Ohne Training geht‘s für die europäische Kanujugend auf den Eiskanal

Sie waren alle gekommen, um das vielleicht erste Mal in ihrem Leben den Augsburger Eiskanal hinunterzupaddeln. Mehr als 300 junge Athletinnen und Athleten aus 15 Nationen nahmen am ECA-Junior-Slalom-Cup teil, den der Augsburger Kajak Verein (AKV) auf der Olympiastrecke von 1972 ausrichtete – als eine von insgesamt acht europäischen Stationen im Rahmen dieses Wettkampfformats für Nachwuchstalente. Allerdings hatten die jungen Sportlerinnen und Sportler wohl nicht damit gerechnet, dass sie den Olympiakanal ohne eine einzige Trainingseinheit hinunterfahren würden. Denn Trockenheit und Wasserknappheit hatten im Vorfeld wieder einmal sämtliche Wettkampf- und Zeitpläne am Eiskanal durcheinander gewirbelt. Erst am Donnerstagmittag war nach langen Verhandlungen zwischen Stadt Augsburg, Kraftwerksbetreiber Uniper und dem Verein festgestanden, dass der Eiskanal am Wochenende für 24 Stunden geflutet werden kann.

Ein Lichtblick für AKV-Vorsitzende Melanie Martin, dass die Olympiastrecke zumindest für diese begrenzte Zeit befahrbar war. Allerdings mussten nahezu alle ohne eine Trainingseinheit hinunter, da die 24 Stunden für Qualifikations- und Finalrennen in den verschiedenen Altersklassen männlich und weiblich in zwei Bootsdisziplinen doch ein knappes Zeitfenster darstellten. „Wir haben versucht, zumindest diesen einen Wettkampftag am Stück auf dem Eiskanal zu bekommen. Als klar war, dass wir 24 Stunden Wasser bekommen, haben wir am Freitag den Kajak Cross über die Jugendstrecke laufen lassen, die Rennen am Samstag auf dem Eiskanal und die Rennen am Sonntag auf dem oberen Olympiakanal und der Jugendstrecke. Was für uns aber hieß, dass wir dreimal die Strecke umgebaut haben“, beschrieb Melanie Martin die Umstände für das Organisationsteam, das bis in die späten Abendstunden hinein mit den Umbauten beschäftigt war.

Großer logistischer Aufwand für den Augsburger Kajak Verein

„Ich glaube, wir haben damit für unsere Teilnehmer das Bestmögliche aus der Situation herausgeholt, aber es war ein wahnsinniger logistischer Aufwand“, sagte die AKV-Vorsitzende und räumte ein, wie sehr die Unsicherheit und die Umplanungen sie und ihr Team belastet haben. Ihr ist klar, dass die Situation am Eiskanal so nicht bleiben kann, um langfristig Wettkämpfe sowie internationale Wettbewerbe oder gar Olympische Spiele durchzuführen. Entsprechend erleichtert ist sie, dass das Thema Eiskanal und die Wasserproblematik in den nächsten zwei Wochen in den politischen Gremien der Stadt Augsburg auf den Tisch kommen. Dort sollen auch erste Lösungsansätze für die Situation vorgestellt werden.

Zumindest einen Wettkampftag paddelten sie beim ECA-Cup auf dem Augsburger Eiskanal: Jonas Büchner (links) und Luis Hartmann vom Augsburger Kajak Verein. Foto: Fred Schöllhorn

Doch das ist noch Zukunftsmusik, beim ECA-Cup des AKV ging es für die Paddlerinnen und Paddler nun erst einmal darum, bestmöglich mit den unterschiedlichen Strecken zurechtzukommen. Einen Bonus hatten da die Mitglieder des gastgebenden Vereins, die den Eiskanal als ihre Heimstrecke genau kennen und wissen, wie er zu fahren ist. Einer, der diesen Trumpf auf dem Eiskanal voll ausspielen konnte, war AKV-Fahrer Jonas Büchner im Kajak Einer der Männer. Er gewann das Rennen in der Open-Klasse am Samstag, musste sich aber am Sonntag auf der Alternativstrecke aufgrund von drei Torstabberührungen mit Platz zwei zufriedengeben. „Es waren saudumme Fehler von der Fahrweise her“, ärgerte er sich im Anschluss über seine Patzer.

Drei verschiedene Strecken an drei Wettkampftagen auf der Augsburger Olympiaanlage

Die unterschiedlichen Streckenführungen nutzte er als mentale Herausforderung. „Schon bei der deutschen Qualifikation hier hatten wir eine ähnliche Situation. Deshalb war ich froh, dass wir zumindest am Samstag auf den Kanal konnten. Dass man am Sonntag den Wettkampf über den alten Kanal und die Jugendstrecke gefahren hat, fand ich für einen Tag nicht so schlecht. Ich habe das als Experiment für mich genommen, um Erfahrung zu sammeln. Weil man sich ja nicht sicher sein kann, ob hier im nächsten Jahr Wasser drauf ist“, so der Kanute.

Zahlreiche Podestplätze für Augsburger Kanuten und Kanutinnen

Doch nicht nur er, auch andere Sportlerinnen und Sportler des AKV konnten in mehreren Disziplinen punkten. Tabea Deetjen holte Gold im Canadier in der Altersklasse U18 bei den Frauen (zudem Bronze in der Disziplin Kajak U18), Carolin Diemer Silber im Canadier U18, Oscar Gesser errang Silber im Canadier U18 bei den Männern. In der Open-Klasse kamen neben den zwei guten Platzierungen von Jonas Büchner noch Justina Gillich (Platz zwei Canadier Frauen) und Lara Kriesinger (Platz zwei Kajak Frauen) auf Podestplätze.

Auch die Aktiven des zweiten Augsburger Vereins, Kanu Schwaben Augsburg, errangen mehrere Podestplätze. Johann Schmidt kam im Kajak U16 auf Platz eins, Helene Schmidt bei Kajak U18 auf Platz eins, Platz drei holte Thomas Reys in der Disziplin Kajak U18. Im Open-Wettbewerb gab es Platz drei für Annika Dittfurth im Kajak. Im Kajak Cross holten Samuel Bitsch, Tim Bunte und Nora Kaiser Podestplätze.