einen Gedenkstein auf seiner Anlage. Daher steht dieser jetzt vor einer angrenzenden Schule.